Ünlü oyuncunun hayatındaki en büyük kalp yarası tek evladı… Düğününe gidemedi, kızını gelinlikler içinde göremedi

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Sinema ve televizyon dizlerinin sevilen iki yüzü, ünlü oyuncular Emma Roberts ve Cody John hafta sonu muhteşem bir düğün yaparak evlendi.

Çiftin ünlü oyuncu arkadaşlarının akın ettiği düğünün baş konuğu ise Emma Roberts’ın halası, Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan Julia Roberts’tı.

Ünlü çiftin düğünü konuklar arasında gelinin babasının yer almamasıyla da dikkat çekti. Emma Rosberts’ın babası ve Julia Roberts’ın da ağabeyi olan Hollywood’un emektar yıldızı Eric Roberts tek kızının düğününe katılmadı…

Uzun zamandır arası bozuk olan baba kız pek görüşmüyorlar ve Emma Roberts bu az kişinin katıldığı küçük ve sade törene belli ki babası Eric Roberts’ı çağırmadı…

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Uzun yıllardır hem sinema hem de televizyonda canlandırdığı birbirinden farklı sayısız rolle sektörün en başarılı karakter oyuncularından biri kabul edilen Eric Ronberts’ın aile hayatı ise bu kadar başarılarla dolu değil…

Eric Roberts, kızı Emma ile olan ilişkisinin ona yaşattığı büyük üzüntüyü ve kayıp duygusunu iki yıl önce dile dökmüştü.

Usta aktör Ekim 2024'te katıldığı bir yayında kızı Emma Roberts ile olan gergin ilişkisine dair perdeyi araladı…

Oyuncu, hayatının "en zor zamanı"nın ne olduğu sorulduğunda, "Muhtemelen kızımla olan ilişkimin kaybı" diye yanıtladı.

Ancak 70 yaşındaki oyuncu, çok büyük bir üzüntü duysa da kızıyla aralarındaki bağda "acı" olduğunu reddetti.

Bunun yerine tek çocuğuyla olan küslüğünü "insan olduğumuz için sonsuza dek yaşayacağımız en muhtemel yanlış anlamalar için bir üzüntü" olarak tanımladı.

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Eric Roberts o zamanlar, dede olmanın bu duyguyu ortaya çıkardığını, çünkü "Emma'ya benzeyen" tek torununun ona "sevgi duyduğunu" ve ona "sahip olmadığı şeyi" "hatırlattığını" belirtti.

70 yaşındaki usta aktör bu yılın başlarında katıldığı bir programda da kendisi ve 35 yaşındaki Emma'nın aralarının bozuk olmadığını açıkladı.

Nisan ayında yaptığı açıklamada kızıyla olan durumunu “Sadece dışarıdan bakanların gözünde karmaşık, çünkü onlar hiçbir şey anlamıyor” diye tarif eden Eric Roberts her şeyin temelinde kızı Emma büyürken perişan halde hatta “enkaz gibi” oluşunun yattığını itiraf etti.

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Eric Roberts kızı Emma doğar doğmaz yaşadığı hisleri, ona ilk kez şarkı söylediğinde karşılaştığı manzarayı “Bağırmayı kesti ve daha açılmamış gözleriyle yüzümü bulmaya çalıştı. Belki de hayatımda yaşadığım en eksiksiz andı. Yaptığım bir şeyin, DNA'mı taşıyan yepyeni bir yaratık tarafından fark edilmesi. Ve işte oradaydı ve beni zaten tanıyordu. Beni bulmaya çalıştı. Büyülüydü.” diye anlatmıştı.

Ünlü oyuncu kızı büyürken onun yanında duran iyi bir baba olamadığını kabul eden Eric Roberts “Duygusal olarak hiçbir güvenilemez” biriydim diyerek tüm hatanın ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu da kabul etti.

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Kızının düğünündeki yokluğu fark edildikten sonra en sonunda bir açıklama yapan usta oyuncu “Kızımı seviyorum, her zaman sevdim, her zaman seveceğim. Onun bu en güzel gününü dilediği gibi, dilediği kişilerle kutlaması son derece güzel.” dedi.

Emma Roberts Eric Roberts’ın Kelly Cunningham’la yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Eric Roberts, kızı Emma henüz bir bebekken çok ağır uyuşturucu bağımlısıydı ve bunun sebep olduğu yasal sorunlarla uğraşıyordu.

Eric Roberts, Emma'nın annesi Kelly Cunningham ile ayrıldığında büyük bir velayet savaşına giriştiler. Bu süreçte Eric'in kız kardeşi Julia Roberts, abisinin bağımlılık sorunları nedeniyle öz yeğeni Emma'yı korumak adına anne Kelly'nin tarafını tuttu ve ona maddi/hukuki destek sağladı. Bu durum da aile içindeki bağları tamamen kopardı.