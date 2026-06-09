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ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Tom Selleck#Blue Bloods#Magnum P.I
ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 12:20

HayatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren emektar oyuncunun zorunlu emekliliÄŸi bitti... Son iki yÄ±lÄ±nÄ± kendi kÃ¶ÅŸesinde, durmadan kilo alÄ±p saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tehlikeye atarak geÃ§iren oyuncu yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor.

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En azÄ±ndan ÅŸimdilik "mutlu sona" ulaÅŸan bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± yÄ±llarÄ±n oyuncusu Tom Selleck.Â 

1980'lerde Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Magnum P.I adlÄ± diziyle kariyerinde bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan Selleck, sonrasÄ±nda da nice film ve TV dizisi iÃ§in nefes almadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, bir setten diÄŸerine koÅŸtu.Â 

2024'Ã¼n sonlarÄ±na kadar da tam 14 yÄ±l boyunca Blue Bloods dizisinde rol aldÄ±.

AslÄ±nda gayet iyi izlenen polisiye dizi Blue Bloods'Ä±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal, buna raÄŸmen final kararÄ± aldÄ±. Bu da baÅŸta Tom Selleck olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n kadroyu kelimenin tam anlamÄ±yla yasa boÄŸdu.
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ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu

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ZORUNLU EMEKLÄ°LÄ°K BÄ°TÄ°YOR
Ã–zellikle artÄ±k 81 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen emekli olmaya hazÄ±r hissetmeyen Selleck, baÅŸÄ±ndan beri iÅŸsiz kalmak istemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

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Daha da Ã¶tesinde kendisine ÅŸÃ¶hreti getiren Magnum dizisinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftlik evini satmak zorunda kalmaktan korkuyordu.

Ama gelen son haberlere gÃ¶re Selleck iÃ§in kabus bitti. Oyuncu, Blue Bloods dizisinin final yapmasÄ±ndan iki yÄ±l sonra sonunda yeni bir projede gÃ¶rev alÄ±yor.

Ãœstelik yine polisiye temalÄ± bir programda yer alÄ±yor Tom Selleck.

Ama bu kez rol yapmayacak, gerÃ§ekten yaÅŸanmÄ±ÅŸ polisiye olaylarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± bir belgeselde sunucu ve anlatÄ±cÄ± olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecek.

Gözden KaçmasÄ±nRol olarak baÅŸladÄ± gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... Tepemden baksan da hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±, Ã§ocuÄŸumun annesisinRol olarak baÅŸladÄ± gerçeÄŸe dönüÅŸtü... Tepemden baksan da hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±, çocuÄŸumun annesisin!Haberi görüntüle

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ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu

BU KEZ GERÃ‡EK SUÃ‡ DÃœNYASINDA
YÄ±llarÄ±n emektarÄ± Tom Selleck, History Channel'da Crime and Justice With Tom Selleck (Tom Selleck ile SuÃ§ ve Adalet) adlÄ± programla zorunlu emekliliÄŸine son verecek.

Selleck'in ortak yapÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda da yer aldÄ±ÄŸÄ± programda ABD tarihinin en Ã¶nemli suÃ§larÄ± ve bunlara iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ±n perde arkasÄ±nÄ± ekrana taÅŸÄ±yacak.

ProgramÄ±n ilk etapta 10 bÃ¶lÃ¼m olarak Ã§ekilmesi planlanÄ±yor.

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ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu

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14 YIL OYNADIÄžI DÄ°ZÄ° BÄ°TÄ°NCE Ã‡OK ÃœZÃœLDÃœ: Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ°MÄ° SATMAK Ä°STEMÄ°YORUM
Tom Selleck, 2024'e kadar tam 14 yÄ±l boyunca Blue Bloods dizisinde polis komiseri Frank Reagan'Ä± canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.2024'Ã¼n sonlarÄ±na doÄŸru dizi iÃ§in final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Dizi de aynÄ± yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda ekrana veda etti.

Tom Selleck, baÅŸta olmak Ã¼zere dizinin kadrosunda yer alan oyuncular, bu karara ne kadar Ã¼zÃ¼ldÃ¼klerini saklamadÄ±.

Ã–zellikle de Selleck, "EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸÄ±p para kazanamazsam Ã§iftliÄŸimi satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" diyerek korkusunu dile getiriyordu.

O bÃ¶yle konuÅŸsa da yakÄ±nlarÄ± aslÄ±nda Selleck'in hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸamasÄ±na yetecek birikimi olduÄŸunu, asÄ±l sorununun emekliliÄŸe hazÄ±r hissetmediÄŸini savundu.

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Ã–yle ya da bÃ¶yle sonunda Tom Selleck iÃ§in emeklilik gÃ¼nleri sona erdi... Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen yine para kazanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu

Tom Selleck, dizinin final yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda "SÃ¼rekli para gelmezse Ã§iftliÄŸimi satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" diye endiÅŸesini dile getirmiÅŸti... SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§iftliÄŸin iÅŸletilmesi Ã¶yle ucuz bir iÅŸ deÄŸildi. Sonunda iÃ§ini kemiren bu durumdan da kurtuldu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nYÄ±llarÄ± geri sarmak isterken fazla ileri gitti... GenÃ§lik tutkusunun hazin sonu.. 10 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunYÄ±llarÄ± geri sarmak isterken fazla ileri gitti... Gençlik tutkusunun hazin sonu.. '10 yaÅŸ daha büyük görünüyorsun'Haberi görüntüle

ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÅŸsizlik kabusu bitti... Ekmek parasÄ± yine karanlÄ±k dÃ¼nyadan... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi evini satmaktan kurtuldu

Selleck, Jacqueline Ray ile ilk evliliÄŸini yaptÄ± ve bir erkek Ã§ocuk sahibi oldu. 1987 yÄ±lÄ±nda Jillie Mack ile bir yuva kurdu. Bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Hannah ve karÄ±sÄ±yla birlikte California'da Ã§iftliÄŸinde yaÅŸÄ±yor. En bÃ¼yÃ¼k korkusu da sÃ¼rekli bir kazancÄ± olmazsa burayÄ± elden Ã§Ä±karmak zorunda kalmaktÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nMilyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼nMilyarder çiftin özel ada rüyasÄ± karmaÅŸaya dönüÅŸtü... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rça köÅŸkünüze geri dönünHaberi görüntüle
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#Tom Selleck#Blue Bloods#Magnum P.I

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