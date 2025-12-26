ÃœnlÃ¼ oyuncunun en bÃ¼yÃ¼k derdine bakÄ±n: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olduÄŸum iÃ§in ne gÃ¼zel rolleri bana vermiyorlar

Haberin DevamÄ±

GÃ¼zel ya da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olmak normal hayatta da insanlarÄ±n birkaÃ§ adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. YapÄ±lan bazÄ± araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re gÃ¼zel bir kadÄ±n ya da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir adam olmak, fazla Ã§alÄ±ÅŸmasa bile fiziksel aÃ§Ä±dan kendisi kadar avantajlÄ± olmayan hemcinslerinden daha baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmayÄ± bile beraberinde getiriyor.

Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncunun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bazen fiziksel aÃ§Ä±dan avantajyÄ± olmak Ã¶yle Ã§ok da gÃ¼zel sonuÃ§lar getirmeyebiliyor.... Hatta iddiasÄ± o ki 'yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olduÄŸu ve iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in' zorlu ve iddialÄ± rolleri de baÅŸkalarÄ±na kaptÄ±rÄ±yor.

YAKIÅžIKLILIÄžININ KARÄ°YERÄ°NE DARBE VURDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYOR

Bu tuhaf iddianÄ±n sahibi Ashton Kutcherâ€¦

Kendisinden yaÅŸÃ§a epey bÃ¼yÃ¼k olan Demi Moore ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸini bitirdikten sonra Mila Kunis ile yuva kurdu Kutcher. Sonra da iki Ã§ocuk sahibi oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir serveti, gerÃ§ekten her standarda gÃ¶re gÃ¼zel bir karÄ±sÄ±, iki tane saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼zel Ã§ocuÄŸu var. Ama kendisine sorarsanÄ±z fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼, onun oyunculuk kariyerine darbe vurdu.

47 yaÅŸÄ±ndaki Ashton Kutcher, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada "AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her rolÃ¼n bir kÄ±smÄ± da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zle ilgili... Karakter olarak kattÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ± bu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼m yÃ¼zÃ¼nden alamadÄ±ÄŸÄ±m roller oldu. Bu, insanÄ±n sinirini bozuyor" diye konuÅŸtu.

Ama sonra da hemen ardÄ±ndan ekledi: "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼m yÃ¼zÃ¼nden aldÄ±ÄŸÄ±m roller de oldu."

YAÅžINDAN GENÃ‡ GÃ–RÃœNÃœYOR

YaÅŸÄ± artÄ±k 50'ye merdiven dayamasÄ±na raÄŸmen daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nen Kutcher, bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde Spread filminde kendisinden bÃ¼yÃ¼k kadÄ±nlarla iliÅŸkiye girip bu ÅŸekilde para kazanan bir karakteri canlandÄ±rdÄ±.

Beauty adlÄ± dizide de yine gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne uygun bir karakteri canlandÄ±rdÄ±. Elbette bu roller de ona olduÄŸundan genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesi ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± sayesinde gitti.

Elbette bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Kutcher'Ä±n kariyerinde Ã¶nemli bir yeri var.

Ama Ashton Kutcher, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durumdan Ã§ok da memnun deÄŸil. "YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±k bazen bÃ¼yÃ¼k bir engel oluyor" diye Ã¶zetledi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼.

Ashton Kutcher ilk evliliÄŸini kendisinden 16 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Demi Moore ile yaptÄ±. Ã‡iftin sekiz yÄ±llÄ±k evliliÄŸi, Kutcher'Ä±n sadakatsizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden bitti.Â





Kutcher, 2013'te Moore'dan boÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra Mila Kunis ile evlendi. Kunis ile Kutcher'Ä±n biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â