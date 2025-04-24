Ünlü oyuncunun beyninde çok sayıda tümör bulunmuştu… En sonunda beklediği haberi aldı

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Cilt kanserini yenebilmek için sayısız ameliyat geçiren ve vücudunda ömür boyu bu izleri taşıyacak olan ünlü isim kanserin yayılmasıyla bu kez de beyninde çok sayıda tümör bulunduğunu açıklamıştı.

KANSERLE MÜCADELE EDERKEN BEYNİNDE TÜMÖR BULUNDU

Aynı zamanda efsane şarkıcı John Mellencamp’ın da kızı olan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Teddi Mellencamp bir süredir verdiği ölüm kalım mücadelesiyle hayranlarını üzüyordu.

Cilt kanserini yendiği için sevinen ünlü oyuncu Teddi Mellencamp kanserin beynine sıçraması ve doktorların çok sayıda tümörle karşılaşması sonrası adeta yıkılmıştı

Beyin tümörlerinin önce en tehlikeli olan birkaç tanesi zorlu bir ameliyatla çıkarılan oyuncu hemen radyasyon tedavisine başlamış, bir yandan da üç çocuğunu gözü yaşlı halde en kötüsüne hazırlamaya başlamıştı.

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ÇOCUKLARININ YANINDA CESUR DAVRANMAYA ÇALIŞTI AMA...

Bir yandan tedavisine devam ederken doktorların tektik yaptıkça beyninde daha fazla kitle bulmaya başladığı Teddi Mellencamp en sonunda ölümü kabullenmiş, babasıyla birlikte bir mezar yeri ve ölümünden sonra üç çocuğuna nasıl sahip çıkılacağı hakkında konuşmaya bile başlamıştı.

Acil şekilde ameliyata alınan Mellencamp bir yandan da hemen radyasyon tedavisi görmeye başladı ancak beynindeki tümörlerin sayısı artmaya devam etti

Çocuklarının yanında cesur gözüküp bir yandan da tedavisini sürdüren ünlü oyuncu nihayet beklediği umut ışığını gördü ve güzel haberi de hemen hayranlarıyla paylaştı.

Doktorları ona tümörlerin sayısının tedaviye rağmen arttığını ve yaşama şansının yüzde 50 olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncunun kısa bir süre önce ayrıldığı eşi Edwin Arroyave de bu zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmadı

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KENDİNİ ÖLMEYE HAZIRLAMIŞTI

Artık neredeyse hastaneler evi haline gelen Teddi Mellencamp yapılan son tetkiklerde doktorların kendisine iyi haber verdiğini ve tedavinin tümörleri küçültmeye başladığını müjdeledi.

Korkusunu çocuklarından saklamaya çalışsa da bir nevi kendini ölmeye hazırlamaya başlayan ünlü isim aldığı bu haberle deyim yerindeyse adeta havalara uçtu.

Ünlü oyuncu üç çocuğunu kötü sona hazırlamaya çalıştığını, onlara ölebileceği gerçeğini açıklamak için uğraştığını söylemişti

"GÖZYAŞLARIM ARTIK DİNECEK" DEDİ, HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

“Bu tedavimin işe yaradığını gösteriyor. Belki de artık gözyaşlarım dinecek” diyerek haberi sosyal medyadan duyuran Teddi Mellencamp gördüğü tedavilerin 6 hafta daha süreceğini söyledi.

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Doktorları Mellencamp’e her şey yolunda giderse tedavi sonrası tümörlerden kurtulabileceğini söyledi.

Teddi Mellencamp üç sene önce cilt kanserine yakalanmış, tedavisi süresince sayısız ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı

Teddi Mellencamp bu mutlu haberi duyurduğu paylaşımını takipçilerine bu zor zaman boyunca gösterdikleri sevgi, dua ve pozitiflik için teşekkür ederek sonlandırdı.