Ünlü oyuncunun gurur günü… Yıllar önce söz vermişti… Küçük kızı büyüyüp ilk kez podyuma çıktı

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Tüm bu becerileri bir yana, Hollywood’un Avustralyalı güzeli Nicole Kidman bir yandan da 18 yıllık mutlu evliliğini sürdürüp iki kızını büyütmeye devam ediyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİYDİ

Yakın zaman önce annesini kaybedip büyük bir acı yaşayan Nicole Kidman, dün hayatının belki de en gururlu ve mutlu günlerinden birini geçirdi desek yalan olmaz.

Nicole Kidman Keith Urban'la evliliğinden doğan iki kızını spot ışıklarından uzakta tutarak büyüttü

Kidman’ın ünlü Country şarkıcısı Keith Urban’la evliliğinden doğan 16 yaşındaki büyük kızı Sunday Rose, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Miu Miu defilesinde ilk kez podyuma çıktı.

Ünlü çiftin16 yaşındaki büyük kızları Sunday Rose dün ilk kez bir defilede podyuma çıktı

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Yakasında kurdele detayları ve kuşgözü süslemesi bulunan beyaz kolsuz bir elbiseyle podyuma çıkan Sunday Rose’un yaşına uygun bir seçimle defileye katılması da dikkatlerden kaçmadı.

HER ŞEYİ YAŞINA UYGUN ŞEKİLDE AYARLADILAR

Podyumun genç yıldızına yaşına uygun şekilde çok hafif de bir makyaj yapılmıştı.

Annesinin ölümünden sonra ilk kez ortaya çıkan ve bir gün önce Paris’e gelerek Balenciaga defilesine katılan Nicole Kidman kızının podyumda yürüdüğü bu ilk defileye katılmadı.

Kidman defileye katılmadı ama kıznın fotoğrafını kalpler eşliğinde paylaşmayı da ihmal etmedi

KIZI PODYUMDAYDI AMA KENDİSİ DEFİLEYE GİTMEDİ

Defiledekiler bunu ya Sunday Rose annesi orada olursa çok heyecanlanacağı için onun tarafından istenmediğini ya da tam tersi Nicole Kidman’ın heyecanına yenik düşmemek için bilerek oraya gelmediği şeklinde yorumladı.

Ünlü oyuncu geçen ay annesini kaybettikten sonra ilk kez Paris Moda Haftası'nda ortaya çıkmıştı

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Ancak gururlu anne, kızının podyumda çekilmiş fotoğrafını Instagram'da kalp emojileriyle süsleyerek paylaşmayı da ihmal etmedi.

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ MODAYA ÇOK HEVESİ VARDI

Nicole Kidman kızı Sunday Rose’un moda dünyasına girmek konusunda çok hevesli olduğunu daha önce söylemiş ancak ona babasıyla birlikte, bu konuda ancak 16 yaşından sonra izin vereceklerini açıklamıştı.

Oscar’lı yıldızın Keith Urban'la evliliğinden 13 yaşında bir kızı daha var.

1.80'lik boyuyla Hollywood'un en uzun kadınlarından olan Kidman'ın kızları şimdiden annlerine yatişti...

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2006 yılında nikah masasına oturan çift büyük kızları Sunday Rose’u iki yıl sonra kucaklarına almışlardı. Kidman 2010 yılında da taşıyıcı anne yoluyla küçük kızı Faith'e kavuşmuştu.

ASLINDA İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR AMA...

Kidman ayrıca 1990-2001 yılları arasında evli kaldığı eski kocası Tom Cruise'la evlat edindikleri 31 yaşındaki Bella ve 29 yaşındaki Connor’ın da annesi. Ancak Kidman Bella ve Connor’la yıllardır görüşmüyor.