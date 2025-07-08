Ünlü oyuncunun kocası çılgına döndü: Güzel karınızın gençlerle aşk sahnelerini izlerken ne düşünüyorsunuz?

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Diğer yandan ikisi de mesleklerini başarıyla sürdürüyor. Biri müzik diğeri sinema alanında başarıdan başarıya koşuyor.

İşte bu ünlü çiftten biri geçtiğimiz günlerde bir radyo kanalına bir röportaj verdi... Orada her şey normal seyrinde ilerlerken bir soru onu kızdırdı ve röportajı terk etti.

KARISININ ROL ALDIĞI SAHNELERLE İLGİLİ SORUYA KIZDI

Bu ünlü çift Nicole Kidman ile Keith Urban... Çift, 2006 yılından bu yana iki kızlarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor.. Geçtiğimiz hafta da evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Kidman'ın müzisyen kocası Keith Urban geçtiğimiz günlerde Avustralya'da yayın yapan bir radyo kanalına röportaj verdi. Orada da kendisine sorulan soruları yanıtladı. Fakat karısı Nicole Kidman ile ilgili bir soru onu çileden çıkardı. Sonuç olarak da röportajı terk etti.

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O sorunun ne olduğuna gelirsek...

Programın sunucusu, Keith Urban'a "Keith Urban, güzel karısı Nicole Kidman'ın kendisinden genç erkek oyuncularla oynadığı aşk sahnelerini TV'de görünce ne düşünür?" sorusunu yöneltti.

GÜLÜMSEYİP BAĞLANTISINI KESTİ

O sorunun ardından büyük bir sessizlik oldu. Sonra da Urban internet bağlantısını kapattı. Yani röportajı terk etti.

Yayın sırasında araya giren bir başkası Keith Urban'ın bağlantısını kestiğini söyledi. Ardından da "Sanırım ekibi telefonu kapattı. Çünkü bizim bu soruyu sormamızı istemiyorlardı" dedi.

Programın sunucularından biri de Keith Urban'ın soruyu duyduktan sonra bağlantısını kesmeden önce gülümsediğini belirtti. "Bunun olacağını biliyordum" diye konuştu.

Diğer sunucu da "Biliyorum ama kişisel sorulardan hoşlanmıyor. Onu kızdırdık" diye yanıt verdi.

Söz konusu Avustralya kanalının sunucuları Keith Urban'ın menajeriyle bağlantı kurmaya çalıştıklarını ama telefonlarına cevap alamadıklarını belirtti.

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SENARYO NEYİ GEREKTİRİRSE YAPIYOR

58 yaşındaki Nicole Kidman, 37 yaşındaki meslektaşı Zac Efron ile A Family Affair adlı yapımda bazı aşk sahnelerinde rol almıştı.

Kidman geçen yıl da Babygirl adlı yapımda bu kez 29 yaşındaki Harris Dickinson ile fiziksel yakınlaşma gerektiren bir rol için kamera karşısına geçti.