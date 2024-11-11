Ünlü oyuncunun en küçük evladı nişanlandı: Keşke babası da onu böyle görebilseydi! Her yer çiçekler ve beyaz mumlarla süslüydü

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Beyaz mumlar ve kırmızı çiçeklerle donattığı bir odada, sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklif eden muhabir, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

Sevgilisiyle birlikte hayatının en mutlu gününü yaşayan bu haberci, ABD'de yayın yapan ABC kanalının haber muhabiri olarak tanınan Will Reeve.

32 yaşındaki Reeve, bundan birkaç gün önce uzun süredir birlikte olduğu etkinlik planlamacısı Amanda Dubin ile nişanlandı.

BEYAZ MUMLAR YANIYORDU... ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Reeve, 28 yaşındaki Dubin'e, kırmızı renkli çiçekler ve beyaz mumlarla süslenmiş romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Dubin'in önünde diz çöken Reeve, tek taş yüzüğünü vererek Amanda'ya "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olmayı teklif etti.

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Genç kadın da sevinç içinde bu teklifi kabul etti. Böylece iki genç evlilik yolunda ilk adımı attı.

İki aşık, bu anları da "Hayatlarımızın en mutlu günü" diyerek tanımladı.

EFSANE OYUNCUNUN OĞLU

Elbette kendisinin de bir kariyeri var ama Will Reeve'in nişanının bu kadar ilgi çekmesinin asıl nedeni ünlü babası...

Çünkü Will, sinemanın en ünlü Süperman'i olarak tanınan ve genç yaşında hayata veda eden Christopher Reeve ile tıpkı onun gibi artık hayatta olmayan şarkıcı ve oyuncu karısı Dana Reeve'in oğlu.

Will Reeve, People dergisine yaptığı açıklamada sevgilisi Amanda ile cuma günü nişanlandığını belirterek "Cuma gecesi hayatlarımızın en mutlu gecesiydi. Sonsuza kadar birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz" satırlarına yer verdi.

Will Reeve ile Amanda Dubin, ilişkilerini ilk kez geçen yıl kamuoyuna duyurdu.

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Will'in babası olan efsane oyuncu Christopher Reeve, Superman filmiyle hafızalara kazındı. Ata binerken düşen ve boyundan aşağısı felçli kalan Reeve, 2004 yılında henüz 52 yaşındayken hayata veda etti. Ünlü oyuncunun Will dışında 44 yaşında Matthew adında bir oğlu ile Alexandra adında 40 yaşında bir de kızı bulunuyor.

ÖZEL HAYATINI ÇOK AÇIK ETMİYORDU

Ondan önce de Reeve, ABC haber kanalında yer alan bir özel bölümde aşk hakkında konuşurken bazı ipuçları verdi.

Reeve "Eğer bu konuda kişisel olarak bir şey söyleyebileceksem, aşk en beklemediğiniz anda gelecektir. Siz de hiç olmadığınız kadar mutlu olacaksınız" diye konuşmuştu.

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Hatta onun bu sözlerinin ardından aynı programda görev ayan meslektaşları Michael Strahan, Robin Roberts ve Linsey Davis "Will yakında birinin önünde diz çöküp evlenme teklif edecek" yorumunu yapmıştı.

Hatta Strahan "Will bize bir şey mi söylemeye çalışıyorsun?" diye sondu. Will Reeve ise buna "Hayır, hayır... Sadece mutluyum, hayatı seviyorum" diye yanıt verip sırrını açık etmedi o gün.

Ama bu nişan haberiyle Amanda Dubin ile birbirlerine ne kadar aşık olduklarını da gözler önüne serdi.