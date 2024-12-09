Ünlü oyuncunun gizemli kızı yüzünü gösterdi.. Babasının onayını alıp evlenmişti

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Ama ünlü ve biraz da kendi prensiplerinden taviz vermeyen babaları onları meraklı gözlerden olabildiğince uzak tuttu. Aslında bu durum onun da hoşuna gitti. Çünkü öyle her adımı paparazzi tarafından izlenmekten hoşlanan bir durumu yoktu.

Öyle ya da böyle büyüdü ve babası onu kendi elleriyle, kendi onayladığı bir damatla evlendirdi. O da evinde kocasıyla birlikte sessiz sakin hayatını sürdürüyor.

Ama kimi zaman sosyal medyada sürpriz çıkışlar yaparak bu sessizliğini bozuyor. İşte bunlardan birini de kısa bir süre önce gözler önüne serdi.

Neredeyse bir yıl sonra kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Tabii ki bu adımıyla da çok konuşuldu.

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TOM CRUISE'UN GİZEMLİ KIZI

Bu sözünü ettiğimiz kişi Tom Cruise ile Nicole Kidman'ın evli oldukları sırada evlat edindikleri kızları Isabella Cruise ya da yakınlarının seslendiği adıyla Bella Cruise.

Plastik sanatlarla ilgilenen 31 yaşındaki Bella, geçtiğimiz günlerde Florida'daki Imagine Museum'da sergilenen yapıtıyla birlikte çektiği bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Bu adımıyla da uzun bir süre sonra yine bütün dikkatleri üzerine çekmiş oldu.

Bella Cruise; tam da Tom Cruise'un istediği gibi sessiz, sakin ve kendi halinde bir hayat sürüyor.

Geçmişte zaman zaman babasıyla ya da bir ara evli olduğu Katie Holmes ile birlikte objektiflere yakalansa da artık evlenip kendi hayatını kurduğu için bu da fazla mümkün olmuyor.

Yeri gelmişken bir hatırlatma da yapalım.. Bella babası Cruise'un yanı sıra annesi Nicole Kidman'ın soyadını da taşıyor. Ayrıca evlendiği Max Parker'ın soyadını da kullanıyor genç kadın.

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Bella ile Connor, küçük birer çocukken Nicole Kidman ve Tom Cruise tarafından evlat edinildiler. Ama çiftin ayrılmasından sonra Kidman ile bağları koptu.

Bu boşanmanın ardından Cruise, Katie Holmes ile bir evlilik yaptı. O evlilikten Suri adında bir kızı oldu. Kidman ise Keith Urban ile evlendi. Onun da iki tane kızı oldu.

Bella ile Connor, Cruise ve Kidman'ın boşanmasından sonra annelerinden uzaklaştı. Bu konuda evlatlık çocuklarıyla ilgilenmediği için Kidman'ı suçlayanlar da oldu.

Ama bazı iddialara bakılırsa bu kopukluğun nedeni Bella ve Connor'ın babaları Tom Cruise gibi Scientology tarikatına yakın olmaları. Kidman'ın artık bu konuyla ilgisi kalmadığı için ikisi de onunla görüşmemeyi tercih ediyorlar.

Her ne kadar kendisi göz önünde olmayı çok sevmese de Bella, özellikle Tom Cruise'un hayranlarının ilgisini çekiyor. Bu yüzden de nadiren yaptığı sosyal medya paylaşımları bir anda ortalığı hareketlendiriyor.

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Katie Holmes 'tan dünyaya gelen kızı Suri'yi hiç arayıp sormayan Tom Cruise, Bella ile yakından ilgileniyor. Hatta 2015 yılında onu bilgisayar programcısı Max Parker ile evlendirdi.

Düğün törenine Nicole Kidman'ın davet edilmediği hatta düğünün Scientology geleneklerine göre yapıldığı iddialar arasında. Bu arada Tom Cruise'un düğüne katılıp katılmadığı da o törenle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri yıllardır.

Tom Cruise ile Nicole Kidman, evlilikleri sırasında güzel yıldızın hamilelikle ilgili olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle biyolojik çocuk dünyaya getirmek yerine Bella ile Connor'ı evlat edindi.

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Connor Cruise, babası gibi Hollywood'da kariyer yapmaya başladı. Hatta bazı filmlerinde Tom Cruise ile birlikte çalıştı. Fakat Bella Cruise, Londra'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medya hesabında da görüldüğü gibi resmi soyadı olan "Kidman Cruise'u" kullanan Bella da tıpkı babası Tom Cruise gibi sadık bir Scientology tarikatı üyesi. Hatta 2015 yılındaki evlilik töreni de bu tarikatın kurallarına uygun olarak yapılmıştı. Bu törene annesi Nicole Kidman çağrılmadı. Babası Tom'un ise törene katılıp katılmadığı bilinmiyor.

BELLA BABASININ KIZI

Bella Cruise, her ne kadar babası Tom Cruise'dan uzakta ABD yerine Londra'da yaşasa da haya scientology tarikatının kurallarına uygun bir hayat sürüyor.

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Genç kadın, bir süre önce tarikata ait bir internet sitesinde yayınlanan elektronik postasında başta babası Tom Cruise olmak üzere halasının ve Scientology'nin diğer üyelerinin katkısıyla hayatındaki zorlukları aştığını belirtti.

Bella Cruise, başta babası olmak üzere destek olan herkesin kendisini "problemleri içinde boğulmaktan kurtardığını" belirtmişti.

Bella Cruise, internet sitesinde yer alan yazıda babasından tam adı olan Thomas Cruise Mapother IV diye söz etti. Halası Cass'ın adı da aynı yazıda geçti.

MİLYARLIK MALİKANEDE YAŞAMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Bella Cruise, evlendikten sonra babası Tom Cruise'un kendisine yaptığı bir teklifi de herkesi şaşırtarak geri çevirmişti. Tom Cruise, kızı Isabella ve kocası Max'a Londra'daki saray yavrusu evinde yaşaması teklifini götürdü.

Fakat Bella babasının bu önerisini geri çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı kocasıyla birlikte yaşadığı Güney Londra'daki Croydon'da bulunan üç yatak odalı evinde yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Tom Cruise'un kızına taşınmasını teklif ettiği bu lüks ev Corinthia Residences'da bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu mülkü bir dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e aitti.

Cruise, Londra'da bulunduğu zamanlarda bu evde kalıyor. Dört yatak odası; kapalı yüzme havuzu, ünlü aşçıların yemek pişirdiği mutfağı da dahil birçok özelliği bulunan evin aylık kirası ise 455 bin dolar.



Bella Cruise, 2015 yılında İngiliz bir bilgisayar uzmanı Max Parker ile evlendi. O dönemde düğünün, Bella Cruise, 2015 yılında İngiliz bir bilgisayar uzmanı Max Parker ile evlendi. O dönemde düğünün, Tom Cruise 'un ileri gelenleri arasında yer aldığı Scientology kurallarına uygun olarak yapıldığı konuşulmuştu. Hatta iddialara göre Nicole Kidman törene davetli bile değildi.





Kidman ile Cruise, Bella'nın yanı sıra ondan iki yaş küçük Connor adında bir de erkek çocuk evlat edindi.

Kidman, evlilik bittikten sonra bu çocuklarla kısa süre görüşse de sonra ilişkileri kopma noktasına geldi.