Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: 'O benim kahramanımdı'

Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: O benim kahramanımdı
Hollywood'un yıldızlarından biri bugünlerde büyük bir acı yaşıyor... Hayatının nice dönemini paylaştığı, "kahramanım" diye nitelendirdiği tek kardeşini kaybetti...

Şimdi sahip olduğu aileye, güzel bir eşe ve iki çocuğa rağmen kolu kanadı kırık bir şekilde hayatının geri kalanını sürdürecek.

Kardeş acısı yaşayan bu ünlü George Clooney.

Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: O benim kahramanımdı

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ARTIK HAYATTA DEĞİL
64 yaşındaki George Clooney'in, kendisinden bir yaş büyük ablası Adelia 'Ada' Zeidler hayata veda etti. Bir süredir kanserle mücadele eden Zeidler'ın ölümünü Clooney de yaptığı açıklamayla doğruladı.

George Clooney, People dergisine verdiği demeçte kaybettiği ablası hakkında "Ablam Ada, benim kahramanımdı" dedi.

Ada'nın kanser olduğu dönemde bile bu durumu cesaretle karşıladığını ve mizahi yanını asla kaybetmediğini söyledi.

"Onun kadar cesur biriyle hiç tanışmadım" diye konuşan George Clooney ablasını çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: O benim kahramanımdı

YANINDA SEVDİKLERİYLE SON NEFESİNİ VERDİ
Adelia Zeidler, geçtiğimiz cuma günü kaldığı tıp merkezinde, sevdikleriyle çevrili bir biçimde hayata veda etti.

Ada son nefesini verirken yanında annesi Nina ile babası Nick, kızı Allison Zeidler Herolaga ve babasıyla aynı adı taşıyan Nick Zeidler da bulunuyordu.

Erkek kardeşi George, karısı Amal ve diğer yakın akrabaları Ada'yı, bu dünyadaki son anlarında yalnız bırakmadı.

Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: O benim kahramanımdı

Aile arasında Ada olarak çağrılan Adelia'nın kocası Norman Zeidler, 2004 yılında hayata veda etmişti.

Ne güzel çocukluk anıları biriktirmişlerdi... Ünlü oyuncunun kardeş acısı: O benim kahramanımdı

GEORGE VE ADA BİRBİRLERİYLE YAKINDI
Ada Zeidler, eski bir sanat dersi öğretmeniydi. Adelia Clooney Zeidler, ünlü kardeşi George nedeniyle paparazzi ilgisini üzerine çekse de hayatını göz önünde yaşamadı.

Sakin bir yaşamı seçen Adelia, George ile Amal Clooney'in İtalya'daki gösterişli düğün töreninde de onları yalnız bırakmadı.

Clooney, daha önce verdiği bir röportajda ablası Ada ile çok yakın bir ilişki içinde olduklarını da söylemişti.

