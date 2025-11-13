ÃœnlÃ¼ oyuncunun iki evliliÄŸi de bitti... Yedi Ã§ocuÄŸu var ama bu yaÅŸÄ±nda yapayalnÄ±z kaldÄ±... KalabalÄ±k ailemi Ã¶zlÃ¼yorum

Haberin DevamÄ±

Elbette mutsuzluk kaynaÄŸÄ± olan bir iliÅŸkiyi sÃ¼rdÃ¼rmek akÄ±llÄ±ca bir durum deÄŸil. Hatta bazen Ã¶yle anlar gelir ki eÅŸler birbirlerine dÃ¼ÅŸman bile olurlar... Bazen boÅŸanmalarÄ± fazlasÄ±yla gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ olur.

Ama bÃ¼tÃ¼n o karmaÅŸa geÃ§ip fÄ±rtÄ±na dindikten sonra insan bir durup geÃ§miÅŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. Kimi zaman da bir an Ã¶nce bitsin diye uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± o evliliÄŸin mutlu anlarÄ± dÃ¼ÅŸer aklÄ±na...

Ä°ÅŸte o zaman da iÃ§ini bir hÃ¼zÃ¼n ve Ã¶zlem duygusu kaplar...

TÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kevin Costner'a olduÄŸu gibi...

BU YAÅžINDA BÄ°R BAÅžINA KALDI

Christine Baumgartner ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼Ã§ Ã§ocuklu ve 19 yÄ±llÄ±k yuvasÄ± geÃ§en yÄ±l resmen daÄŸÄ±ldÄ± 70 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun...

BoÅŸanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da eski Ã§ift, milyonlarca magazin meraklÄ±sÄ±nÄ±n ilgiyle takip ettiÄŸi bir durumdaydÄ±. AralarÄ±ndaki kavgalar bitmek bilmedi. Sonunda boÅŸanma kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± imzaladÄ±lar ve yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Hatta Costner'Ä±n eski karÄ±sÄ± Christine Baumgarther, bir zamanlar aile dostlarÄ± ve komÅŸularÄ± olan Josh O'Connor ile evlendi bile.

AdÄ± durmadan aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸsa da Kevin Costner yalnÄ±z kaldÄ±. Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir ortamda Costner'dan bir itiraf geldi.

YALNIZLIÄžINI Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã¶zellikle de Noel ve yeni yÄ±l yaklaÅŸÄ±rken kalabalÄ±k ailesiyle bir Ã§atÄ± altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kutlamalarÄ± Ã§ok Ã¶zlediÄŸini sÃ¶yledi.

US Weekly'ye konuÅŸan Kevin Costner "ArtÄ±k bekarÄ±m ve bu tÃ¼r sevimli ÅŸeyleri yapmayÄ± Ã¶zlÃ¼yorum. Bu yÃ¼zden de yedi Ã§ocuÄŸumun hatÄ±rlayacaÄŸÄ± ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±mdan emin olmak iÃ§in daha fazla Ã§aba harcamam gerekiyor" dedi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kevin Costner evli de olsa bekar da olsa Ã§ocuklarÄ± yetiÅŸkinlik Ã§aÄŸÄ±na gelen her anne ve babanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir endiÅŸeye de deÄŸindi.

Ama belli ki artÄ±k hayatÄ±nÄ±, mutluluÄŸunu ya da Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸacaÄŸÄ± bir yoldaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu durum onu daha Ã§ok etkiliyor.

Costner "Ã‡ocuklar kÃ¼Ã§Ã¼kken tekrar tekrar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± ÅŸeyler vardÄ±. Ama ÅŸimdi onlarÄ± eve getirmek iÃ§in mÃ¼cadele veriyorsunuz... Ya da kavga ediyorsunuz. Bu yÃ¼zden ortamÄ± yeterince sÄ±cak tutmak iÃ§in elimden gelenin en iyisini yapÄ±yorum."

Costner, ikinci karÄ±sÄ± Christine Baumgartner'den geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ±.





Bu ikinci evliliÄŸinden ikisi erkek biri kÄ±z Ã¼Ã§ tane evladÄ± var Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n.Â





Costner, Ã§ocuklar bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e onlarÄ± Ã¶nemli gÃ¼nlerde eve dÃ¶ndÃ¼rmenin eskisi kadar kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

'KENDÄ°NÄ° KARANLIÄžA YAKIN HÄ°SSEDENLERE'

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kevin Costner, geÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Find Your Way (Kendi Yolunu Bul) adlÄ± bir single yayÄ±nladÄ±. Onun tanÄ±tÄ±mÄ±nda da aynÄ± konuya deÄŸindi.

Yine Noel ve yÄ±l baÅŸÄ± dÃ¶nemine iÅŸaret ederek "YÄ±lÄ±n en mutlu zamanÄ± olmasÄ± gerekirken bu tÃ¼r tatillerin, Ã§oÄŸu insan iÃ§in ne kadar zor geÃ§ebildiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±m" itirafÄ±nda bulundu.

YÃ¶netmenlik ve oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra Modern West adlÄ± grubun solisti de olan Costner "KaybettiÄŸimiz sevdiklerimizi Ã¶zlemek, dÃ¼nyamÄ±z giderek aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±rken neÅŸeli olmaya zorlanmak, etrafÄ±mÄ±zdaki dÃ¼nya kutlama yaparken Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir kayÄ±pla yÃ¼zleÅŸmek" satÄ±rlarÄ±na yer verdi albÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±nda.

Sonra da o bilindik deyiÅŸi tekrarladÄ±: "Bu yÄ±l kendinizi Ä±ÅŸÄ±ktan Ã§ok karanlÄ±ÄŸa yakÄ±n hissediyorsanÄ±z bu ÅŸarkÄ± sizin iÃ§in ettiÄŸimiz bir dua..."

Costner'Ä±n, ilk eÅŸi Cindy ile evliliÄŸinden de Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. KÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bridget Rooney'den de bir Ã§ocuÄŸu var Ã¼nlÃ¼ oyuncunun.

Kevin Costner, ilk evliliÄŸini 1978 ile 1994 arasÄ±nda Cindy Costner ile yaptÄ±. Bu evlilikten 4 Ã§ocuk sahibi oldu.

2004 ile 2024 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Christine Baumgartner ile evliliÄŸinden de Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var.

Costner'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu 41, en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ ise 15 yaÅŸÄ±nda. Bir baÅŸka deyiÅŸle her yaÅŸtan her kuÅŸaktan Ã§ocuÄŸu var.

Bu arada bu Ã§ocuklarÄ±n altÄ± tanesinin eski eÅŸleri Cindy ve Christine'den, bir tanesinin de kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bridget Rooney'den dÃ¼nyaya geldiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Kevin Costner'Ä±n olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ikinci karÄ±sÄ± Christine Baumgartner, bir dÃ¶nem Ã¼nlÃ¼ oyuncunun arkadaÅŸÄ± ve aynÄ± zamanda eski Ã§iftin komÅŸusu da olan Josh O'Connor ile evlendi.Â

