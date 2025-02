Ünlü oyuncunun annelik aşkı: İyi ki doğdun en büyük hazinem

Haberin Devamı

İlişkileri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra evlenen çift aile kurma konusunda ellerini epey çabuk tuttu.

EVLENDİ, HİÇ BEKLEMEDEN ANNE OLDU

Pretty Little Liars’ın güzel yıldızı Ashley Benson, petrol kralı olarak anılan Marvin Davis'in torunu ve onun dudak uçuklatan servetinin de varisi olan Brandon Davis’le evlenir evlenmez kızını kucağına almıştı.

AshleyBenson ve Brandon Davis’in ilişkisi iki yıl önce, Ocak 2023'te Los Angeles Lakers maçında saha kenarında otururken kameralara yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Çiftin bebek beklediği haberi ise geçen kasımda duyuldu.

Bebek ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaparken görüntülenen ünlü çift haber basına yansımadan kendileri bir paylaşım yaparak çocukları olacağını duyurdu.

İLK DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

İşte o küçük bebek artık bir yaşını bitirdi. Ashley Benson da kızının ilk doğum gününü Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Kızının doğduğu günde bugüne kendisi ve babasıyla çekilmiş bir dizi pozunu paylaşan Benson sözlerine “Senin annen olarak geçirdiğim bir yıl… Hayatıma girdiğin andan itibaren her şey güzelleşti. Gülüşün bulaşıcı ve küçük cesur kişiliğin beni her gün güldürüyor. Hiçbir şeyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Her gün seninle uyanmak aldığım en güzel hediye” diyerek başladı.

"SONSUZA KADAR EN İYİ ARKADAŞIM"

Bebeğine Aspen adını koyan ünlü oyuncu ona ilk doğum gününü kutlarken “Sonsuza kadar en iyi arkadaşım ve küçük kızım olarak kalacaksın. İyi ki doğdun tatlı Aspen'im, Sonsuza kadar… Annen” diye seslendi.

Paylaştığı bütün fotoğraflarda bebeğinin yüzünü kalp emojileriyle saklayan ünlü oyuncu bu ayın başında ilk kez kızının yüzünü göstermiş, o fotoğraflarda da anne kız bir örnek siyah güneş gözlükleri takmıştı.

Birbirlerine karşılıklı olarak “hayatımın aşkı” ve “en iyi arkadaşım” diye seslenen ünlü çiftin ilişkilerinin duyulmasından sonraki bir yıl içinde nişanlanıp evlenmekteki acelesi yıldız oyuncunun hamile kalmasına bağlanmıştı.

EVLENDİKLERİNİ BİLE KİMSELER BİLMİYORDU

Çiftin evlendikleri haberi bile Ashley'nin annesinin sosyal medyada çiftin alyanslarını taktıkları bir fotoğrafı paylaşmasından sonra duyuldu.

Hamileyken verdiği bir röportajda “Anne olmak hayatımdaki her şeyi kökten değiştirecek” diyen ünlü oyuncu petrol milyarderi eşi Brandon Davis için de “Onu tanıyınca her zaman olmak istediğim kişiye dönüştüm” sözlerini kullanmıştı.

"KENDİMİ AKIŞA BIRAKTIM" DEDİ, HAYATININ AŞKINI BULDU

Adı daha önce birçok ünlü oyuncuyla anılan Ashley Benson “Kendimi sadece akışa bırakmıştım. Ve hayatın beni nereye götüreceğini görmek istemiştim. En sonunda hayat beni Brandon'la, hayatımın aşkıyla karşılaştırdı” demişti.