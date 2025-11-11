Daha babalarÄ± hayattayken yetim gibi oldular... Onca servetin iÃ§inde boyunlarÄ± bÃ¼kÃ¼k: ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±, ablalarÄ± kadar ÅŸanslÄ± Ã§Ä±kmadÄ±

Haberin DevamÄ±

HayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± da yine Ã¼nlÃ¼ ebeveynleri sayesinde kolayca meslek sahibi olup onlar da milyonlar kazanÄ±yorlar.

Peki ama hepsi bÃ¶yle mi? OnlarÄ±n iÃ§inde de talihsizlikler yaÅŸayanlar olmuyor mu? Elbette oluyor... Belki de durumlarÄ± en Ã§ok yÃ¼rek burkanlar Bruce Willis'in kÄ±zlarÄ±..

ONLAR Ã‡OK DA ÅžANSLI DEÄžÄ°LMÄ°Åž

ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r frontotemporal demans ile mÃ¼cadele eden 70 yaÅŸÄ±ndaki Bruce Willis'in ilk eÅŸi Demi Moore'dan doÄŸan kÄ±zlarÄ± biraz daha ÅŸanslÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n Ã§ocukluÄŸunda da yetiÅŸkin olduklarÄ±nda da babalarÄ± genel olarak saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ±...

Birlikte oyunlar oynadÄ±lar, gezmelere gittiler, belki bazen evin iÃ§inde baba- kÄ±z kavgalarÄ± yaptÄ±lar. Bu ÅŸekilde de birer yetiÅŸkin oldular.

Her ne yaÅŸarlarsa yaÅŸasÄ±nlar arkalarÄ±nda daÄŸ gibi bir baba olduÄŸunu hissettiler.

Â

KÃœÃ‡ÃœK KIZLARI DAHA ÅžÄ°MDÄ°DEN BABALARINI KAYBETTÄ°

Ama aynÄ± ÅŸeyi Bruce Willis'in, Emma Heming ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± iÃ§in sÃ¶ylemek zor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n Willis ile geÃ§irip gÃ¼zel anÄ±lar biriktirdiÄŸi zamanlarÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± oldu.

Bruce Willis'in frontotemporal demans teÅŸhisi almasÄ±yla birlikte ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ve 11 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn'in hayatÄ± da deÄŸiÅŸti.

HastalÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesiyle anneleri Emma Heming, Ã§ok zor bir karar verdi ve Bruce Willis'i bakÄ±cÄ±larÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka eve gÃ¶nderdi.

Heming bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bu benim hayatÄ±mÄ±n en zor kararÄ±ydÄ±. Ama Bruce da kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in bun isterdi" diye konuÅŸtu.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± daha birer Ã§ocuk olan kÄ±zlarÄ± artÄ±k babalarÄ±yla aynÄ± evde bile yaÅŸamÄ±yorlar... Anneleri Emma Heming ile birlikte her Ã¼n gidip onu ziyaret ediyorlar.

Mabel ile Evelyn, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde anneleri Emma Heming ile Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â





YÃœZLERÄ° GÃœLÃœYOR AMA Ä°Ã‡LERÄ° BURUK

Emma Heming kÄ±zlarÄ± Mabel ve Evelyn, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 47 yaÅŸÄ±ndaki Emma Heming de kÄ±zlarÄ± da Santa Monica'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ turu yaptÄ±.

Hepsi gÃ¼nlÃ¼k giysiler iÃ§indeydi ve kÄ±z kardeÅŸler aralarÄ±nda sohbet edip gÃ¼lÃ¼yorlardÄ±.

Ama Willis'in 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Emma Heming, kocasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana olduÄŸu gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nceli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Heming bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Bruce Willis'in giderek bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan kendilerinin de etkilendiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Â

'KIZLARIM DA BEN DE Ã–ÄžRENÄ°YORUZ'

Vogue dergisinin Avustralya baskÄ±sÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda konuÅŸan Heming, "KÄ±zlar iyiler.. Durumu iyi idare ediyorlar. Ama onlar iÃ§in de durum zor" dedi.

Heming "KÄ±zlarÄ±m babalarÄ±nÄ±n yasÄ±nÄ± tutuyorlar, onu Ã¶zlÃ¼yorlar. Bruce da kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerini kaÃ§Ä±rÄ±yor" dedi.

Bruce Willis'in ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± model Bruce Wilis "Ã‡ocuklarÄ±m eski hallerine dÃ¶nebilecekler mi bilmiyorum. Ama onlar da ben de Ã¶ÄŸreniyoruz" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Bruce Willis'in Emma Heming ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± ablalarÄ± Rumer, Tallulah ve Scout kadar ÅŸanslÄ± deÄŸil. OnlarÄ±n babalarÄ±yla gÃ¼zel anÄ±lar biriktirecek fazla zamanlarÄ± olmadÄ±... Mabel ile Evelyn daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken babalarÄ± Bruce Willis, ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunuyla boÄŸuÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â

Emma Heming, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada da Bruce Willis'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸini ilk fark edenlerin kÄ±zlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Daha afazi ve frontotemporal demans teÅŸhisi konulmadan Ã¶nce Bruce Willis'in konuÅŸmasÄ± bozuldu Heming'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bunu ilk fark eden de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Mabel ile Evelyn oldu.

Willis, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir kekemelik sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sorunun yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler... Fakat sonradan o kekemeliÄŸin ve il olarak kÄ±zlarÄ±nÄ±n fark ettiÄŸi konuÅŸma bozukluÄŸunun demanstan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Haberin DevamÄ±





Bruce Willis, eski karÄ±sÄ± Demi Moore, yeni karÄ±sÄ± Emma Heming ve her iki evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen beÅŸ kÄ±zÄ± tarafÄ±ndan bir sevgi Ã§emberiyle kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.Â