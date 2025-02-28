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Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

Güncelleme Tarihi:

#Demi Moore#Bruce Willis#Emilio Estevez
Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:49

Yıllarını Hollwood'a emek vererek geçiren Demi Moore, bugüne kadar birçok unutulmaz filmde rol aldı... Sadece bu değil... Bugüne kadar üç kez evlenip boşanan Moore, ikinci eski eşi Bruce Willis'e desteğini de hiç eksik etmedi. Onun demans ile boğuştuğu şu dönemde hem oyuncuya hem de eşi Emma Heming'e uzattığı yardım elini hiç geri çekmiyor.

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Diğer yandan on yıllarını verdiği sinemada en hatırı sayılır ödülleri de 60 yaşından sonra kazanmaya başladı. Moore, rol aldığı Substance adlı filmle bu yılın en iyi kadın oyuncu Oscar'ının en güçlü adaylarından biri.

Bütün bunlar olup biterken Moore ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncunun, kendi el yazısıyla kaleme aldığı, hayatının bütün sırlarını döktüğü ve sonra da attığı eski günlüğü bir zarfın içinde bir çöplükte bulundu.

Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

GENÇLİĞİNİN BÜTÜN KARANLIK SIRLARI GÜNLÜKTE 
İngiliz Daily Mail gazetesinin ele geçirdiği bu günlükte Demi Moore'un kötü alışkanlıklarından, düğününden bir gece önce yaptığı kaçamağa, annesi ve babası evlendiğinde kendisinin bir yaşında olmasına kadar akla hayale gelmeyecek bütün sırları da ortaya çıktı.

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Belirtildiğine göre bu günlüğü evli oldukları sırada Bruce Willis, sarı bir zarfa koyup Santa Monica Havaalanı'nda kiraladığı bir depoda saklamıştı.

Fakat Demi Moore ile evliliklerinin bittiği 2000 yılında bu depoyu boşalttı. Moore'un günlüğünün bulunduğu zarf da çöpe atıldı.

Demi Moore'un, geçmişinin bütün karanlık sırlarını ortaya döktüğü bu günlük, bir havaalanı görevlisi tarafından bulundu.

Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

BİYOGRAFİSİNDE BU KADAR AYRINTI VERMEMİŞTİ
Aslına bakılırsa Demi Moore, 2019 yılında anılarını bir araya getirdiği Inside Out adlı biyografisinde birçok bilinmeyenini satırlara dökmüştü.

Fakat orada yazılanlar elbette günlüğündeki kadar ayrıntılı ve samimi değildi.

Demi Moore bu günlüğü kaleme aldığında takvimler 1980'lerin ortalarını gösteriyordu. Moore günlükte büyük olasılıkla kimselere söyleyemeyeceği gerçekleri ifade etti.

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Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

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DÜĞÜNDEN BİR GECE ÖNCE KOCASINI ALDATTI 
Ünlü oyuncu, günlüğünde, hala soyadını kullandığı ilk kocası Freddy Moore'u, düğünlerinden bir gece önce aldattı.

O sırada Moore'un 18 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Günlüğünde yazdığına göre kendisinden 12 yaş büyük olan Freddy ile iki yıldır birlikte yaşıyorlardı. Sonunda Freddy ilk karısından boşandığında ikisi evlenmeye karar verdi. 

Ama düğününden bir gece önce Moore, Freddy Moore'u aldattı.

İşte  Moore'un günlüğünden o geceyi anlatan satırlar: "Düğünden bir gece önce bir şişe alkollü içki aldım ve o sırada birlikte bir filmde oynadığımız adamın evine gittim. Geceyi orada geçirdim. Beni sabah saat 10:30'da uyandırdı."

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Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN VE YASAK İLİŞKİLERİN GİRDABINA KAPILDI 
Düğün gününün sabahında, akşamdan kalma ve suçluluk duygusu içinde uyandığını anlattı Demi Moore günlüğünde.

Daha düğününden bir gece önce kocasını aldattığı için de kendini iğrenç, bu yaptığını da haksızlık olarak nitelendirdi.

