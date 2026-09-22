Ünlü oyuncunun sahte sosyal medya hesabı ortaya çıktı… Meğer kimseye çaktırmadan eski aşklarını kötülüyormuş!

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Kimi ünlüler neredeyse bütün özel hayatlarını sosyal medyaya açarken kimileri de bu platformları daha profesyonelce, sadece yaptıkları işleri duyurmak için kullanıyorlar.

Bir anda magazin gündemine düşen yeni bir haber ve bu haberdeki iddialara göre ise sosyal medyayı başka amaçlarla kullanan bir ünlü var:

Hollywood’un yıldız oyuncularından Channing Tatum, sahte bir hesap üzerinden eski sevgilileri Zoe Kravitz ve Jenna Dewan'a yönelik "troll" yorumlar yapmakla suçlanıyor.

Dikkatli hayranlar, Channing Tatum'ın eski sevgilileri hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına yorum yapıyor olabileceğinden şüphelendiler ve "Nonya Bidness" adındaki bir Instagram hesabını keşfettiler.

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Bu hesabı takip eden tek hesap ise Channing Tatum’du.

Hesap, Channing Tatum'ın eski nişanlısı Zoe Kravitz ve onun yeni nişanlısı Harry Styles'ın samimi anlarını gösteren yakın tarihli bir paylaşıma yorum yaptı. Bu yorumda "Sadece nefret kusmaya geldim" ifadesi yer alıyordu

Bir başka yorumda ise Nonya Bidness, Tatum'ın 2009'dan 2019'a kadar evli kaldığı bir başka ünlü oyuncu Jenna Dewan'a gönderme yapıyor gibi görünüyordu.

Channing Tatum’un anonim hesabı olduğu iddia edilen bu hesap Channing Tatum’la ilgili olarak yani ünlü oyuncu isimsiz şekilde kendisi için "Eski karısı parasını tırtıklamaya çalıştı; Zoe ise bir yere bağlanamayacak kadar özgür ruhlu olduğunu biliyordu, bu kişi ise bir yetişkin. Bırakın adam gönlünce gününü gün etsin" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Chaning Tatum’un nişanlanıp ayrıldığı ünlü oyuncu Zoe Kravitz 37, şimdiki nişanlısı ünlü şarkıcı Harry Styles ise 32 yaşında.

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Hayranların keşfettiği bu anonim yorumlar arasında başka bir kişinin, bir kadının kendisinden 20 yaş küçük bir erkekle ilişki yaşaması durumunda verilecek tepkiye değinmesi üzerine Nonya Bidness sert bir karşılık vermişti:

"Beni tanımıyorsun. Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrin yok. Ama sana bir ipucu vereyim: İkisi de yetişkin, bırakalım hayatlarını yaşasınlar. Ben 'herkes' değilim."

Hayranların keşfettiği bir başka yorumda ise Nonya Bidness, Channing Tatum'ın Kravitz hakkındaki geçmişteki sözlerine atıfta bulundu.

Tatum, Temmuz 2022'de Entertainment Tonight'a verdiği röportajda eski nişanlısı için şunları söylemişti: "Pek çok insanın numaralarını hemen anlar; onun gözünde insanların gerçekte kim olduğu çok nettir. Hayatımda tanıdığım en ne istediğini bilen, bilinçli insanlardan biri."

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Ünlü oyuncu bu sözleri, Kravitz'in ilk yönetmenlik denemesi olan Blink Twice filmini yönettiği sırada, onun netliğine ve odaklanma becerisine duyduğu hayranlığı ifade ederken söylemişti.

Tatum, Ekim 2024'te sona eren üç yıllık ilişkileri sırasında bu filmde rol almıştı.

Nonya Bidness Instagram'da şu yorumu yaptı: "Bu ikiliyi gördüğümde, eski nişanlısının onun için 'tanıdığım en ne istediğini bilen kişi' dediği an aklıma geliyor." "Acaba ne kadar bağlamına uygun konuşuyordu..."

Başka bir kullanıcı yorumun ne anlama geldiğini sorduğunda, Nonya Bidness durumu şöyle açıkladı: "Bana göre kasıtlı demek, hesaplanmış demek. Film yapımı bağlamında konuşuyordu ama genel olarak onun kişiliğine de bir gönderme yapıyordu. Şimdiki ilişkisinde Harry ile sürekli birlikte görülüyor; oysa daha önceki sevgilisiyle (ilişkisi) onlar birlikte görüntülenmeden çok önce duyulmuştu ve birlikte görüldükleri anlar çok daha seyrekti."

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Bu arada, Zoe Kravitz ve Harry Styles'ın sadece yakın aile ve arkadaşların katılacağı samimi bir törenle evlenmeyi planladıklarına dair haberler var. Çiftin nişanlandığı, sekiz aylık hızlı bir aşkın ardından nisan ayında ortaya çıkmıştı; Kravitz, evlilik parmağında devasa bir elmas yüzükle görüntülenmişti.

Chaning Tatum’un, maddi konular üzerinden isimsiz yorum yaptığı, kızının annesi eski eşi Jenna Dewan'la boşanması yıllar sürmüştü. Eski çift birlikte rol aldıkları ve Channing Tatum’un büyük ünü ve servetini borçlu olduğu Magic Mike serisinden gelen büyük serveti senelerce paylaşamamış, yıllar süren boşanma davası zor sonuçlandırılmıştı.