Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!

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YILLAR BOYU GERÇEĞİ SAKLADI

Bu kaçamaktan bir çocuk dünyaya geldi. Bir dönem politika sahnesinde de ön plana çıkan oyuncu, bu gerçeği tam 15 yıl boyunca sakladı. Ama günün birinde, kaçıp saklanacağı bütün yollar kapanınca olup biteni açıklamak ve evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlunu da kabul etmek zorunda kaldı. Yıllar geçtikçe kendisine benzeyen oğlu şimdi artık babasının kim olduğunu kesin olarak biliyor. Fakat yine de onun soyadını kullanmadan kendi ayakları üzerinde durup kariyerini de hayatını da bu şekilde oluşturmaya çalışıyor.

TERMINATOR'UN "AŞK ÇOCUĞU"

Yıllar önce Hollywood'da çok konuşulan bu olayı bilenler söz konusu kişinin, Terminator filmleriyle yıldızı parlayan, bir dönem California Valisi olarak da görev yapan Arnold Schwarzenegger olduğunu daha ilk satırda anladılar büyük olasılıkla. Elbette söz konusu olan evlilik dışı oğlunun da 24 yaşındaki Joseph Baena olduğunu.

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EVLİLİĞİNİN BİTMESİNE NEDEN OLDU

Schwarzenegger, Maria Shriver ile evli olduğu dönemde Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu. Yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi. Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Her ne kadar babası Hollywood'un en nüfuzlu kişilerinden biri sayılan Arnold Schwarzenegger olsa da onun soyadını kullanmıyor Joseph Baena. Vücut geliştirmeci ve oyuncu olarak kariyer yapan Baena, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Baena, Men's Health'e verdiği röportajda kendisine birçok kapıyı açacak olan bu soyadını neden kullanmadığını anlattı.

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'BABAM ESKİ KAFALI'

Baena "Benim babam (Arnold Schwarzenegger'ı kast ediyor) eski kafalı bir adam. Sadakaya inanmıyor. Çok çalışmanın karşılığını aldığına inanıyor, ben de öyle!" diye konuştu. Baena sözlerini şöyle sürdürdü: Ben 'onur' kelimesini seviyorum. Babamın bağlantılarını kullanırsam ya da ondan iyilik istersek, bu bana nasıl bir 'onur' kazandıracak?"

'KİMSE KİM OLDUĞUMU BİLMİYOR'

Joseph Baena "Seçmelere gittiğimde kim olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü soyadım babamla aynı değil" diye konuştu. Arnold Schwarzenegger'ın oğlu, Baena'nın da üvey kardeşi olan Patrick Schwarzenegger de gösteri dünyasında kariyer yapıyor. O da soyadı sayesinde kariyerinde daha hızlı adımlarla ilerliyor.

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BABASININ GENÇLİ YILLARINA BENZİYOR

Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki gibi bir fiziksel görünüme sahip olan Baena yine de babasıyla görüşüyor. Hatta oyunculuk konusunda onun nasihatlerini de alıyor. Hatta geçmişte Schwarzenegger'ın birlikte çalıştığı oyuncu koçu Eric Morris ile işbirliği yaptığını da anlattı.



KİTABINDA DA ANLATTI

Joseph Baena, ünlü oyuncu ve eski California Valisi Schwarzenegger'ın yanında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena (solda) ile yaşadığı kaçamak ilişkiden dünyaya geldi. Hatta hem bu ilişkinin hem de çocuğun ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger ile 25 yıl evli kalan Maria Shriver (sağda) boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü.

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'ÇOCUK GİDEREK BANA BENZİYORDU'

İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin (ortada) onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

GERÇEĞİ 'EVDEKİ FISILTILARDAN' ÖĞRENDİ

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlatmıştı. Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı. Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi. Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.

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EŞİ VE SEVGİLİSİ BEŞ GÜN ARAYLA DOĞUM YAPTI: Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı. Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in kaçamak yaşadığı hizmetçisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi. Basına yansıyan haberlere göre 1997 yılında Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena beşer gün arayla doğum yaptı. Shriver oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirdi.

BOŞANIRKEN JOSEPH'İN KENDİ OĞLU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Joseph Baena dünyaya geldiğinde annesi Mildred'ın o dönemde evli olduğu Rogelio Baena'nın oğlu olarak kaydedildi. Mildred Baena, oğlunun doğumundan 11 yıl sonra Rogelio'dan boşanırken, oğlunun kocasından olmadığını açıkladı. Joseph Baena'nın doğduğundan bu yana babası Arnold Schwarzenegger'e benzerliği de dikkat çekiyor.

HOLLYWOOD'UN EN UZUN SÜREN BOŞANMA DAVASI

Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986 yılında evlendiği Maria Shriver boşanma davası açtı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürdü. 2011 yılında açılan dava, on yıl sürdü yani yasal işlemler 2021 yılında tamamlandı. Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü ise net olarak açıklanmadı.

SUİKASTE KURBAN GİDEN BAŞKAN KENNEDY'NİN YEĞENİ

Schwarzenegger'in eski karısı Maria Shriver eski bir gazeteci, televizyoncu ve aktivist. Bir suikast sonucu öldürülen ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver, bir dönem Dateline ve Weekend Today aldı TV programlarıyla tanınıyordu.