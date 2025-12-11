×
Ünlü oyuncunun acı sonu: Araba çarptı, hayata veda etti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 13:29

Oyunculuk dünyasından kötü bir haber geldi. Rol aldığı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu bir trafik kazasına kurban gitti. Caddede karşıdan karşıya geçen oyuncuya bir araba çarptı. Oyuncu hastaneye kaldırıldı ama hayata tutunamadı.

Bu trajik olayın kahramanı rol aldığı The Marvelous Mrs Maisel adlı yapımla tanınan Wenne Alton Davis.. 60 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir trafik kazasının kurbanı oldu.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre olay geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 21:00 sıralarında meydana geldi.

New York'taki 53'üncü Cadde ve Broadway Kavşağı arasında karşıdan karşıya geçen Davis'e bir araba çarptı.

Ünlü oyuncunun acı sonu: Araba çarptı, hayata veda etti

Kafa bölgesinden ciddi yaralar alan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Ama yapılan bütün girişimlere rağmen kurtarılamayıp hayata veda etti.

Oyuncuya çarpan 2023 model Cadillac'ı 61 yaşındaki bir adamın kullandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gerçek adı Wendy Davis olan aka kariyerinde Wenne Alton Davis adını kullanan oyuncu 20'li yaşlarından bu yana New York'ta yaşıyordu.

Ünlü oyuncunun acı sonu: Araba çarptı, hayata veda etti

Talihsiz oyuncunun menajeri Davis'in başlarda stand up komedyeni olarak kariyer yapmak istediğini sonradan oyunculuğa yöneldiğini söyledi New York Times'a verdiği demeçte.

Kariyerinde istediği başarıyı yakalayıncaya kadar New York'taki JFK Havaalanı'nda çalışan Davis, iki yıl önce The Marvelous Mrs.Maisel adlı yapımda rol almıştı. Bunun yanı sıra Girl5eva, Blindspot, New Amsterdam gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

