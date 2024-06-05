Ünlü oyuncunun genç karısından yedi çocuğu var... Sonunda olacağı buydu!

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Bu tür çok çocuklu aileleri olan ünlüler topluca bir yere gittiklerinde de ister istemez bütün bakışları üzerlerinde topluyorlar.

İşte ilk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden de yedi çocuk sahibi olan ünlü oyuncu da onlardan biri.

Kendisinin ve henüz doğurganlık çağını geride bırakmamış olan eşinin de ortak kararıyla ardı ardına çocuk sahibi oldu bu ünlü oyuncu.

Üstelik bir keresinde karısının doğurduğu bebek yetmedi, aynı dönemde bir de taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek daha katıldı aralarına.

Bu aileden gelen son haber de evlerindeki o hareketli ortamı artık televizyon ekranlarına taşıyacak olmaları...

Sözün kısası bundan böyle ünlü oyuncu ve karısı, yedi çocuklu aile hayatlarını bir reality şov programına yansıtacaklar.

Anladınız büyük olasılıkla Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin'den söz ettiğimizi!

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YEDİ ÇOCUKLU EVDE NELER OLUP BİTİYOR!

Baldwin her ne kadar Rust filminin setinde görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olduğu için hakim karşısına çıkmaya hazırlansa da bir yandan da mesleki projelerini sürdürüyor.

Baldwin çiftinden gelen son haber de yedi çocuklu ailenin bir TV kanalına reality şov hazırlamak için anlaştığı.

The Baldwins adlı programda Alec ve Hilaria Baldwin, yedi küçük çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçecekler.

66 yaşındaki Alec Baldwin ile 40 yaşındaki Hilaria Baldwin, bu yeni projeyi sosyal medya safyalarından ilan etti. Ünlü çift, o paylaşımda programın önümüzdeki yıl ekrana geleceğini de belirtti.

EN BÜYÜĞÜ 10, EN KÜÇÜĞÜ BİR YAŞINDA

Alec ve Hilaria Baldwin, en büyügü 10, en küçüğü bir yaşında olan yedi çocuklarıyla birlikte bir program hazırlayacaklarını belirtti.

Ardından da takipçilerine şöyle seslendi: "Sizi, iniş ve çıkışlarımızı, iyi ve kötü günlerimizi, vahşi ve çılgın anlarımızı deneyimlemeniz için evimize davet ediyoruz."

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Ünlü çift, evlerinin, bulunmayı en çok sevdikleri yer olduğunu da eklemeden geçemedi.

Bu arada Baldwin çiftiyle ilgili en çok merak edilen konu aralarına yeni bir bebeği katmayı düşürüp düşünmedikleri.

Bu konuda da programın tanıtım klibinde Hilaria Baldwin'in şu sözleri duyuldu: "Artık bebek yapma konusunda sona geldik." O sözlere bakılırsa Baldwin çifti bir daha çocuk sahibi olmayıp enerjilerini yedi çocuğu büyütmeye harcayacak.

TOPLAMDA 8 ÇOCUĞU VAR: bu arada Hilaria Baldwin yedi çocuk annesi olsa da Alec Baldwin'in toplam çocuk sayısı sekiz. Baldwin'in eski eşi Kim Basinger ile evliliğinden 28 yaşında Ireland adında bir model kızı da bulunuyor. Ünlü oyuncu, Ireland'ın Holland adını verdiği kızının dünyaya gelmesiyle ilk kez dede olma mutluğu da yaşadı.

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'SOL TARAFIMA DÖNDÜM VE HAYATIMI DEĞİŞTİRECEK KADINI GÖRDÜM'

Alec ile Hilaria Baldwin'in, benzerine filmlerde rastlanacak bir tanışma öyküsü var. Kısaca özetlemek gerekirse ikili, tamamen şans eseri tanıştı. O dönemde takvimler 2011 yılını gösteriyordu.

Daha önce ünlü oyuncu Kim Basinger ile evlenen ve olaylı bir şekilde boşanan Baldwin o anları şöyle anlatmıştı katıldığı bir TV programında:

"Normalden sıcak bir şubat akşamıydı. Bir arkadaşımla restoranda oturuyordum. Sol tarafıma döndüm ve bir anda hayatımı değiştirecek kadını gördüm."

O programda o rastlantıya teşekkür eden Baldwin karısı Hilaria'ya da şöyle seslenmişti kameralar aracılığıyla "Sen benim için bir armağansın."

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ONA YAKLAŞIP KARTINI VERDİ VE 'BENİ ARA' DEDİ

Baldwin çifti birlikte katıldıkları başka bir röportajda da olayın gerisini şöyle anlatmıştı: Baldwin, o dönemdeki adıyla Hilaria Thomas'a yaklaştı ve telefon numarasını istemek yerine ona kendi kartını verdi. Sonra da uygun bir zamanda kendisini aramasını söyledi.

Hilaria Baldwin ise kocası ve yedi çocuğunun babasıyla tanıştığı anları şöyle anlattı New York Times'a verdiği röportajda " Kapının yanındaki bir masada oturuyordum. Alec bana yaklaştı elimi tuttu ve 'Sizi tanımalıyım' dedi."

Zaten Alec ve Hilaria bu tanışmanın ardından birkaç gün sonra buluştular. Birbirlerine tutulmaları da çok zaman almadı. O yılın ilkbahar mevsimi geldiğinde onlar çoktan flört etmeye başlamıştı bile.

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Alec ile Hilaria Baldwin'in arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Alec 1958, Hilaria ise 1984 doğumlu.

YAŞ FARKI SORUN OLMADI

Ama Alec Baldwin karısının olgunluğundan çok etkilendiğini hiç gizlemedi. En çok da onun bir ilişkiden ne beklediğini açık ve net bir şekilde ifade etmesi etkilemiş oyuncuyu.

Bu konu hakkında şunları söyledi Baldwin bir röportajında " Hilaria bir telaş içinde değildi. Çok olgundu ve ne istediği konusunda netti. Bir gün evlenmek istediğini açık bir şekilde söylemişti."

Tanışmalarından bir yıl sonra nisan ayında Alec, sevgilisine evlenme teklif etti. Çift nişanlandı. Fazla zaman geçirmeden de aynı yılın haziran ayında gösterişli bir törenle evlendiler.