Ünlü oyuncunun bitmeyen kâbusu… Gizemli hastalığı yüzünden sesini kaybetti, iki yıl konuşamadı… Kurtarıcısı plastik bir kuğu oldu!

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O anları “Mikrofonu ağzıma götürdüm ve hiçbir şey çıkmadı. Korkunçtu." diye anlatan ünlü isim konuşmaya çalışıyor ancak ağzından hiç ses çıkmıyordu.

BİR OYUNCUNUN BAŞINA GELEBİLECEK EN KORKUNÇ DURUMU YAŞADI

Yıllardır rol aldığı birçok dizi ve filmle tanınan Kimberly Williams-Paisley bir anda sesini kaybetti. Bir oyuncunun başına gelebilecek en korkunç durumlardan birini yaşıyor ve bunun nedenini bilmiyordu…

Kasım 2022’de yaşadığı bu kâbus anından sonra konuşamamaya başlayan, sesini kaybeden ve ağzından ancak çok cılız bir fısıltı çıkabilen ünlü oyuncu iki yıl boyunca hastalığına çare aradı ve başına neler geldiğini anlamaya çalıştı.

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2 YIL BOYUNCA KONUŞAMADI: KENDİ BEDENİMDE HAPİS KALDIM

Konuşamadığı süre boyunca “Kendi bedenimde hapis kalmış gibi hissetim” diyen Kimberly Williams-Paisley bu zorlu süreç boyunca eşi ve iki oğlunun desteğiyle ayakta kaldı.

Konuşamadığı için gelen oyunculuk tekliflerini de reddetmek zorunda kalan ünlü oyuncu bu süreçte ilginç bir yöntemle iyileşmeye çalıştı ve ona en çok plastik bir kuğu yardımcı oldu!

EN BÜYÜK YARDIMCISI PLASTİK BİR KUĞU OLDU!

Gövde kısmında büyük bir delik olan, gerçek boyutlardaki bu plastik kuğunun boyun kısmını tutup delikten içeri doğru konuşan daha doğrusu konuşmaya çalışan Kimberly Williams-Paisley tıpkı bir deniz kabuğu gibi kulağını bu boşluğa dayayıp kendi fısıltısının yankısını dinledi.

Bu yankıyla kendi sesini duyabilmeye başlayan Kimberly Williams-Paisley bir yandan da sesinin niye bir anda çıkmaz olduğu bulabilmek için doktorların kapısını aşındırmaya devam etti.

53 yaşındaki oyuncu en sonunda bu gizemli hastalığın sebebini buldu ama bu süreçte 2 yıl boyunca kimseyle konuşamadı.

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AİLESİ ONA YARDIM ETTİ AMA O KENDİNİ “GÖRÜNMEZ” HİSSEDİYORDU

Aniden sessizliğe bürünen oyuncu, oyunculuk işlerini reddetmek zorunda kaldı ve hatta zaman zaman kocası şarkıcı Brad Paisley ve oğulları 17 yaşındaki Huck ve 15 yaşındaki Jasper'ın istikrarlı desteğine rağmen ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaştı. "Çok fazla utanç vardı," diyordu o günleri anlatırken: "Kendimi görünmez hissettim."

Önceki yıllarda sesiyle ilgili sorunlar yaşamıştı ama buna benzer bir şey değildi. İlk başta sesini zorladığını düşündü: "Sıcak çaya ve ses dinlenmesine ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ama günler ve haftalar geçti ve hâlâ sadece hafif bir fısıltı çıkarabiliyordu. Kendimi suçlamaya başladım. Düzgün nefes alamadığımı, ses eğitimimi kullanamadığımı düşünüp kendimi hırpalıyordum” diyordu.

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DOKTORLAR NE OLDUĞUNU UZUN SÜRE ANLAYAMADI

Doktorlar en sonunda Kimberly Williams-Paisley’nin boyun kaslarının gerginliği yüzünden ses tellerinin neredeyse görünmediğini fark etti.

Ünlü oyuncuya kas gerginliği disfonisi teşhisi kondu. Yani boynunda bulunan kasları ses tellerinin birbirine çarpmasına yardımcı olmak için geriliyor, vücudu onu konuşturabilmek için kendini kilitleyecek duruma geliyordu.





İYİLEŞEBİLMEK İÇİN HİPNOZ OLDU HATTA MEDYUMA BİLE GİTTİ

Sorunun kaynağı keşfedildiğinde Kimberly Williams-Paisley ve ailesi en sonunda rahat bir nefes aldı. Ünlü oyuncunun ses tellerinden bir tanesi felç olmuş, diğer ses tellerini de etkileyerek en sonunda sesini kaybetmesine yol açmıştı.

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Ağustos 2024’te ameliyat olan Kimberly Williams-Paisley’nin felç olan ses teli tedavi edildi, ünlü oyuncu bir yandan da fizik tedaviye gitti ve tedavisine yardımcı olmak için özel bir ağızlık kullanmak zorunda kaldı.

Ancak antidepresanlar kullanmasına, hipnoz denemesine ve hatta medyumlara gitmesine rağmen ameliyat olana dek derdine çare bulamadı.





AMELİYATTAN ÇIKAR ÇIKMAZ KONUŞMAYA BAŞLADI

Çabalarına rağmen sesi hala geri gelmiyordu. Davetleri, iş tekliflerini geri çeviriyor ve sosyal etkinliklerden kaçınıyordu. "Akşam yemeklerini ve insanların etrafında olmayı seviyorum ama dışarı çıkmak istemiyordum" diyordu "Konuşmaların bir parçası olamadığım için üzülüyordum” diyerek çektiği sıkıntıyı anlatıyordu.

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Geçtiğimiz ağustos ayında, Williams-Paisley, felç olan sol ses telinin sağa yaklaştırıldığı üç saatlik bir prosedür olan medializasyon laringoplasti geçirdi. Ameliyattan hemen sonra sesi geri geldi. Ünlü oyuncu "Bunun gerçek olduğuna inanamadım" diyor.





YAKINDA EKRANA GERİ DÖNECEK: SESİM BOĞUK ÇIKIYOR AMA BUNU SEVDİM

Yakında televizyon ekranlarının çok izlenen reality şovlarından birini sunmaya başlayacak olan Kimberly Williams-Paisley “Sesim çok daha iyi ama hâlâ mükemmel değil. Artık bağıramıyorum. Ve uzun bir konuşma gününün sonunda sesim eskiden olduğundan biraz daha boğuk ama bence bu seksi” diyerek şaka yapıyor ve ekliyor: "Ve daha sessiz konuştuğunuzda insanların size doğru eğildiğini öğrendim, bu da fena değil."