Ama yine de günlüğünde aldattığına göre Moore, kocasını evlilikleri sırasında da aldattı. O dönemde kötü alışkanlıkları daha da arttı. Bütün bunları hep bir şeylerden kaçmak için yaptığını da itiraf etti günlüğünde.

Demi Moore ile Freddy Moore'un evliliği 1981 ile 1985 arasında sürdü.

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Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

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BABALIK DAVASI BU İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Ardından Demi Moore, ünlü oyuncu Martin Sheen'in kendisiyle aynı mesleği seçen oğlu Emilio Estevez ile aşk yaşamaya başladı.

Günlüğünde anlattığına göre Demi'nin Emilio'ya olan aşkı çok büyüktü. Bu ilişki de 1988'de başladı ve sadece bir yıl sürdü.

Aslında nişanlanmışlardı fakat bir kadın Estevez aleyhine 2 milyon dolarlık babalık davası açında ilişkileri bitti.

Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım


ANNESİ O DOĞMADAN İKİ HAFTA ÖNCE BABASINI TERK ETTİ
Günlüğünde yazdığına ve ana hatlarıyla da bilindiğine göre Demi Moore'un doğmasına iki hafta varken annesi onun biyolojik babası Charles Harmon'ı terk etti.

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Günlüğünde yazdığına göre Demi Moore'un adı aslında Elizabeth Faith Harmon olacaktı. Tabi Demi Moore'un bütün bu olanlardan haberi yoktu.

Ta ki bir şans seri annesi ve ilk kocasıyla evleninceye kadar soyadını taşıdığı üvey babasının ne zaman evlendiğini öğreninceye kadar.

Annesi ve babasının evlilik sertifikasında hayatlarını birleştirdiği tarih Şubat 1963 olarak görünüyordu. Oysa kendisi 1962 yılında dünyaya gelmişti. Bunu keşfettikten sonra annesine sorular sormaya başladı.

Annesi Virginia Guynes, evlendiğinde henüz 18 yaşında olduğunu ve kendisine hamileyken kocasını terk edip lise aşkının yanına gittiğini öğrendi.

Moore bu durumu günlüğünde "Adım değiştirildi. Sanırım masumları, yani beni ve suçluları, yani annemi ve babamı korumak için..." 

Moore, günlüğünde üvey babası ile birlikte annesini kendi canına kıymaktan vazgeçirme çabalarına da yer verdi. 

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ANNE OLUNCA KARİYERİNE GERİ PLANA İTTİ 
Demi Moore 1980'ler ile 1990'larda Hollywood'un en çok kazanan ve başarılı yıldızlarından birine dönüştü.

Bruce Willis ile evlenip anne olduktan sonra kariyerini biraz geri plana attı. Ama yine de magazin basınının manşetlerinden hiç inmedi.

Willis ile boşandıktan sonra kendisi 40'lı yaşlarındayken 15 yaş genç Ashton Kutcher ile bir evlilik daha yaptı. Fakat o da boşanmayla bitti.

Şimdi ise artık 60'lı yaşlarının başında kariyerinde sanki yeniden doğdu.

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Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

Demi Moore, Freddy Moore'un ardından Bruce Willis ile evlendi. Çiftin üç tane çocuğu oldu. Sonra kendisinden 15 yaş genç Ashton Kutcher ile bir evlilik yaşadı. Bugün 62 yaşında olan Moore'un hayatında şu sıralar kimse yok. Eski kocası Bruce Willis ile boşanmalarına rağmen ise hiç kopmadılar. Demans ile boğuşan Willis'in ve karısı Emma Heming'in yanında hep Demi Moore var.

Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

Demi Moore, sinema kariyeri boyunca Hayalet, Ahlaksız Teklif, Charlie'nin Melekleri, Disclosure gibi birçok yapımda rol aldı.

Yaşadığı hayat oynadığı filmlerden daha çalkantılı... Ünlü oyuncunun en özel sırları çöplükten çıktı: Düğünden bir gece önce kocamı aldattım

62 yaşındaki Moore, son dönemde Substance adlı filmiyle kariyerinde yeniden doğdu deyim yerindeyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Demi Moore#Bruce Willis#Emilio Estevez

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