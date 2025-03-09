Ünlü oyuncunun büyük çaresizliği… Doktorlar sebebini bulamıyor… ‘Yüzüm eriyip gitti, perişanım!’

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“Real Housewives of Beverly Hills” adlı yapımla tanınan Brandi Glanville, son aylarda yaşadığı inanılmaz sağlık sorunuyla gündemden düşmüyor.

Yüzü bir süre önce şişmeye başlayan sonra da şekli bozulan ünlü oyuncu ne bunun nedenini ne de nasıl tedavi olabileceğini henüz bulamadı.

Ünlü bir ekran yüzü olan Brandi Glanville aylardır aynalara küsmüş durumda

Aylardır doktorların kapısını çalan, hastane hastane gezerek derdine derman arayan Brandi Glanville bu uğurda küçük çaplı bir servet dökse de bir türlü onu artık aynaya bile bakmaktan alıkoyan bu sorununu bir türlü çözemiyor.

Sürekli doktorların kapısını aşındıran ve denemediği tedavi yöntemi kalmayan Brandi Glanville çaresiz durumda

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Brandi Glanville yüzünün kelimenin tam anlamıyla “eridiğini”, şekil bozukluğunun her zamankinden daha kötü olduğunu söyledi ve “Sefil durumdayım” diyerek dert yandı.

“Real Housewives of Beverly Hills” adındaki reality şovla tanınan ünlü ekran yüzü 52 yaşındaki Brandi Glanville, sosyal medya aracılığıyla devam eden sağlık sorunları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eski günlerine dönmek isteyen ancak ne yapsa derdine çare bulanayan ünlü isim bu uğurda çok para harcasa da bir sonuç alamadı

Hayranlarına yüzündeki şekil bozukluğu için tedavilere devam ederken yüzünün kelimenin tam anlamıyla eridiğini söyleyen Brandi Glanville “Numara yapıyorum, perişan haldeyim,” diye yazdı.

Damar yoluyla antibiyotik almaya başlayan ve mantar ilacı kullanarak iyileşmeye çalışan ünlü oyuncu en sonunda bu tedavileri karşılayamaz hale geldiğinden dert yandı.

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Doktorların bir türlü yaşadığı bu sorunun kaynağını bulamadığını, sağlık sigortasını en sonunda tükettiğini ve özel hastaneye gidecek parasının da kalmadığını söyleyen Brandi Glanville ne yapacağını şaşırmış durumda.

Televizyon programları da yapan ABD’nin en ünlü plastik cerrahlarından Dr. Terry Dubrow'un kapısını da çalan Brandi Glanville’e dört kez biyopsi yapıldı.

Yüzü kimi zaman şişen kimi zaman da yukarıdaki gibi görünen Glanville dört kez biyopsi yaptırdı ancak yaşadıklarının kanserle bir bağlantısı çıkmadı

Yüzünde bir tür “parazit” bulunan ancak uygulanan bütün tedavilere rağmen bu parazitlerden kurtulamayan Brandi Glanville doktorların biyopsiler sonucunda kanser bulamadıklarını da söyledi.

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Yüzünden alınan her bir biyopsinin sonucunun alınması altı haftayı bulduğu için son testlerinin sonuçlarını alamadığını söyleyen Brandi Glanville umutla iyileşmeyi bekliyor.

Yüzündeki şekil bozukluğunun altında yatan nedeni bulmak için uğraşırken 100 bin dolara yakın para harcayan ünlü oyuncu yüzünün şiştiğini, cildinin üzerinde krater gibi girinti ve çıkıntıların oluştuğunu ve bu süre boyunca da çok acı verici bir batma hissi yaşadığını söylüyor.