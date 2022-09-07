Ünlü oyuncunun büyük acısı: Tüm aile doğmamış bebekleriyle birlikte kazada yok oldu!

Haberin Devamı

ÜNLÜ OYUNCUNUN KARDEŞİ, TÜM AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de Mutiny körfezinde düşerek sulara gömülen bir deniz uçağında ünlü oyuncunun hamile kardeşinin de kocası ve küçük kızıyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KARDEŞİ, İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLEYDİ

Rol aldığı Smash adlı diziyle hafızalara kazınan daha sonra da kariyerini hem sinema ve TV'de hem de Broadway müzikallerinde sürdüren Megan Hilty'nin kız kardeşi Lauren Hilty, kocası Ross Mickel ve kızı Remy geçtiğimiz pazar günü

ABD'de meydana gelen deniz uçağı kazasında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

BEBEĞİN ADINI BİLE BELİRLEMİŞLERDİ

Megan Hilty'nin kardeşi Lauren'ın ikinci bebeğine hamile olduğu belirtildi. Lauren Hilty ve kocası Ross Mickel'in bir erkek bebek beklediği, adını da Luca olarak belirlediği de gelen haberler arasında.

ÜNLÜ AKTİVİST DE DAHİL 10 KURBAN: Deniz uçağının bağlı olduğu şirket yetkilileri henüz kazanının nedenini belirlenmediğini, bu konudaki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Megan Hilty'nin kardeşi Lauren ile ailesinin bulunduğu deniz uçağında aktivist olarak tanınan Sandy Williams da bulunuyordu. Kazada pilot Jason Winters da hayatını kaybetti.

UÇAK BURUN ÜSTÜ ÇAKILDI

Kazayı gören bir tanığın ifadesine göre, deniz uçağı burun üstü suya çakıldı. Ardından da büyük bir patlama meydana geldi.

SADECE BİR YOLCUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bu korkunç kazanın ardından şu ana kadar sadece aktivist Sandra Williams'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Diğer kurbanlara ise henüz ulaşılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine göre uçakta bulunan talihsiz yolculara ait olduğu düşünülen bazı eşyalar su yüzüne çıktı.

'ORTAK ACIMIZ HAYAL BİLE EDİLEMEZ'

Megan Hilty'nin kardeşi Lauren'in bir iş insanı olan eşi Ross Mickel'in ailesi yaptığı açıklamada, bu acı haberin ardından yıkıldıklarını belirtti. Hamile gelinleri ile oğulları ve torunlarının kaybını doğrulayan aile ortak acılarının hayal bile edilemez olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

'MİRASLARINI GELECEĞİ TAŞIYACAĞIZ'

Ailenin, kayıplarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Onlar; kendilerini tanıyan herkesin hayatını aydınlatan birer ışıktı. Her ne kadar bizimle geçirdikleri zaman çok kısa olsa da miraslarını geleceğe taşıyacağız" sözleri yer aldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI: Megan Hilty ise kardeşi ve ailesinin ölümüyle ilgili olarak şu ana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

O DA İKİ ÇOCUK ANNESİ

Smash adlı diziyle adını duyuran Megan Hiltl, daha sonra da ses getiren Broadway müzikallerinde kamera karşısına geçti. Brian Gallagher ile 2013 yılında evlenen 41 yaşındaki Hilty'nin biri erkek diğeri kız iki tane çocuğu bulunuyor.