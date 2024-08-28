ÃœnlÃ¼ oyuncunun iki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme... Ã‡ocuklarÄ±mÄ± bu yaÅŸa getirdim... Åžimdi yuvam bomboÅŸ kaldÄ±

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Bir de insanÄ±n mutluluktan aÄŸladÄ±ÄŸÄ± tecrÃ¼beler var hayatta. ZamanÄ± geldiÄŸinde evlatlarÄ±nÄ± evlendirmek sonra da torun sevmek gibi...

BÃ¼tÃ¼n bunlar duygularÄ±n net olduÄŸu hayat tecrÃ¼beleri..

Bir de bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor insan... Bir yandan sevinirken diÄŸer yandan iÃ§inin sÄ±zladÄ±ÄŸÄ±, duygularÄ±nÄ± anlatacak kelime bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlar.

Ä°KÄ° KIZI DA YUVADAN UÃ‡TUÂ

Ä°ÅŸte Ã§ocuk yaÅŸÄ±ndan bu yana sinema dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan ve bir dÃ¶neme gÃ¼zelliÄŸiyle damgasÄ±nÄ± vuran Brooke Shields de hayatÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir dÃ¶neminde.

Chris Henchy ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Brooke Shields, bu sÃ¼re iÃ§inde iki tane kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu.

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Nice emekle, gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakarak bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iki kÄ±zÄ± da kendi hayat yollarÄ±nÄ± Ã§izecekleri dÃ¶neme geldi ÅŸimdi.

Ã–nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan, sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier Ã¼niversite eÄŸitimleri iÃ§in evden ayrÄ±lÄ±p baÅŸka ÅŸehirlere gitti...

Bu durumda da Brooke Shields'Ä±n yuvasÄ± boÅŸ kaldÄ±.

GÃ¼zel oyuncu neler hissettiÄŸini de sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla dile getirdi. DuygularÄ±nÄ± ifade ederken de gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± Shields.

KIZLARININ ARDINDAN Ä°KÄ° GÃ–ZÃœ Ä°KÄ° Ã‡EÅžME AÄžLADIÂ

Ã–nce hikayenin baÅŸÄ±na bir dÃ¶nelim...

Shields'Ä±n Chris Henchy ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan, bundan iki yÄ±l Ã¶nce Ã¼niversitede okumak iÃ§in evden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Onun gidiÅŸinin ardÄ±ndan da Brooke Shields, bir video Ã§ekip sosyal medyada paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve duygularÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gÃ¶zlerinden yaÅŸlar sÃ¼zÃ¼lÃ¼yordu gÃ¼zel oyuncunun.

Daha onun evden gitmesine yeni alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸken bu kez aynÄ± yoldan geÃ§me sÄ±rasÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Griger'a geldi. O da Ã¼niversitede okumak iÃ§in anne- babasÄ±yla vedalaÅŸtÄ± ve Kuzey Carolina'da okuyacaÄŸÄ± okulun yolunu tuttu.

SonuÃ§ olarak kocaman evlerinde sadece Brooke Shields ile kocasÄ± Chris Henchy kaldÄ±.

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Ä°ki yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÄŸlayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, ÅŸimdi de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.Â





'Ä°KÄ° YAVRU KUÅžUM DA YUVADAN UÃ‡TU'

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in evden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Brooke Shields yine duygularÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan dile getirdi. TakipÃ§ileriyle dertleÅŸti uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±.

Shields sÃ¶zlerine "Ä°kiÂ yÄ±l Ã¶nce burada oturdum ve bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±mÄ±n evden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± izledim. Ve ÅŸimdi yine aynÄ± verandaya dÃ¶ndÃ¼m. ArtÄ±k resmen yuvam bomboÅŸ kaldÄ±" diyerek baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸÃ¶yle devam etti: " Bu anneler iÃ§in kolay deÄŸil. Ã‡ok garip... Onun burada olmamasÄ± Ã§ok garip." ÃœnlÃ¼ oyuncu bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan da aÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

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KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier'Ä± Ã¼niversiteye yolcu ettikten sonra otomobilde eve dÃ¶nerken durmadan aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Shields.

ArdÄ±ndan da kendisiyle benzer durumdaki bÃ¼tÃ¼n annelerin yÃ¼reÄŸini titreten ÅŸu sÃ¶zleri sarf etti: "Yuvam bomboÅŸ kaldÄ±. Ä°ki yavru kuÅŸum da yuvadan uÃ§tu."

Shields ile Henchy'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan, iki yÄ±l Ã¶nce Ã¼niversite iÃ§in evden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O zaman da gÃ¼zel oyuncu yine bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸ ve duygularÄ±nÄ± "hayatÄ±mÄ±n en kÃ¶tÃ¼ tecrÃ¼besi" sÃ¶zleriyle ifade etmiÅŸti.

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Brooke Shields, kendisi de Ã¼niversite okudu. BebekliÄŸinden bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan oyuncu, kariyerine ara verip Princeton Ãœniversitesi Latin Dilleri bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu.

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ONLARI HALA BEBEK GÄ°BÄ° GÃ–RÃœYOR

AslÄ±nda birÃ§ok anne iÃ§in Shields'Ä±n evden ayrÄ±lan kÄ±zlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÄŸlamasÄ± o kadar da bilinmedik bir durum deÄŸil.

Her ne kadar Rowan 20, Grier de 18 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa da Shields iki kÄ±zÄ±nÄ± da daha bebek gibi gÃ¶rÃ¼yor.

Zaten yaptÄ±ÄŸÄ± bir itiraf da bunun bir gÃ¶stergesi: Kocam yokken iki kÄ±zÄ±m da benimle aynÄ± yatakta uyuyor!

Daha bebekken onu kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§irip oyunculuk kariyerine yÃ¶nlendiren kendi annesi Teri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi onlara baskÄ±cÄ± davranmamak, hayat yollarÄ±nÄ± bulmalarÄ±nda destek olmak isteyen Shields, iki kÄ±zÄ±yla da arkadaÅŸ gibi.





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'KOCAM YOKKEN BENÄ°MLE BERABER YATIYORLAR'

GeÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda Jess Cagle'nin sunduÄŸu sohbet programÄ±na konuk olan Brooke Shields, orada kÄ±zlarÄ±yla iliÅŸkisine dair ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

KocasÄ± Chris iÅŸleri nedeniyle evden uzakta olduÄŸunda Rowan ile Grier'Ä±n kendisiyle beraber yattÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Shields "KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m bile artÄ±k 18 yaÅŸÄ±na geldi. Ama biliyor musunuz kocam iÅŸ nedeniyle evden uzakta olduÄŸunda ikisi de hala benim yataÄŸÄ±mda uyuyor" dedi.

Shields, kÄ±zlarÄ±yla iliÅŸkisi hakkÄ±nda biraz daha ipucu verdi programda: "Hala birlikte romantik komediler izliyoruz. Onlar benim bebeklerim ve bu durum asla deÄŸiÅŸmeyecek."

ÃœnlÃ¼ oyuncunun bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan 20 yaÅŸÄ±nda. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in evden ayrÄ±lan ilk Ã§ocuÄŸu da o oldu.





ArdÄ±ndan 18 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier da Ã¼niversite okumak iÃ§in evden gitti.





Ä°lk evliliÄŸini dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile yapan Shields, aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu Chris Henchy'de buldu.





2001 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.Â

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