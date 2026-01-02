×
Ünlü oyuncunun evlat acısı… Kızının cansız bedeni kaldığı otelde bulundu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:45

Yeni yılın ilk günü gelen acı haber Hollywood’u sarstı. Efsane oyuncunun kızının cesedi bir otel odasında bulundu.

Usta aktör Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria, yeni yılın ilk gününün ilk saatlerinde San Fancisco'daki lüks bir otelde ölü bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki Victoria Jones’un cansız bedeni San Francisco'daki Fairmont otelinde bulundu.

İtfaiye departmanından bir sözcü, sağlık ekiplerinin saat 02:52'de otelin adresine tıbbi acil durum ihbarı üzerine gittiğini söyledi.

Yetkililer olay yerine giden ekibe kalp masajı talimatı verildiğini açıkladı.

Ancak Victoria Jones’un tepkisiz halde bulunduğu ve olay yerinde öldüğü açıklandı.

Daily Mail'e konuşan bir kaynağa göre, 34 yaşındaki Victoria Jones, San Francisco'daki Fairmont otelinin 14. katında yerde yatarken, bir misafir sarhoş olabileceğini düşünerek otel personeline haber verdi.

Personel, Victoria'nın tepkisiz olduğunu fark edince hemen kalp masajına başladı ve ambulans çağırdı.

San Francisco İtfaiyesi, saat 02:52'de tıbbi yardım çağrısına yanıt verdiklerini ve ilk müdahale ekiplerinin Victoria'yı hayata döndürmeye çalıştıklarını, ancak olay yerinde öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Görgü tanıkları Victoria Jones’un vücudunda travma izinin olmadığını ve polisin olay yerinde herhangi bir uyuşturucu malzemesi bulamadığını belirtti. Ayrıca Victoria'nın intihar etmiş olabileceğine dair de herhangi bir işaret yoktu.

Olay, daha fazla soruşturma için San Francisco Polis Departmanı ve Adli Tıp Kurumu'na devredildi.

1991 yılında doğan Victoria Jones, 79 yaşındaki Tommy Lee Jones’un ikinci eşi Kimberlea Cloughley'den olan kızıydı.

Tommy Lee, 1981'den 1996'ya kadar Cloughley ile evliydi. Çiftin kızı Victoria'nın yanı sıra 43 yaşında Austin Jones adında bir oğlu da var. Tommy Lee, 2001 yılında üçüncü eşi Dawn Laurel-Jones ile evlendi.

Gençliğinde Victoria, babasının izinden giderek "Men in Black II" filminde Tommy Lee ile birlikte rol almıştı.

2003 yılında, popüler gençlik dizisi "One Tree Hill"in bir bölümünde ve 2005 yılında babasının yönettiği "The Three Burials of Melquiades Estrada" filminde de rol aldı.

Tommy Lee Jones 2006 yılında New Yorker'a verdiği röportajda kızı Victoria'nın "iyi bir oyuncu olduğunu, oyunculuk sertifikasına sahip olduğunu, kusursuz İspanyolca konuştuğunu... Bebekken bakıcısı Leticia'ya onunla İspanyolca konuşmasını söylediğini" belirtmişti.

Victoria Jones yetişkinlik yıllarında oyunculuk yapmayı bırakmış olsa da sık sık babasına kırmızı halılarda eşlik etmiş ve baba kız bol bol fotoğrafçılara birlikte poz vermişti.

