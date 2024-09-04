ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±zÄ± babasÄ±ndan haber getirdi: Babam gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde Ã§Ã¶ktÃ¼, bu Ã§ok acÄ± verici

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Zaten eskiden beri aralarÄ±ndan su sÄ±zmayan kalabalÄ±k aile bu kez de kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde kenetlendi ve Bruce Willis'i bir sevgi Ã§emberine aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z ailesinin bÃ¼yÃ¼k desteÄŸiyle hastalÄ±ÄŸÄ±yla savaÅŸÄ±p mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bu sÃ¼reÃ§te de baÅŸta eÅŸi Emma olmak Ã¼zere eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± da zaman zaman ondan haberler getiriyor.

Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka da Willis'in eski eÅŸi Demi Moore ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tallulah tarafÄ±ndan eklendi.

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'BABAMIN BENÄ° NE KADAR SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM'

BabasÄ±nÄ±n durumuyla ilgili olarak E!News'a konuÅŸan Tallulah, her ÅŸeyin normal seyrinde devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da babasÄ±nÄ±n gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyle kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Tallulah "Ziyaretlerimizde Ã§ok fazla sevgi var. Bunu hissedebiliyorum. Benim iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nemli olan bu baÄŸlantÄ±yÄ± hissedebilmek" dedi.

30 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah, bÃ¶ylesine zor zamanlarda babasÄ±yla nasÄ±l baÄŸlantÄ± kurduÄŸunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Biliyorum ki benim onu ne kadar sevdiÄŸimi babam da biliyor. Ben de babamÄ±n beni ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini biliyorum. "

Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benzer durumda olan herkes iÃ§in zorlu bir mÃ¼cadele olduÄŸunu anlatan Tallulah, "Ama bu durum ailemiz iÃ§in de birbirimize daha fazla sevgi gÃ¶sterme fÄ±rsatÄ± yarattÄ±" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

'BABAM GÃ–ZLERÄ°MÄ°N Ã–NÃœNDE Ã‡Ã–KTÃœ FARK EDEMEDÄ°M'

Yine de babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele etmenin acÄ± bir deneyim olduÄŸunu saklamadÄ± Tallulah Willis.

Yine de kendi bulunduklarÄ± konumun tanÄ±nÄ±rlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± bu hastalÄ±kla ilgili kamuoyunu bilinÃ§lendirme konusunda olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Tallulah geÃ§en yÄ±l da Vogue dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede de babasÄ±nÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama kendisinin bunu fark edemediÄŸini belirtmiÅŸti.

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makalede uzun zamandÄ±r babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ters giden bir ÅŸeyler olduÄŸunu fark ettiÄŸini ama bunu yanlÄ±ÅŸ yorumladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÄ°R TÃœR HOLLYWOOD KAPRÄ°SÄ° SANMIÅžLAR

Tallulah Willis, makalesinde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun sÃ¼re Ã¶nce fark etti. Ama bu durumun Bruce Willis'in, kendisine karÅŸÄ± ilgisinin azaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumladÄ±.

Sadece kendisi deÄŸil tÃ¼m ailesi Willis'in zihinsel gerilemesini anlamÄ±ÅŸ hastalÄ±k teÅŸhisi konulmadan uzun zaman Ã¶nce. Ama bunu bir tÃ¼r "Hollywood saÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±" yani bir tÃ¼r kapris sanmÄ±ÅŸlar.

Hatta babasÄ±nÄ±n bu durumu giderek ilerleyince de Tallulah Willis, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makaleye gÃ¶re bunu "kiÅŸisel" algÄ±ladÄ±.

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Tallulah'nÄ±n bu konudaki satÄ±rlarÄ± ÅŸÃ¶yle: Ä°lerleyen zamanda bu tepkisizlik daha da geniÅŸledi. Ben de bunu bana yÃ¶nelik kiÅŸisel bir tavÄ±r olarak algÄ±ladÄ±m. Babam ikinci karÄ±sÄ±, benim Ã¼vey annem Emma Heming Willis'ten iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi olmuÅŸtu. Ben de bu yÃ¼zden bana olan ilgisini kaybettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

BABASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° GERÃ‡EÄžÄ° GÄ°TTÄ°ÄžÄ° DÃœÄžÃœNDE FARK ETTÄ° VE YIKILDI

Talluhah, sonunda 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne gittiÄŸinde babasÄ±yla ilgili gerÃ§ek konusunda Ã§ok acÄ±lÄ± bir uyanÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

O dÃ¼ÄŸÃ¼nde, gelinin babasÄ± gelenek olduÄŸu Ã¼zere bir konuÅŸma yapÄ±yordu. Tallulah da o konuÅŸmayÄ± dinlerken babasÄ± Bruce Willis'in kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde asla bÃ¶yle bir konuÅŸma yapamayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini fark etti ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

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Tallulah Willis makalesinde o anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Birden, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mde babamÄ±n benim hakkÄ±mda konuÅŸtuÄŸu o anÄ± asla yaÅŸayamayacaÄŸÄ±mÄ± fark ettim. Bu yÄ±kÄ±cÄ±ydÄ±. Yemek masasÄ±ndan kalkÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m ve Ã§alÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±nda aÄŸladÄ±m."

'ANILAR BÄ°RÄ°KTÄ°RÄ°YORUM': Tallulah ÅŸimdi sÃ¼rekli babasÄ±nÄ± ziyaret edip gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± makalesinde. Her ziyaretinde tonlarca fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸini, babasÄ±ndan gelen her sesli mesajÄ± kaydettiÄŸini ekledi.





Bruce Willis'in ikinci eÅŸi Emma Willis yÄ±ldÄ±zÄ±n en yakÄ±n destekÃ§isi.. Bu evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ± ve eski eÅŸi Demi Moore ile ondan doÄŸan Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± da hep oyuncunun yanÄ±nda.Â