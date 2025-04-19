İlk adımlarını görünce mutluluktan ağlamıştı... Ünlü oyuncunun yüreği yangın yeri... Oğlunu bakımevine bırakmak zorunda

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Sevdiklerini kaybediyor, mesleklerini kaybediyor, hatta o büyük servetlerini bile kaybediyor kimi zaman. Hele bazıları gözlerinden sakındıkları evlatların nedeniyle yürek ağrısı çekebiliyor.

İşte bunlardan biri de sinema dünyasının yıldızlarından Colin Farrell.

48 yaşındaki İrlandalı oyuncu, her ne kadar kariyerinde yükselen bir grafik çizse de hayat onu en sevdiği yerden sınava soktu, evladıyla sınadı.

Bu yürek burkan olaya kısaca bakmak gerekirse...

OĞLU TEDAVİSİ OLMAYAN NADİR BİR HASTALIKLA DOĞDU

Colin Farrell'ın eski sevgilisi Kim Bordenave ile ilişkisinden James adında 21 yaşında bir oğlu var.

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İşin üzücü yanı ise James'in, gelişim geriliği göstermesine, konuşma ve yürüme gibi becerilerinde zorluk yaşamasına neden olan Melek Adam Sendromuyla dünyaya gelmiş olması.

Babası Colin Farrell ile sık sık görüşse de annesi Kim ile yaşıyor. Bütün bakımı da onlar tarafından karşılanıyor.

Çünkü, James'in hastalığının tedavisi yok ve yalnız başına yaşaması hayatını sürdürmesi mümkün değil. Kısacası James bakıma muhtaç.

İşte bu durum da Farrell'ın yüreğinde büyük bir sızı.

Günün birinde kendisinin ya da oğlunun annesi Kim'in başına bir şey gelse James'in ne yapacağını, nasıl ayakta duracağını bilemiyor. Bu onun en büyük endişesi.

UZUN SÜRELİ BİR BAKIMEVİNE YERLEŞTİRME KARARI ALDILAR

Bu yüzden de James'in bakımının sağlanabileceği bir bakımevine yerleştirmek istiyorlar.

Colin Farrell, Candis Magazine'e verdiği röportajda bu konu hakkında konuştu.

Oğlunun annesi Kim Bordenave ile oturup konuştuklarını ve böyle bir ortak karar aldıklarını anlattı ünlü oyuncu.

"İşin bu kısmı biraz karmaşık. Bazı ebeveynler böyle bir durumda çocuklarına kendileri bakmak ister, onlara saygı duyuyorum" diye konuştu Colin Farrell.

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Kendisinin ve eski sevgilisi, oğlu James'in annesi Kim Bordenave'nin ise böyle düşünmediğini sözlerine ekledi.

"Ama benim korkum şu.. Yarın ben bir kalp krizi geçirsem ya da Tanrı korusun James'in annesi bir araba kazasına kurban gitse James kendi başına ne yapar?" diye dile getirdi endişesini.

İKİSİ DE ONUN MUTLU OLMASINI İSTİYOR

Ortak kararları üzerine eski sevgilisi Kim ile birlikte James'in mutlu olacağı ve uzun süre kalabileceği bir bakımevi aradıklarını söyledi Farrell.

Elbette oğullarını oraya terk etmeyeceklerini, yanında olup onunla vakit geçireceklerini ve onunla hep bağlantıda kalacaklarını da sözlerine ekledi.

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Ünlü oyuncu kendi oğlu gibi sağlık sorunlarına sahip çocuklar için bir de vakıf kurmaya karar verdi.

The Colin Farrell Foundation (Colin Farrell Vakfı) adlı bu kurumla ünlü aktör, kendi oğlu James gibi zihinsel ve fiziksel gelişim sorunları bulunan kişilere ve ailelerine destek vermeyi amaçlıyor.

'ONUNLA KONUŞUYORUM... AMA CEVAP ALAMIYORUM': Farrell daha önce People dergisine bu konuda verdiği röportajda James ile ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü oyuncunun sözleri ise gayet dokunaklıydı: " James'le sanki 20 yaşındaymış ve ngilizce dilinde mükemmel bir akıcılığa ve yaşına uygun bilişsel yeteneğe sahipmiş gibi konuşuyorum. Ancak ondan tüm bunlarla rahat olup olmadığına dair belirli bir cevap alamıyorum. Bu yüzden James'in ruhunu ve ne tür bir genç adam olduğunu ve kalbindeki iyiliği bilerek bir karar vermem gerekiyor."





İLK ADIMLARINI GÖRÜNCE MUTLULUKTAN AĞLAMIŞTI: Farrell, bundan yıllar önce oğlu henüz 4 yaşındayken ilk adımlarını attığında kendisinin ve ailenin geri kalanının ne kadar büyük bir mutluluk yaşadığını anlatmıştı. O dönemde In Touch dergisine röportaj veren Farrell, James'in ilk adımlarına tanık olduğunda gözyaşlarını tutamadığını da saklamamıştı.

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BİR OĞLU DAHA VAR: Colin Farrell'ın Alicja Bachleda-Curús'dan doğan 15 yaşındaki Henry adında bir oğlu daha var. Onun ise herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor.





Colin Farrell ve eski sevgilisi Kim Bordenave, James'in uzun süreli bir bakımevine yerleştirilmesi konusunda hemfikir. Onu elbette hayatlarından çıkarmayacaklar ama kendilerine bir şey olursa tek başına kalmasını istemiyorlar.