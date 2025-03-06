Ünlü oyuncunun göz yaşartan iyiliği… ‘Onun yaptığını kimse yapmaz!’ İşçilerin 1 milyonluk borcunu kapattı

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YILLAR ÖNCE KARAR VERMİŞTİ: ARTIK PARAMI İYİLİK İÇİN HARCAYACAĞIM

Ünlü oyuncu Michael Sheen yıllar önce herkesi şaşırtan bir açıklama yapmış, 2021 yılında kendisini “kâr amacı gütmeyen” bir aktör ilan ederek kazandığı tüm parayı iyi amaçlar için kullanma sözü vermişti.

O zamandan beri kendini hayır işlerine adayan Sheen, son olarak Güney Galler'de 900 kişiye yardım etmek için bir “borç edinme” şirketi kurdu.

Yıllar önce kazandığı parayı kendi için değil zor durumdakileri kurtarmak için harcayacağını açıklayan Galli aktör Michael Sheen verdiği bu sözü tuttu

Yıldız isim Güney Galler'de geleneksel çelik üretiminin sonunu getiren Port Talbot çelik fabrikasının son yüksek kapasiteli fırınının kapanmasından beş ay sonra, zor duruma düşen işçiler için harekete geçti.

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VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, İŞÇİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu yardım hareketini önümüzdeki hafta yayınlanacak olan “Michael Sheen'in Gizli Milyon Poundluk Eşantiyonu” adlı bir belgesel programı haline getiren ünlü oyuncu bunu da iyilik hareketini büyütmek ve başkalarına örnek olmak için yaptığını söyledi.

Memleketindeki çelik fabrikası kapanınca zor duruma düşen işçiler için bir belgesel çekip seslerini duyurmaya çalışan usta oyuncu bununla da yetinmedi, onların borçlarını ödeyebilmek için harekete geçti

Program bazı banka ve finans şirketlerinin toplumun en savunmasız kesimlerinden nasıl kazanç sağladığını ortaya koymayı amaçlıyor.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATILAN HİKÂYELERE KAYITSIZ KALAMADI

Michael Sheen buna işlerini kaybeden “gözyaşları içindeki çelik işçilerinin” hikayesini ona anlatan bir kadınla karşılaşınca ikna olduğunu söyledi.

İşçilerin içine düştüğü zor durumu gözünde yaşlarla anlatan yakınlarından dinleyen Michael Sheen yardım için harekete geçti, işsiz kalan ve dara düşen bu işçilerin borçlarını kapattı... Sheen bu uğurda kendi cebinden de çok para harcadı

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Ünlü aktör, borç sisteminin tam olarak nasıl işlediğini açıkladı. Buna göre insanların borçları bir paket haline getiriliyor ve borç satın alan bir şirket daha sonra bu paketleri daha düşük bir fiyata satın alabiliyor.

İnsanların borçlu olduğu para aynı kalmasına rağmen, borca sahip olan şirketler daha sonra bunları daha az paraya satabiliyor.

İŞÇİLERİN BORCU ŞİRKETLERE SATILDI

Böylece borçlar şahısların borcu olmaktan çıkıp şirketlerin kendi aralarında paylaştığı ve ticari hamlelerle azalttığı bir para haline geliyor.

Michael Sheen kendi memleketindeki bu fabrikayı ziyaret de etmiş, işçilere yardım edebilmek için konuyu etraflıca araştırmıştı

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Sistemin “tuhaf” olmasına ve başlangıçta nasıl işlediğine dair “hiçbir fikri olmamasına” rağmen Sheen bunun “yapılacak en iyi bir gibi göründüğünü” söyledi.

900 KİŞİYİ KURTARMIŞ OLDU

Şirket Sheen'in adına kurulmamıştı ve Sheen'in “şirketten uzak durması” gerekiyordu. Ödenen borçların kime ait olduğunu bilmeyen ünlü oyuncu adil olmak için borçluların sadece yaşadığı yeri öğrenmekle yetinmişti.

Michael Sheen bunca ününe ve zenginliğine rağmen son derece sade bir hayat yaşıyor ve gösterişten özellikle kaçınıyor

Çelik fabrikası kapanmanın eşiğine gelince üç bine yakın işçi işlerini kaybetmişti. Michael Sheen’in başlattığı bu iyilik hareketi sayesinde 900 kişiye borçlarını kapatma fırsatı doğdu.

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EVSİZLER İÇİN EVLERİNİ SATMIŞTI… BİR İYİLİK MELEĞİ OLDU

56 yaşındaki oyuncu daha önce de 2019 Evsizler Dünya Kupası'nın Cardiff'te yapılmasını sağlamak için birden fazla evini satmıştı.

Üç çocuğu olan usta aktör 6 yıldır İsveçli oyuncu Anna Lundberg'le birlikte

Sheen şimdi de Galler Ulusal Tiyatrosu’nun kapanmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere yeni bir tiyatro şirketini finanse edeceğini açıkladı.

Çelik işçilerinin borçlarını kapatmak için kurulan şirkete ortak olan ünlü oyuncu bunun için kendi cebinden de 100 bin sterlin ödedi.