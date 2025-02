Ünlü oyuncunun hayatı kâbusa döndü… Yüzüne yerleşen ‘parazitler’ yüzünden tanınmaz hale geldi!

Ancak hâlâ bu dertten de kurtulabilmiş değil…

“Real Housewives of Beverly Hills” adlı yapımla tanınan Brandi Glanville, son aylarda yaşadığı inanılmaz sağlık sorunuyla gündemdeydi.

Yüzü önce şişen sonra da şekli belirgin şekilde bozulan Brandi Glanville bunun neden başına geldiğini bir türlü çözemedi.

Gözü yaşlı halde durumunu hayranlarıyla paylaşan Brandi Glanville en sonunda ünlülerin plastik cerrahı Dr. Terry Dubrow'dan yardım istedi ve sağlık sorunlarına yanıt bulunabilsin diye dört kez biyopsi yaptırmak zorunda kaldı.

Glanville, başlarda yaşadığı sıkıntının ağır stresten kaynaklandığını düşünmüştü. Doktorundan aldığı cevapsa sadece onu değil hayranlarını da dehşete düşürdü.

Derdine çare ararken on binlerce dolar harcadığını söyleyen Brandi Glanville kimi hayranlarının estetikleri yüzünden bunu yaşadığını söylemesine de gücenmiş ve yüzündeki dolguların çoktan eriyip gittiğini ve başka bir müdahale de yaptırmadığını açıklamıştı.

“Altı haftadır evimde her gün serum antibiyotik var. ... Bütün bir yıl boyunca ilaç kullandım.” diyen oyuncu en sonunda plastik cerrahı Dr. Terry Dubrow bir cevap alabildi.

Doktor, Glanville'in yüzünün ‘saatli bir bomba’ olduğunu ve cildinde ya da kan dolaşımında bir mikroorganizma olup olmadığını görmek istediğini söyledi.

Ve en sonunda da yüzünde yaşayan “parazitler” olduğunu ve görüntüsünün bozulmasının ve çektiği acının sebebinin bu olduğunu öğrendi!

Sorunun kaynağı belli olunca hemen tedavisine başlanan 52 yaşındaki Glanville, ağrıyı hafifletmeye, sıvı hareketini uyarmaya ve hastalıkların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için titreşen bir lenfatik drenaj makinesi kullandığını açıkladı.

Bu makineye girdiğinde yaşadıklarını da sosyal medyadan paylaşan Brandi Glanville, aletin şiddetli şekilde verdiği titreşimle mücadele ederken yaşadığı süreci de korkutucu bir videoyla paylaştı.

Hayranları ünlü yıldıza destek mesajları gönderirken yaşadıklarının ne kadar korkutucu olduğunu gördüklerini ve bir an önce iyileşmesi için dua ettiklerini yazdı.

Ok so about 5 years ago the boys & I had black mold poisoning from a toxic house we lived in we got a six figure settlement buuuuuut this is CRAZY! I'm on my emphatic drainage machine. ⁦@DrDubrow⁩ let's get this fucker🙏 pic.twitter.com/ekmbbEqpgX