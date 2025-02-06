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Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

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#Ewan Mcgregor#Mary Elizabeth Winstead#Takıntılı Hayran
Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:32

Hollywood’un sevilen oyuncularından olan usta aktörün bu aralar başı takıntılı bir hayranıyla dertte. Ailesine bile ulaşan, evinin kapısına dayanan ve onu canından bezdiren epostalar atan bir hayranı yüzünden ne yapacağını bilemeyince ünlü oyuncunun son çaresi polise gitmek oldu.

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Da Vinci Şifresi'ni yeni izlediğini ve filmin İlluminati'den gelen ve onun bir prenses olduğunu söyleyen gizli bir mesajı olduğuna inanıyor.

Bununla da yetinmeyip Noel arifesinde Minnesota'dan California'ya 1900 milden fazla yol kat ederek eski eşi Eve Mavrakis'in evine gidiyor.

Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

“O BANA AİT”

Tüm bunların altında ise ünlü oyuncu Ewan McGregor’un kendisine ait olduğunu düşünmesi var…

Takıntılı bir hayranı usta oyuncuyu ve ailesini 2022’den beri rahatsız ediyor ve hayatlarını deyim yerindeyse kâbusa çeviriyor.

Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

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Ewan McGregor en sonunda polise ve mahkemeye giderek bu kadına karşı uzaklaştırma kararı çıkartmak zorunda kalmış ve başvurusunda da kişinin ailesi için “yakın tehdit” oluşturduğunu söylemiş.

“KARISI ONU BENDEN ÇALDI” DİYOR

Mahkeme belgeleri, kadının kendisini 53 yaşındaki Trainspotting yıldızının terk edilmiş sevgilisi olarak gördüğünü ve ikinci eşi 40 yaşındaki aktris Mary Elizabeth Winstead'in onu kendisinden çaldığına inandığını iddia ediyor.

Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

Yaşadığı bu tuhaf hezeyanla McGregor, eşi ve çocukları evdeyken kapıya da dayanan adı açıklanmayan bu kişi suç dizisi Dexter'a ve araştırdığı bir keskin nişancı tüfeğine atıfta bulunarak ünlü oyuncu ve ailesine ölümcül tehditler savurmuş.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÇOCUĞU OLSUN İSTİYOR

Kadının 2022'den bu yana McGregor'a ya da 23 yaşındaki kızı Esther de dahil olmak üzere ailesine 500'den fazla eposta gönderdiği ve ortak temanın McGregor'dan çocuk sahibi olmak istediği olduğu iddia ediliyor.

Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

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İKİ EVLİLİĞİNDEN BEŞ ÇOCUĞU VAR

McGregor 1995 yılında Eve Mavrakis'le evlendi ve çiftin Clara, Esther, Jamyan ve Anouk adında dört kızı var. Çift 2017 yılında ayrılmıştı.

Ünlü oyuncunun huzuru kalmadı… ‘Karısı onu benden çaldı’ diyerek kapısına dayandı

McGregor 2021 yılında ünlü oyuncu Mary Elizabeth Winstead ile beşinci çocuğu olan oğlu Laurie'yi kucağına aldı ve çift ertesi bahar evlendi.

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#Ewan Mcgregor#Mary Elizabeth Winstead#Takıntılı Hayran

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