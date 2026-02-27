Ünlü oyuncunun hayatı böyle yerle bir olmuş: Yıllarımı verdiğim kocamın beni boşayacağını başkasından öğrendim

Haberin Devamı

Böyle bir karar eşler tarafından ortaklaşa alındığında yine de insanın omuzlarındaki yük biraz hafifler. Sonuçta o acı kararın ağırlığı da paylaşılmıştır....

Peki ya boşanma kararı iki kişiye değil de tek bir kişiye aitse...



Üstelik o kişi kendine çoktan yeni bir hayat kurmuş ve yuvayı dağıtma kararını eşine değil de yasal olarak kendisini temsil eden kişiye yani avukatına söylemişse...

İşte o zaman insan hayatın en acı sürprizlerinden biriyle yüzleşir...

ÖĞRENİNCE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

İddiasına göre flört ve evlilikle birlikte hayatının 20 yılını verdiği meslektaşı Ioan Gruffudd'un, evliliklerini bitirme kararını tam da bu şekilde öğrenen Alice Evans'a olduğu gibi.

Şimdilerde gayet olaylı bir davanın kahramanları olan iki çocuklu Gruffudd ve Evans zorlu bir mahkeme sürecinden geçiyor.

Bir zamanlar birbirlerine aşık olan eski çiftin duruşmalarında da gözyaşları, itiraflar ve tehditler havada uçuşuyor.

Her ne kadar boşanmaları tamamlanmış olsa da çocuk nafakası için bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi Evans ile Gruffudd…

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dün görülen duruşmada da Alice Evans, aslında boşanmaları ilk duyulduğunda ortaya attığı iddiaları bir kez daha yineledi.

Üstelik de gözyaşları içinde.

57 yaşındaki Alice Evans, o sırada evli olduğu Ioan Gruffudd'un kendisini boşamak istediğini avukattan öğrendiğini ileri sürdü.

Neler hissettiğini de şöyle anlattı: "Korkmuştum. O sırada Los Angeles'ta bir başımaydım. Şoke oldum ve yıkıldım."

Evans'ın iddiasına göre Gruffudd, boşanmak istediğini kendisine kesinlikle söylemedi.





ALDATILDIĞINI DA SOSYAL MEDYADA KEŞFETMİŞ

Alice Evans'ın diğer iddiaları da çarpıcı.

İki kız çocuğuna bakmak için yaşadığı maddi zorlukları hiçbir zaman saklamayan Evans, 52 yaşındaki Gruffudd'un şu anda evli olduğu Bianca Wallace ile ilişkisini de Instagram'dan keşfetti.

Bunu da "Hayatımda yaşadığım en büyük şoktu" diye anlattı Alice Evans. Bütün bunları anlatırken de gözyaşları hiç dinmedi.





BOŞANMALARI OLAYLI OLDU

Alice Evans ile ıoan Gruffudd, 2007 yılında evlendi ve 2021'de yuvaları dağıldı. Boşanmaları ise 2023 yılında resmen tamamlandı.

Eski çiftin bu evlilikten 16 yaşında Ella ve 12 yaşında Elsie adında iki kızı bulunuyor.

Her ne kadar artık evli olmasalar da eski çiftin yasal hesaplaşması bitmek bilmedi.

Evans, iş bulamadığı için maddi olarak zorluk çektiğini ve çocuklarının beslenme, sağlık gibi masraflarını bile karşılayamadığını zaten yıllardır söylüyor.

Gruffudd ise Evans'ın; kendisine yönelik şiddet uyguladığını ileri sürüp uzaklaştırma kararı istiyor.

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un kızları artık büyüdü. Ama bu arada anne ve babalarının olaylı, kavgalı boşanmasına tanık olma talihsizliğini de yaşadı.





Bu arada Ioan Gruffudd'un geçen yıl 33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Bianca Wallace ile evlendiğini ve bu evlilikten bir bebek sahibi olduğunu da not düşelim.