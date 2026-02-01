Ünlü oyuncunun hali yürekleri dağlıyor… Hem kanserle hem de parasızlıkla savaşıyor

Haberin Devamı

Dawson's Creek dizisinin yıldızı olarak gönülleri fetheden ünlü oyuncu James Van Der Beek, 2023'ten beri 3. evre kolon kanseriyle mücadele ediyor.

48 yaşındaki oyuncu hastalığı ve gördüğü tedavisi görünümünü etkilemeye başlayana kadar kansere yakalandığını açıklamamıştı.

Yıldızın yeni yılda paylaştığı son bir video, hayranlarını çok sevindirdi; hayranlar, oyuncunun aylardır olduğundan çok daha sağlıklı göründüğünü ve kilo aldığını yüzündeki değişiklikle anladılar.

Ancak James Van Der Beek hastalığıyla cesurca mücadele ederken ne yazık ki bir de maddi sıkıntılarla baş etmek zorunda.

Haberin Devamı

6 çocuklarıyla birlikte Teksas’ta yaşayan James Van Der Beek ve eşi ünlü oyuncunun sürekli hale gelen doktor randevuları ve acı verici tedavileri arasında parasal olarak zora düştüler.

Van Der Beek'in hastalığı yüzünden artık çalışamaması da onları büyük bir çıkmaza sürükledi.

Ünlü oyuncunun tedavisi ve dinlenme ihtiyacı yüzünden çalışmaya durumu elverişli olmasa da aslında bir rol teklifi gelse kabul edecek durumda olduğu söyleniyor.

James Van Der Beek’in ilaçları ve tıbbi bakım masrafları onu hasta halde kamera karşısına geçmek zorunda bırakabilir…

Kolon kanseri olan usta aktör ameliyat olmakla kalmayıp kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de görüyor.

Yakınları James Van Der Beek için baba olmayı ve ailesine bakmayı çok seviyor ve onların iyi durumda olmalarını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor diye konuşuyor.

Haberin Devamı

Bu çabaların bir parçası olarak Van Der Beek, devam eden sağlık ihtiyaçlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için Dawson's Creek'ten bazı hatıra eşyalarını açık artırmaya çıkardı.

Aslında elinde bir miktar birikimi kalmış olsa da ağır tedavi masrafları için Hollywood kariyerinden kalan anılarını satmaya çalışan James Van Der Beek şimdilik bu satışlar sayesinde 47 bin dolar kazandı.

James Van Der Beek kendisi için çok özel değeri olan bu hatıraları sattığı müzayede için "Bu hazineleri yıllardır saklıyordum, onlarla bir şeyler yapmak için doğru zamanı bekliyordum. Ve son zamanlarda hayatın sunduğu tüm beklenmedik sürprizler ve dönüşlerle birlikte, zamanın şimdi olduğu açık." dedi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu eşyalarını satarak tedavi masraflarını karşılamaya çalışırken oyuncu dostları da ona yardım toplamak için kendi kampanyalarını düzenlemeye devam ediyorlar.

James Van Der Beek kanser olduğunu açıkladıktan sonra Mart 2025'te durumu hakkında “Ölümle burun buruna gelmek zorunda kaldım. Ve çok önem verdiğim her şey sanki elimden alınmış gibi oldu. Artık karıma yardımcı olan bir koca olamıyordum. Artık çocuklarını kucağına alıp yatağa yatırabilen ve onlara destek olabilen bir baba olamıyordum. Geçimini sağlayabilen biri olamıyordum.İşler yolunda gitmiyordu. Hatta toprağın bekçiliğini bile yapamıyordum çünkü bazen ağaçları budamanız gereken zaman diliminde tüm ağaçları budayacak kadar bile gücüm kalmıyordu.” demişti.

Haberin Devamı

Ancak usta oyuncu yeni yıl öncesi 2026'yı dört gözle beklediğini paylaştı ve umudu elden bırakmayacağını söyleyerek hayranlarının gönlüne su serpti: “Kışı iyileşmek, dinlenmek için kullanacağım ve baharda yeni yıl kararları alacağım. Kimler benimle?”