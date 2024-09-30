Ünlü oyuncu kocasından üç yılda ayrılıp yeni aşkının kollarına koşmuştu..: Boşanmış kadın olmak zor!

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Genç yaşta kendisi gibi tanınmış biriyle yaptığı evliliği yıkılan yıldıza bakarsanız hiç de öyle değil.

İnsan sıradan biri de olsa ünlü de olsa boşandığı zaman bir dizi zorluk onu bekliyor... Hele bir de çocukları varsa ve onları babaları yanlarında olmadan büyütmek zorunda olan bir anneyse!

Sahip olduğu şan, şöhret, servet maddi olarak bir noktaya kadar onu rahatlatsa da asıl derdine pek derman olmuyor...

Zaten bunu söyleyen de biz değiliz...

BEKAR BİR ANNE OLMAK ZOR GELDİ

Bu konuda ne kadar dertli olduğunu anlatan kişi Joe Jonas ile evliliği üç yılda yıkılan, bir ay önce de resmen boşanan Sophie Turner…

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Boşandıktan sonra iki kızını da yanına alıp kocasıyla yaşadığı ABD'den kendi memleketi İngiltere'ye göç eden 28 yaşındaki Turner, hayatında açılan bu yeni sayfanın bir dizi zorluğu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Boşanmış bir kadın olmanın, özellikle de bekar bir anne olmanın olumsuz yanlarını samimi şekilde itiraf etti.

Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştiren Sophie Turner, Joe Jonas ile evliliği sırasında dört yaşında Willa ve iki yaşında Delphine adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

Yuvasını dağıtma kararının ardından da iki küçük kızını alıp İngiltere'ye yerleşti. Orada kurduğu hayatta yaşadıklarını da The Sunday Times Culture Magazine'e anlattı.

CANLANDIRDIĞI KARAKTERİN YARDIMI OLDU

Orada söylediğine göre boşanmış bir anne olarak kendine hayat kurmanın zorluklarını yenme konusunda rol aldığı yapımda canlandırdığı karakterin yardımı oldu.

Yapımda Joan adlı bir karakteri canlandıran Sophie Turner bu konuda şunları söyledi: "Aslında bu yapım kendi özel hayatımda da güçlü ve hırslı olmam gereken bir dönemde ortaya çıktı. Canlandırdığım karakter bana güç verdi."

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Sophie Turner, canlandırdığı karakterle bu kadar yakın bir ilişki kurmasını da anne olmasına bağladı.

"Eğer gerçek hayatta da anne olmasaydım bu enerjiyi karaktere geçirebilir miydim bilmiyorum. Çünkü bekar bir anne olmak gerçekten zor" diye konuştu.

Güzel oyuncu bekar bir annenin hayatında "çok fazla utanç" olduğunu da belirtti. Bu konuda şöyle konuştu Turner: "Annelikle birlikte gelen çok utanç var. İşe gidiyorsun utanıyorsun.. İşe gitmiyorsun utanıyorsun."





SOSYAL MEDYADAN YAZIŞIRKEN AŞIK OLDULAR

Aslına bakılırsa Sophie Turner ile Joe Jonas'ın aşkı benzerine filmlerde rastlanabilecek gibi başlamıştı. Zaten yuvaları yıkılıncaya kadar da masal gibi bir aşk yaşadılar.

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Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.





ANİDEN EVLENDİLER

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

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2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.





KIZLARIN VELAYETİ İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Joee Jonas ile Sophie Turner, iki küçük kızlarının velayeti için de az mücadele etmedi.

Boşanma ve velayet davasının ilk günlerinde Joe Jonas'ın, kızlarını alıp memleketi İngiltere'ye götürmesini engellediğini söylemişti Sophie Turner. Hatta Jonas'ın. ülkeden çıkmasından diye pasaportlarına el koyduğunu bile ileri sürmüştü.

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Fakat buna karmaşa bu yılın eylül ayında tamamen bitti. Turner ile Jonas'ın evliliği resmen sona erdi. Eski çiftin boşanma anlaşmasıyla ilgili ayrıntılar ise kamuoyuna açıklanmadı.





ARTIK YENİ BİR SEVGİLİSİ VAR

Bu arada Sophie Turner, kocasıyla yollarını ayırıp memleketi İngiltere'ye gittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Varlıklı bir aileye mensup olan Peregrine Pearson ile birlikte olmaya başladı.

Hatta önceleri sevgilisiyle fazla göz önüne çıkmamaya, kameralara takılmamaya dikkat ederken kısa bir süre önce aşkını sosyal medyadan resmiyete döktü.