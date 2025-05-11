Ünlü oyuncunun anne acısı dinmiyor… ‘Sonsuza kadar sakladığım anılarım’

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Geçen yıl eylül ayında, Venedik Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alacağı sırada hayatının en kötü haberini alan Nicole Kidman da buna en iyi örneklerden biri.

Bir süredir hastalıklarıyla boğuşan annesini tam da böyle özel bir günde kaybeden Nicole Kidman hayranlarına ve onu ödüle layık gören festivale teşekkür etmiş, ölürken yanında olamadığı annesinin cenazesine koşmuştu.

Hollywood’un yıldız ismi yıllar önce de babasını kaybetmiş, annesinin ölümünün ardından da “Artık ne annem var ne de babam, bu hayatta kimsesiz kaldım” diyerek gözyaşı dökmüştü.

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Ailesine bağlılığıyla nam salan yıldız oyuncu Anneler Günü’nde de hâlâ taze olan acısıyla sarsıldı, annesi Janelle'in daha önce görülmemiş bir fotoğrafını paylaşarak kalbi buruk geçirdiği bu ilk Anneler Günü’nü kutladı.

Annesi Janelle ve kızları Sunday Rose ve Faith Margaret’ın yer aldığı fotoğrafı paylaşan Nicole Kidman “Annem ve kızlarım… Sonsuza kadar sakladığım anılarım… Anneler Gününüz kutlu olsun” yazdı.

Bir biyokimya uzmanı ve klinik psikolog olan babası Antony Kidman’ı 2014 yılında trajik bir kaza sonucu kaybeden Nicole Kidman son yıllarında yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini 87 yaşında ölen annesine ayırıyordu.

57 yaşındaki yıldız ismin Keith Urban’la olan evliliğinden doğan iki kızı var: 16 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret.

Kidman, Tom Cruise’la evliyken de anne olmayı çok istemiş ancak peş peşe düşükler yapıp doğal yollardan anne olamayınca eski çift şu an 32 yaşında olan Bella ve 30 yaşında Connor adında bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinmişti.

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Kidman ve Tom Cruise boşandıktan sonra annelerine sırt çeviren iki çocuğu babaları Tom Cruise’la yakın kalmaya devam ettiler ancak anneleri Nicole Kidman’ı ilerleyen yıllarda hayatlarından tamamen çıkardılar.

Nicole Kidman bir yandan anne acısı yaşarken aslında bir yandan da iki çocuğuna hasret yaşamaya devam ediyor…

Yıldız isim son yıllarda peş peşe filmler çekmesi, dizi projelerinde yer alması ve kendini çok fazla çalışarak yormasıyla gündemden düşmüyor.

Kidman’ın eşi Keith Urban zaman zaman karısını bu yoğun tempoyla kendini hasta edecek kadar çalışmasından ne kadar korktuğunu dile getiriyor.

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Nicole Kidman mevcut projelerini tamamladıktan sonra yılın geri kalanında ailesine zaman ayıracağını açıklamıştı.

Nicole Kidman ekstra oyunculuk çalışmalarının yanı sıra moda kampanyalarında yer alıyor, hayır kurumları için çalışıyor ve yakın arkadaşlarının da her derdine koşuyor.

Onu yakından tanıyanlar yıldız oyuncunun çalışarak büyüdüğünü ve bunu bir “kaçış” olarak kullandığını ancak kocasının bu tempoyu ne kadar sürdürebileceği ve bunun ne pahasına olacağı konusunda endişeli olduğunu söylüyor.