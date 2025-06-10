16 yaş genç sevgilisi ona 'hayır' diyememiş... Evlenme teklif ederken söyleyeceğim cümleyi bir haftada ezberledim

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Aslına bakılırsa ünlü oyuncu, karısını öyle çok seviyormuş ve ona öyle bir evlenme teklifi yapmış ki buna karşı durabilecek, geri çevirecek kimse yokmuş gibi görünüyor...

Gelin bir bakalım hangi ünlü çiftten söz ediyoruz.

EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTI

Bu anlattığımız "geri çevrilmesi mümkün olmayan" evlilik teklifinin kahramanı Captain America adlı yapımla tanınan oyuncu Chris Evans.

43 yaşındaki Evans ile 27 yaşındaki oyuncu karısı Alba Baptista, 2023 yılından bu yana evli. Birliktelikleri de gayet güzel gidiyor. Görünüşe göre aralarındaki 16 yıllık yaş farkı da onlar için hiç sorun değil.

Chris Evans, yeni filmi Materialists'in gösterimi öncesi Knot adlı yayın organına verdiği röportajda karısı Alba'ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı.

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Ünlü oyuncunun söylediğine göre bunun için de önceden epey bir hazırlık yaptı. Çünkü bu işi hiç de hafife almadı.

PORTEKİZLİ KARISINA PORTEKİZCE EVLENME TEKLİF ETTİ

"Karıma Portekiz'de evlenme teklif ettim" diye anlattı Chris Evans.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Karım Portekizli. Ben de onun ana dilinde "Benimle evlenir misin?" cümlesinin nasıl söyleneceğini öğrendim."

Chris Evans söylediğine göre kendisi için çok yabancı bir dil olan Portekizce'de evlenme teklif etmek için söylenmesi gereken cümleyi öğrendi önce.

Sonra da bir hafta boyunca o cümleyi doğru telaffuz edebilmek için kendi kendine pratik yaptı.

Ünlü oyuncu, bu bir hafta boyunca Portekizce "Benimle evlenir misin?" cümlesinin kafasının içinde sıkışıp kaldığını sözlerine ekledi.

Öyle ki günün her anında aklında o vardı. Hatta bir keresinde kahvaltı hazırlarken neredeyse ağzından kaçıracaktı.

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KONUKLARINA GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALATTILAR

Bunu hiç istemedi, çünkü aklından geçen Portekizli Alba Basptista'ya kendi ana vatanında kendi ana diliyle evlilik teklif etmekti.

Zaten sonuç olarak öyle de yaptı. Ama anlattığına göre evlenme teklifi öncesinde epey bir gerilim hissetti.

Çift, 2023 yılında Massachusetts'teki evlerinde sadece sayılı konuğun katıldığı bir törenle evlendi.

Düğüne Chris Evans'ın Avangers filmindeki rol arkadaşları Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson da dahil ünlü konuklar katıldı.

Çift, düğünden görüntülerin dışarıya sızmaması için de konuklarına bir gizlilik anlaşması imzalattı.

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ÖZEL HAYATLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Bu arada özel hayatını gizlilik içinde yaşamayı tercih eden Chris Evans, düğünü de kamuoyundan bir süre gizledi.

Katıldığı bir etkinlikte parmağındaki alyansı göstererek gerçeği gözler önüne serdi.

Çift evlendikten sonra da ilk kez 2024 yılında Vanity Fair'in düzenlediği partide el ele kamera karşısına çıktı.