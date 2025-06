Ünlü oyuncunun büyük acısı dinmiyor... Onca şöhreti ve serveti var ama annesiz kalmak ağır geldi: 'Keşke filmimi o da izleyebilseydi'

Haberin Devamı

Ondan sonra kaybettikleri anne ve babalarının asla dolmayan yeri ve ruhlarını saran bitip tükenmez özlemiyle kendi hayatlarını sürdürürler. Ama gün gelir o anne ya da babanın yokluğu her zamankinden daha fazla hissedilir, büyük acı insanın kalbine bir anda bir gibi saplanır...

İşte o anlarda duygulara hakim olmak da zordur...

KAYBETTİĞİ ANNESİNİN ACISI DİNMİYOR

Tıpkı İskoç oyuncu Gerard Butler'ın başına geldiği gibi.

300 Spartalı, P.S. I Love You, Greenland, Bounty Hunter gibi filmleriyle tanınan Butler, tam 55 yaşında... Onca servete ve şöhrete sahip... Her ne kadar kendisi şu ana kadar öyle tercih etmemiş olsa bile eğer isteseydi bir aile kurup çoluk çocuğa da karışmış olurdu.

Haberin Devamı

Ama yine de zamanı geldiğinde kaybettiği annesini özleyen, ondan söz ederken sesi titreyen, gözyaşı dökmemek için kendini zor tutan bir "çocuk" aynı zamanda.

Gerard Butler, bugünden başlayarak yeni filmi How To Train Your Dragon (Ejderhanızı Nasıl Eğitirsiniz) ile hayranlarıyla buluşacak. Live action tekniğiyle çekilen bu yapımda Stoick The Vast karakterine hayat veriyor Butler.

Yönetmenliğin Dean DeBlois'nın yaptığı o filmle ilgili Magic Radio'ya verdiği röportajda da kaybettiği annesi Margaret'in özlemi gelip yüreğini acıttı Gerard Butler'ın.

'KEŞKE BÜTÜN DÜNYA ANNEMİ TANIYABİLSEYDİ'

Programda, yapımın tamamlanmış halini göremeden hayata veda eden annesini andı Butler. O anlarda da sesi titredi ve duygularına güçlükle hakim oldu.

Ünlü oyuncu, filmin, yönetmen tarafından annesine adadığını da söylemeden geçemedi.

Gerard Butler "Annemin bu filmi izlemesi konusunda çok heyecanlıydım. Ama içinde onun bunu başaramayacağıyla ilgili bir duygu da vardı... Yönetmen Dean, çok kibar bir biçiminde onun ölümünden sonra filmi anneme adadı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Butler, bu yılın başlarında hayata veda eden annesinden söz ederken duygulandı ve gözyaşlarını zor tuttu.

Ünlü oyuncu canlandırdığı Stoick karakterine gönderme yaparak "Eğer Stoick'in bir annesi olsaydı, bu benim annem olurdu. O harika bir kadındı... Güçlüydü. ateşliydi aynı zamanda zarif ve güzeldi" dedi.

Gerard Butler, annesiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke bütün dünya benim annemi tanıyabilseydi... Çünkü o çok özel bir kadındı."

SIK SIK İSKOÇYA'DA YAŞAYAN ANNESİNİ ZİYARETE GİDİYORDU

Hollywood'da yerleşik olan Butler ile annesi Margaret'in yaşadığı İskoçya'nın Pertshire kentindeki Comrie köyü arasında kilometreler olsa da ünlü oyuncu sık sık annesini ziyarete gidiyordu.

Haberin Devamı

Butler bir keresinde verdiği bir röportajda her zaman İskoçya'ya gidip annesini gördüğünde kendini hep tazelenmiş hissettiğini söylemişti.

Ünlü oyuncu "Bahçede oturuyorum, etraftaki sıra dağlara bakıyorum ve ne kadar harika bir ülkeden geldiğime sürekli şaşırıyorum" diye anlatmıştı.

Ülkesinden Hollywood'a döndükten sonra da o atmosferin bütün saçmalıklarından kurtulup yeniden enerjiyle dolduğunu hissettiğini söylemişti.

Gerard Butler'ın annesi Margaret, bu yılın başlarında 81 yaşında öldü. Butler'ın iki tane kardeşi bulunuyor.