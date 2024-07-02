ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±zÄ± evlendi... DÃ¼ÄŸÃ¼n mutluluÄŸunu burnundan getirdiler

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Sinema dÃ¼nyasÄ±na yÄ±llarÄ±nÄ± veren Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlardan biri de gÃ¼zeller gÃ¼zeli kÄ±zÄ±nÄ±n bÃ¶ylesine mutlu bir gÃ¼nÃ¼ne tanÄ±klÄ±k etti.

Daha Ã¶nce baÅŸÄ±ndan baÅŸarÄ±sÄ±z bir evlilik geÃ§iren kÄ±zÄ± bu kez aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulduÄŸuna inandÄ± ve hayatÄ±nÄ± bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisiyle birleÅŸtirdi.

Her ne kadar arada yaÄŸmur yaÄŸsa da kÄ±zÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hafÄ±zasÄ±na "hayatÄ±nÄ±n unutulmaz anlarÄ±ndan" biri olarak kazÄ±ndÄ±.

Bu arada sevdiÄŸi adamla evlenen kÄ±zÄ±nÄ±n da mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesildi. Sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir pÃ¼rÃ¼z dÄ±ÅŸÄ±nda!

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ iÃ§in seÃ§tiÄŸi gelinlik sosyal medyada bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan 'uygunsuz' bulundu ve aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler aldÄ±. Mutlu gelinin sevinci biraz gÃ¶lgelense de kendi sosyal medya hesabÄ±ndan bu eleÅŸtirilere de yanÄ±t verdi.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hep korktuÄŸu yaÄŸmur sÃ¼rprizinin yanÄ± sÄ±ra gelinliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden bÃ¶ylesine eleÅŸtirilen bu gelin, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Susan Sarandon'Ä±n kÄ±zÄ± Eva Amurri.

Sarandon'Ä±n, ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°talyan film yapÄ±mcÄ±s Franco Amurri'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Eva, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu ÅŸef Ian Nock ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ New York'taki Hudson Vadisi'nde gerÃ§ekleÅŸti. Bir bahÃ§e partisi havasÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼ne, gelin ve damadÄ±n Ã§ok yakÄ±nlarÄ±ndan oluÅŸan 40 kiÅŸilik bir davetli topluluÄŸu katÄ±ldÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Susan Sarandon'Ä±n, kendisi gibi sinema yÄ±ldÄ±zÄ± olan eski sevgilisi Tim Robbins de Ã§ocukluÄŸunu bildiÄŸi Amurri'yi bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°NÄ°N GÃ–ÄžÃœS KISMI 'SKANDAL' OLARAK NÄ°TELENDÄ°RÄ°LDÄ°Â

Ä°lk bakÄ±ÅŸta her ÅŸey gayet gÃ¼zel gidiyordu. Ama gelin Eva Amurri'nin canÄ±nÄ± sÄ±kan bir geliÅŸme oldu. Amurri, Ian Hock ile hayatÄ±nÄ± resmen birleÅŸtireceÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in Kim Kassas imzalÄ±, askÄ±sÄ±z bir gelinlik giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de uzun bir duvakla tamamladÄ±.

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Fakat Eva'nÄ±n gelinliÄŸinin gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± sosyal medyada dudak uÃ§uklatan eleÅŸtirilerin hedefi oldu. BirÃ§ok kiÅŸi gÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesinin, 'dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in fazla seksi ve uygunsuz' olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Elbette Eva Amurri'nin kulaÄŸÄ±na da gitti bu eleÅŸtiriler.

O da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda gelinliÄŸini nasÄ±l, hangi duygular iÃ§inde seÃ§tiÄŸini anlattÄ±. Ãœstelik kendisini eleÅŸtirenlere kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÃ¼rpriz de yaptÄ±.

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HEM Ã‡EKÄ°CÄ° HEM ZARÄ°F GÃ–RÃœNMEK Ä°STEMÄ°Åž

Amurri paylaÅŸÄ±mÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã§ok fazla sevgi ve inanÄ±lmaz bir enerjiyle dolu bir gÃ¼n olduÄŸunu anlattÄ±.

YaÄŸmur yaÄŸmasÄ±ndan hep endiÅŸelenmesine raÄŸmen yine de havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ±nÄ±n Ã§ok da bÃ¼yÃ¼k bir sorun yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi.

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Sonra da gelinliÄŸinin Ã§ok eleÅŸtirilen gÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesine yÃ¶nelik birkaÃ§ cÃ¼mle kurdu. O bÃ¶lgenin yakÄ±n Ã§ekim gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ± ve "Bunu sonrasÄ± iÃ§in rahatÃ§a kullanabilirsiniz" diye yazdÄ±.

39 yaÅŸÄ±ndaki Eva Amurri, gelinliÄŸini nasÄ±l seÃ§tiÄŸini de anlattÄ±. GelinliÄŸin vintaj Ã§izgiler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Amurri, Ã§ok kabarÄ±k bir elbise yerine bÃ¶yle daha sade bir gelinlik iÃ§inde kendini ultra kadÄ±nsÄ± hissettiÄŸini belirtti People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda.

"Ben de dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼mde seksi ama aynÄ± zamanda zarif hissetmet istedim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. GelinliÄŸin de bu iki ayrÄ±ntÄ± arasÄ±ndaki dengeyi mÃ¼kemmel ÅŸekilde kurduÄŸunu ekledi. Eva Amurri, bu gelinliÄŸin tam da hayallerindeki gibi olduÄŸunu ifade etmekten de kaÃ§Ä±nmadÄ±.

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Ä°KÄ° YIL BÄ°RLÄ°KTE OLDUKTAN SONRA NÄ°ÅžANLANDILAR

Eva Amurri ile Ian Hock, geÃ§en yÄ±l Paris'te niÅŸanlandÄ±. Mutlu haberi de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. O ana kadar da Ã§ift iki yÄ±ldÄ±r birlikteydi.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Eva Amurri ilk evliliÄŸini 2011 ile 2020 arasÄ±nda Kyle Martino ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu evlilikten ikisi erkek biri kÄ±z Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu oldu.

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