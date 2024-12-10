Ünlü oyuncunun anne acısı: Bizim için ettiği dualara minnettarım... O bizim hayatımızın ışığıydı

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Yıllar boyunca karısına destek olan ünlü oyuncu, bu kez de anne acısıyla sarsıldı. Oyuncu, önceki gün biricik annesine sonsuza kadar veda etti.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hayatının belki de en büyük acılarından birini yaşayan bu ünlü oyuncu Chuck Norris…

Aynı zamanda iyi bir dövüş sanatları ustası olarak bilinen ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı olan Norris'in annesi Wilma, bundan dört gün önce hayata veda etti.

Her ne kadar 103 yaşında olsa da onun bu dünyadaki serüvenini tamamlaması Chuck Norris'in derin bir acıyla sarsılmasına neden oldu.

Ünlü oyuncu bu büyük kaybını yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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"Kardeşim Aaron ve ben harika annemizi çarşamba sabahı kaybettik" diye başladı satırlarına Chuck Norris.

Ardından da sarsılmaz bir inanca sahip olan annesi Wilma'nın hayatlarının ışığı olduğunu satırlarına ekledi.

Chuck Norris sonra da şunları yazdı: " Biz büyürken kahkahaları evimizi neşeyle doldurdu. Sarılmalarıyla bize sonsuza dek değer vereceğimiz bir güvenlik duygusu sağladı. Herkesin kendini özel hissetmesini sağlamanın olağanüstü yollarını bilirdi. Genellikle başkalarını kendi ihtiyaçlarının önün koydu."





'NEZAKETİ VE ŞEFKATİ ONDAN ÖĞRENDİK'

Chuck Norris, nezaketi ve şefkati annesinden öğrendiğini de satırlarına ekledi.

Norris acı haberi duyurduğu paylaşımında annesiyle çekilen bir dizi fotoğrafa da yer verdi.

Chuck Norris'in takipçileri ve ünlü dostları da onun acısına ortak olduklarını belirten yorumlar yaptı bu paylaşıma.

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UZUN HAYATINDA BÜYÜK ACILAR GÖRDÜ

Norris'in annesi Wilma, uzun hayatına çok da mutlu bir şekilde başlamadı... Derin bir yoksulluğun hüküm sürdüğü bir ailede dünyaya gelen Wilma, sonra da küçücükken nadir rastlanan bir hastalığı yakalandı. Bu yüzden iki yıl boyunca ailesinden uzakta bir hastanede tedavi gördü.



Henüz 16 yaşındayken Carlos Ray Norris ile evlenen Wilma, üç tane erkek çocuk dünyaya getirdi: Chuck, Wieland ve Aaron… Fakat kocası onu terk edince çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldı.

103 yıllık hayatında bir de evlat acısı yaşadı Willma… Oğullarından Wieland, Vietnam savaşına katıldı ve orada hayatını kaybetti.

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Norris'in annesi üç oğlunu tek başına büyüttü. Onlardan birini de Vietnam savaşında kaybetti.





KARISI UĞRUNA İŞİNE SIRTINI DÖNÜP SU SATMAYA BAŞLAMIŞTI

1968'den başlayarak Hollywood'dan uzaklaştığı 2012 yılına kadar başarılı filmlere imza atan Norris, en son The Expendables adlı filmde oynadı. Sonra da kayıplara karıştı.

Özellikle de onun filmlerini zevkle izleyen hayranları merak etti Chuck Norris'e ne olduğunu. Gerçek elbette ortaya çıktı.

Norris, hastalığı uzun süre teşhis edilemeyen, buna rağmen günden güne güçten düşen eşine destek olmak ve onun bakımıyla ilgilenmek için pırıltılı dünyaya veda etmişti. Sonra başka bir işle uğraşmaya başladı.

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2013'te Norris'in karısı, eski model ve oyuncu Gena O’Kelley'in sağlığı gizemli bir şekilde bozulmaya başladı. O sürecin başlangıcına dönersek...

BİR SAĞLIK TARAMASI SAĞLIĞINI BOZDU

Norris ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz annesi olan Gena O'Kelley'nin romatoid artrid adı verilen bir hastalığı vardı. O'Kelley, bunun için bazı manyetik rezonans taramalarına girmek zorundaydı.

Bu taramalar öncesi de ona bir kontrast madde enjekte edildi. Bu aslında MRI adı verilen görüntülemelerde kullanılan bir yöntem ve bu sırada da hastaya genellikle gadolinyum adlı bir kimyasal enjekte edilir.

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Bu uygulama Gena O'Kelley'ye de yapıldı. Bu manyetik rezonans görüntülemeleri sırasında, sekiz gün içinde üç kez bu madde enjenke edildi. Fakat sonra beklenmedik gelişmeler oldu.

O'Kelley'in sağlığı bu maddenin yarattığı etkiler nedeniyle giderek bozuldu. Yataktan çıkamaz hale geldi, bebek mamasıyla beslenmeye başladı.

ÇİFTLİĞE YERLEŞİP SU SATMAYA BAŞLADI

Dövüş sanatları ustası ve oyuncu Norris ise bu zor günlerinde Gena'yı yalnız bırakmamak, onun yanında olmak için mesleğini bir kenara itti.

Bunu da bir röportajında " Kariyerimi bırakıp Gena'nın bakımına konsantre oldum. Şimdi bütün çabam onu hayatta tutmak için" diye konuşmuştu.

Sonrasında Norris, milyonlarca dolar harcayarak karısını sağlığına kavuşturmaya çalıştı. Bu sırada da mesleğini elinin tersiyle bir kenara itti. Çift, ilaç firmasına dava açtı ama herhangi bir sonuç elde edemeden dava düştü.

Bütün bu gelişmeler üzerine Chuck Norris, karısıyla birlikte Teksas'ta çiftliğe yerleşti. Ardından da karısının sahibi olduğu su şirketini birlikte yönetmeye başladılar.

Norris, bu yılın başlarında Agent Recon adlı film için mesleğine geri döneceğini duyurdu.