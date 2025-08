Ünlü oyuncunun katı kuralları hayatını kararttı: 'Karımdan başkasıyla asla öpüşmem' deyince işini, parasını, evlerini kaybetti

Haberin Devamı

İşte bu noktada oyuncular ikiye ayrılır... Senaryo ne gerektiriyorsa yapanlar bir de daha çekime başlamadan önce bu konudaki kurallarını yapımcılara açıklayanlar.

Kabul edilir ya edilmez... İşler de bu anlaşmaya göre yürür zaten.

Ama yılların oyuncusu "karımdan başka bir kadınla rol gereği de olsa öpüşmem" şeklindeki kuralını koyduğu ve bunu uyguladığı için Hollywood kariyerinin zarar gördüğünü hatta yıkıldığını ileri sürdü.

BAŞKASIYLA ÖPÜŞMEMEKTE ISRAR EDİNCE İKİ YIL İŞSİZ KALDI

Bu ilginç iddiada bulunan kişi son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yellowstone'da kamera karşısına geçer Neal McDonough.

59 yaşındaki oyuncu, Nothing Left Unsaid adlı podcast yayınına konuk oldu ve bu konuda ilginç açıklamalarda bulundu.

Söylediğine göre "kamera karşısında başka bir kadını öpmeme" kuralı neredeyse kariyerinin bitmesine yol açıyordu. Bu konuda ısrarcı olunca iki yıl boyunca işsiz bile kaldı. Neyi var neyi yoksa sattı.

Neal McDonough, podcast'in sunucuları Tim Green ve Tony Green'e "Sözleşmelerimde her zaman ekranda başka bir kadını öpmeyeceğim şartı yazılıydı" dedi.

'KARIMIN BU KONUDA BİR PROBLEMİ YOK'

Kariyeri boyunca The Reek of Desperation, Only Dvils Left, Blood the Boy, Resurrection Day, Behind Us OnlY Gral, Sins of the Father gibi yapımlarda da kamera karşısına geçen McDonough, bu kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.

Karısı Ruve'nin kendisine bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada çiftin 2003 yılında evlendiğini ve bu süreçte beş tane çocuk sahibi olduğunu da not edelim.

Neal McDonough "Karımın bu konuyla ilgili herhangi bir problemi yok. Problemi olan benim" dedi.

İKİ YIL İŞ BULAMADI

Fakat söylediğine göre onun bu konudaki ısrarlı tutumu Hollywood'da rol bulmasını güçleştirir hale geldi zamanla.

Oyuncu, neden kamera karşısında başka kadınlarla öpüşmediğini yapımcıların ve yönetmenlerin anlayamadığını sözlerine ekledi.

"Hollywood bana tamamen sırtını döndü. Benim herhangi bir şovun parçası olmamı istemediler. İki yıl boyunca iş bulamadım ve elimde ne varsa kaybettim" dedi.

KENDİNE GÜVENİNİ ZOR GERİ KAZANDI

Söylediğine göre işsiz kaldığı bu iki yıllık dönem Neal McDonough'u hem ruhsal hem de finansal olarak çok yıprattı.

"Sadece evler ve maddi şeyler değil, aynı zamanda özgüveniniz ve kimliğiniz de gidiyor" sözleriyle anlattı bu durumu.

Oyuncu, yaşadığı bu sarsıntının kendisini çok derinden etkilediğini ve hem maddi, hem de ruhsal açıdan toparlanmasının uzun zaman aldığını anlattı. Kendini oyuncu olarak tanımlayan McDonogh "Bu kimliğe sahip olmadığınız zaman kendinizi bir çöküşün içinde kaybolmuş gibi hissediyorsunuz" diye konuştu.

Mutlu çift 2003 yılında hayatlarını birleştirdi.





Neal McDonough ile karısı Rave'in beş tane çocuğu bulunuyor.