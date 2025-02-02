×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Brandi Glanville#Yüz Paraziti#Real Housewives Of Beverly Hills
Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:42

Yer aldığı reality şovlarla tanınan ünlü oyuncu başına gelenleri anlayamamış, aylar önce yüzünün ne hale geldiğini paylaştığında hayranlarını korkutmuştu. Doktor doktor gezdikten sonra başına gelenin çok nadir görülen bir durum olduğunu anladı.

Haberin Devamı

Ancak hâlâ bu dertten de kurtulabilmiş değil…

Real Housewives of Beverly Hills” adlı yapımla tanınan Brandi Glanville, son aylarda yaşadığı inanılmaz sağlık sorunuyla gündemdeydi.

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi

Yüzü önce şişen sonra da şekli belirgin şekilde bozulan Brandi Glanville bunun neden başına geldiğini bir türlü çözemedi.

Gözü yaşlı halde durumunu hayranlarıyla paylaşan Brandi Glanville en sonunda ünlülerin plastik cerrahı Dr. Terry Dubrow'dan yardım istedi ve sağlık sorunlarına yanıt bulunabilsin diye dört kez biyopsi yaptırmak zorunda kaldı.

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi

Haberin Devamı

Glanville, başlarda yaşadığı sıkıntının ağır stresten kaynaklandığını düşünmüştü. Doktorundan aldığı cevapsa sadece onu değil hayranlarını da dehşete düşürdü.

Derdine çare ararken on binlerce dolar harcadığını söyleyen Brandi Glanville kimi hayranlarının estetikleri yüzünden bunu yaşadığını söylemesine de gücenmiş ve yüzündeki dolguların çoktan eriyip gittiğini ve başka bir müdahale de yaptırmadığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi

“Altı haftadır evimde her gün serum antibiyotik var. ... Bütün bir yıl boyunca ilaç kullandım.” diyen oyuncu en sonunda plastik cerrahı Dr. Terry Dubrow bir cevap alabildi.

Doktor, Glanville'in yüzünün ‘saatli bir bomba’ olduğunu ve cildinde ya da kan dolaşımında bir mikroorganizma olup olmadığını görmek istediğini söyledi.

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi

Ve en sonunda da yüzünde yaşayan “parazitler” olduğunu ve görüntüsünün bozulmasının ve çektiği acının sebebinin bu olduğunu öğrendi!

Sorunun kaynağı belli olunca hemen tedavisine başlanan 52 yaşındaki Glanville, ağrıyı hafifletmeye, sıvı hareketini uyarmaya ve hastalıkların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için titreşen bir lenfatik drenaj makinesi kullandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi

Bu makineye girdiğinde yaşadıklarını da sosyal medyadan paylaşan Brandi Glanville, aletin şiddetli şekilde verdiği titreşimle mücadele ederken yaşadığı süreci de korkutucu bir videoyla paylaştı.

Hayranları ünlü yıldıza destek mesajları gönderirken yaşadıklarının ne kadar korkutucu olduğunu gördüklerini ve bir an önce iyileşmesi için dua ettiklerini yazdı.

Brandi Glanville beş yıl önce kendisi ve şimdi bir 21 biri de 17 yaşında olan oğullarının evlerindeki küfler yüzünden zehirlenip ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu yangında evini kaybettikten sonra ilk bebeğini kucağına aldı… Evsiz kaldık ama bebeğimiz yuvasız kalmayacakÜnlü oyuncu yangında evini kaybettikten sonra ilk bebeğini kucağına aldı… 'Evsiz kaldık ama bebeğimiz yuvasız kalmayacak'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Brandi Glanville#Yüz Paraziti#Real Housewives Of Beverly Hills

BAKMADAN GEÇME!