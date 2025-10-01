Ünlü oyuncudan kocasına şaşırtan itiraf: Keşke evlenmeden önce daha çok sevgilim olsaydı!

Haberin Devamı

Belki bu yüzden kimileri daha 20'li yaşlarında evlenirken başka bazıları da "gözlerinin arkada kalmaması için" biraz daha geciktirir bu kararı.

Çünkü bazen gençlikte yaşanmayan bazı şeyler insana pişmanlık olarak geri döner..

İşte böyle bir ünlü tam da bu konudaki pişmanlığını, üstelik kocasının sunduğu bir pod cast yayınında itiraf etti...

"Keşke evlenmeden önce 20'li yaşlarımda daha fazla sevgilim olsaydı, daha çok cinsel deneyim yaşasaydım" dedi.

2013 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Bu ilginç itirafı yapan kişi oyuncu Kristen Bell…

2013 yılından bu yana Dax Shepard ile evli olan 45 yaşındaki oyuncu, kocasının sunucularından biri olduğu pod cast yayınında ilginç bir itirafta bulundu.

50 yaşındaki Dax Shepard da karısının bu itirafının yolunu programda "Kristen biraz pişman sözleriyle" açtı.

Sonra da açık açık "Karım evlenmeden önce cinsel hayat anlamında çok aktifti. Ama daha da aktif olmayı diliyor" dedi.

'KEŞKE ETRAFTA BİRAZ DAHA KELEBEK GİBİ UÇSAYDIM'

45 yaşındaki Bell de kocasının bu sözlerinden sonra "Keşke etrafta biraz daha kelebek gibi uçabilseydim" diye konuştu.

Armchair Expert programının diğer sunucusu Monica Padman, Kristen Bell'den 'Gençlik yıllarında aşk hayatının ne kadar aktif olduğunu 1'den 10'a kadar bir ölçekte değerlendirmesini istedi.

Kristen Bell de "Dört... Ama keşke altı olsaydı" diye yanıt verdi ona...

Dax Shepard ile evliliğinden iki tane çocuk sahibi olan Kristen Bell yine de kocasının özem hayat anlamında kendisine çok büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

2007'DEN BERİ BİRLİKTELER

Aslına bakılırsa Kristen Bell ile Dax Shepard, olgunluk çağlarının erken döneminden bu yana birlikte. Çift ilk olarak 2007 yılında bir partide tanıştı. Sonra da kısa sürede çıkmaya başladılar.

Fakat daha ilişkilerinin o ilk döneminde yani daha üç aylık sevgiliyken bir ayrılık dönemi yaşadılar.

Hatta o dönemde Dax Shepard, başka kadınlarla da ilişki yaşadı. Ama sonra Bell'e bunu itiraf etti. Hatta ona "Ben başkalarıyla da görüştüm. Ama hiçbiri senin kadar ilginç değil" dedi.

DÜĞÜNÜNDE GELİNLİK BİLE GİYMEDİ

2009 yılında ikili When in Rome adlı filmde birlikte rol aldı. Aynı yıl sessizce nişanlandılar. Bir sonraki yılın Grammy töreninde de nişanı artık kamuoyuna duyurdular.

Bell ve Shepard, 2013 yılında evlendi. Ama ondan önce büyük kızları dünyaya geldi. Onun doğumundan kısa süre sonra evlendiler. Düğünden bir yıl sonra da küçük kızları dünyaya geldi.

Bu arada Kristen Bell düğününde öyle gösterişli beyaz gelinlik sonrasında da ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan başka elbiseler giymedi. Nikahta siyah bir pantolon ve siyah bir bluz giydi.

Hatta Shepard o gün hakkında katıldığı bir programda "Dünyanın en berbat düğünü" diye espri bile yaptı.

Kristen Bell ile Dax Shepard'ın iki tane kızı bulunuyor.