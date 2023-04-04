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Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim!

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#Caterina Scorsone#Grey's Anatomy#Yangın
Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 10:38

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Grey's Anatomy’nin yıldız oyuncularından Caterina Scorsone, ailesiyle birlikte geçirdiği korkunç tehlikeyi ve sonrasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Toronto doğumlu 41 yaşındaki Caterina Scorsone, ABC yapımı ünlü Grey's Anatomy dizisinde 2010 yılından beri başrol karakterlerinden Dr. Amelia Shepherd'ı canlandırıyor. Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta, Mr. Dressup adlı programda çocuk yıldız olarak başlayan yetenekli aktris dünya çapında tanınan bir oyuncu olmasını Grey's Anatomy ve bu dizinin yan dizileri Private Practice ve Station 19'da canlandırdığı Dr. Amelia Shepherd rolüne borçlu.

Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Nasıl çıktığı anlaşılamayan yangının ardından ünlü oyunucunun evi kullanılamaz hale geldi

Grammy ödüllü müzisyen eşi Rob Giles’den 2020’de boşanan oyuncunun bu evlilikten 10 yaşında Eliza, 6 yaşında Paloma ve 3 yaşında Arwen Lucinda adında 3 kızı var. Eşinden ayrıldıktan sonra 3 kızıyla birlikte kendine yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu ailesiyle birlikte yaşadığı korkunç anları ve evlerinde çıkan yangında her şeyini kaybettiğini Instagram hesabından hayranlarına duyurdu.

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Birkaç önce yaşandığı anlaşılan yangını ancak kendini toparlayabildikten sonra sosyal medya hesabından duyuran oyuncu tamamen yanarak yaşanmaz hale gelen evinin fotoğrafını paylaşırken o gün yaşadığı korkuyu ve büyük kaybını anlattığı bir yazı da yayınladı.

Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Caterina Scorsone, üç kızını yanan evden güçlükle çıkardı

Üç kızıyla birlikte yaşadığı evinde dört de evcil hayvanı olan Caterina Scorsone, yangında evi ve tüm eşyalarıyla birlikte tüm hayvanların da hayatını kaybettiğini açıkladı. “Birkaç ay önce evim bir yangında kül oldu. Maalesef evde bizimle birlikte yaşayan dört evcil hayvanımızı da bu yangında kaybettik. Bu korkunç kaybın acısını hâlâ taşısak da onların sevgisiyle yaşamış olduğumuz için yine de mutluyuz” yazan Scorsone, yangında ölen hayvanlarının fotoğraflarını da bu üzücü haberle birlikte paylaştı.

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“Çocuklarımı yıkayıp yatırmak için hazırlarken banyodaki küvetin etrafındaki boşluktan duman geldiğini gördüm. Merdivenlerden aşağı baktığımdaysa yangının çoktan evi sardığını anladım; etrafı gri bir duman kaplamıştı.” diyerek o korkunç anları anlatmaya başlayan Caterina Scorsone, üç kızını zamanında evden çıkarıp hayatlarını kurtarabildiği için hâlâ şükrettiğini yazdı.

Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Yangında kaybettiği hayvanlarının da fotoğraflarını paylaşan oyuncu "İnsan böyle zamanlarda dünyada sadece sevdiklerinin önemli olduğunun farkına varıyor" dedi

“Korkunç bir yangındı, her şey bir anda oldu. Çocukları aşağı indirip evden çıkarmak için sadece iki dakikam vardı ve evden kaçabildiğimizde sadece ayakkabılarımızı giyebilmiş haldeydik” diyen talihsiz oyuncu paylaşımında bir başka duruma dikkat çekti.

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“Bu aslında bir yangın paylaşımı değil, bu mahallem ve içinde yaşadığım toplulukla ilgili bir paylaşım. Tüm komşularımıza teşekkürü borç bilirim” yazan Caterina Scorsone, evden can havliyle kaçabildiğinde geriye hiçbir şeyi kalmamıştı. Yangının ardından geçen haftalar ve aylar boyunca komşularının kendisi ve çocukları için çok şey yaptığını anlatan Scorsone “Çocuklarıma okul arkadaşları oyuncaklar ve kitaplar yolladı. Komşularım çocuklarımla yeniden bir ev kurabilmem için bize giysiden eşyaya her şeyi getirdi. Onlar olmasa bu günleri atlatamazdım.” diyerek minnettarlığını ortaya koydu.

Ünlü oyuncunun evi yangında kül oldu: Dört evcil hayvanımı ve her şeyimi kaybettim
Tüm eşyalarını kaybeden oyuncu ve çocuklarının imdadına komşuları yetişti ve onlara tüm ihtiyaçlarını sağladı 

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Caterina Scorsone’nin ortanca kızı 6 yaşındaki Paloma down sendromuyla doğdu. Kızının doğumundan itibaren down sendromlu çocukların hakları için aktif şekilde mücadele eden oyuncu Dünya Down Sendromu Vakfı tarafından bu çabaları için 2020 büyük bir ödülle onurlandırılmıştı.

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#Caterina Scorsone#Grey's Anatomy#Yangın

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