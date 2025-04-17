Ünlü oyuncunun başına gelene bakın siz! Eski karısı yeniden evleniyor... Düğün masrafları bile onun cebinden çıkacak

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Boşanmak üzere olan çift, maddi konularda büyük bir kapışma yaşıyordu. Olup bitenler mahkeme salonundan çıkıp magazin basınının manşetlerine kadar taştı.

Çift, sadece yüksek miktarda bir maddi varlığı değil evlerindeki mutfak eşyalarını, balkondaki plaj şemsiyesini bile kavga konusu yapmıştı...

Sonunda bunca konuşulan dava bıçak gibi kesildi ve beklenmedik bir anda çiftin boşandığı duyuruldu.

İkisi de kendi yoluna gitti ama yine de olayın tozu dumanı henüz dinmedi. İşte şimdi bu boşanmanın kahramanlarıyla ilgili yeni iddialar dolanıyor ortada.

MADDİ NEDENLERLE KAPIŞTILAR

Bu anlattığımız, 2004 yılında evlenen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın 2023'te başlayıp geçen yıl resmen biten boşanma davasının özetiydi.

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Çekişmeli geçen duruşmalar sırasında Baumgartner, durmadan Costner ile yaşarken hem kendisinin hem çocuklarının lüks hayata alıştığını ve bunu devam ettirmek gerektiğini savundu.

Hatta çocuklarının okyanus manzarası olmayan evde yaşayamayacağını, özel jetlere binmeden seyahat edemeyeceğini bile ileri sürdü.

Ama sonuç olarak Costner ağır bastı ve Christine Baumgartner bu evlilikten doğan üç çocuğu için istediğinden çok daha az bir nafakayla yetinmek zorunda kaldı.

Kendisinin eş nafakası olarak ne kadar aldığı net değil. Ama yine de Costner gibi iyi kazanan bir yıldızdan boşandığı ve şu anda sürdürdüğü lüks hayat göz önüne alınırsa çok da az bir nafaka almadı Baumgartner.

Özetle, Baumgartner, Costner ile evliyken sürdürdüğü lüks hayata veda etmek zorunda kalmadı.

Baumgartner, Costner'dan boşandıktan sonra bir zamanlar yıldızın arkadaşı ve ailece görüştükleri komşuları olan Josh Connor ile aşk yaşamaya başladı.

Zaten boşanma davası sürerken Kevin Costner karısının kendisini Connor ile aldattığını ileri sürüyordu. Baumgartner ise bunu inkar ediyordu.

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Öyle ya da böyle Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın eski arkadaşı Josh Connor'ın aşkı ortaya çıktı. Hatta ikili nişanlandı bile.

Şimdi sırada düğün var.

İşte bu durum da Kevin Costner'ın canını sıkıyor. Ama sanılmasın ki oyuncu eki karısının kendisinden boşandıktan sonra bu kadar kısa zamanda evlenmesine içerliyor.

Bu da vardır elbette ama onun asıl canını sıkan Christine Baumgartner'ın şu anda Josh Connor ile sürdürdüğü lüks hayatının en azından bir bölümünü kendisinin finanse ediyor olması.

Yani Baumgartner hem şu anda hem de gösterişli olmasını istediği düğününe hazırlanırken Costner ile boşanmasından sonra elde ettiği kazanımları kullanacak.

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Radar adlı internet sitesinin ortaya attığı iddialara göre Christine Baumgrtner düğününün gösterişli olmasını istiyor. Bunun için de Los Angeles civarındaki en pahalı mekanlara bakıyor.

Düğününde konuklarına öyle sıradan bir menü de sunmak istemiyor. En pahalı yiyecek ve içeceklerin servis edilmesinden yana gönlü.

Diğer yandan Christine Baumgartner, henüz Josh Connor ile evlenmedi ama yine de Costner ile evliliği dönemindekini aratmayan lüks hayatı sürdürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU BU DURUMA SİNİRLENİYOR

Ünlü markaların pahalı kıyafetlerini giyip aksesuarlarını kullanıyor. Özetle boşandığı kocasından gelen parayla canı ne istiyorsa onu yapıyor.

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Bir çanta tasarımcısı olan Christine Baumgartner boşanma sırasında üç çocğu için aylık 248 bin dolar nafaka istemişti. Fakat dava sonunda istediğinin çok çok azına, aylık 63 bin dolar çocuk nafakasına razı olmak zorunda kaldı.

Costner'ın yakın çevresi ünlü yıldızın, eski karısını kıskanmadığını ama yine de sürdürdüğü bu gösterişin parasını kendisinin karşıladığını bilmenin onu sinirlendirdiğini söyledi.

Bu arada ABD'de düğün masraflarının da gelenek olarak gelinin ailesi tarafından karşılandığını hatırlatalım.

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