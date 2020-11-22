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Haber Giriş: 22.11.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncunun mutlu günü

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ünlü oyuncunun mutlu günü
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ÜNLÜ oyuncu Emre Karayel, 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dün evlendi.

 Pandemi nedeniyle düğünden vazgeçen çift sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Beylerbeyi Bosphorus Hotel’de yapılan nikâh törenine Karayel ve Demirci’nin aileleri ve yakın dostları katıldı. Emre Karayel’in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelininkini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum’da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi. Emre Karayel ve Gizem Demirci pandemi sonrası düğün yapmak istediklerini söyledi.

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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