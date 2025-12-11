Ünlü oyuncunun acı sonu: Araba çarptı, hayata veda etti

Haberin Devamı

Bu trajik olayın kahramanı rol aldığı The Marvelous Mrs Maisel adlı yapımla tanınan Wenne Alton Davis.. 60 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir trafik kazasının kurbanı oldu.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre olay geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 21:00 sıralarında meydana geldi.

New York'taki 53'üncü Cadde ve Broadway Kavşağı arasında karşıdan karşıya geçen Davis'e bir araba çarptı.

Kafa bölgesinden ciddi yaralar alan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Ama yapılan bütün girişimlere rağmen kurtarılamayıp hayata veda etti.

Oyuncuya çarpan 2023 model Cadillac'ı 61 yaşındaki bir adamın kullandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gerçek adı Wendy Davis olan aka kariyerinde Wenne Alton Davis adını kullanan oyuncu 20'li yaşlarından bu yana New York'ta yaşıyordu.

Talihsiz oyuncunun menajeri Davis'in başlarda stand up komedyeni olarak kariyer yapmak istediğini sonradan oyunculuğa yöneldiğini söyledi New York Times'a verdiği demeçte.

Kariyerinde istediği başarıyı yakalayıncaya kadar New York'taki JFK Havaalanı'nda çalışan Davis, iki yıl önce The Marvelous Mrs.Maisel adlı yapımda rol almıştı. Bunun yanı sıra Girl5eva, Blindspot, New Amsterdam gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.