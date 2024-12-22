Ünlü oyuncudan rol arkadaşına cinsel taciz davası!

Haberin Devamı

Uzun yıllardır beyaz perdeden uzak kalan 37 yaşındaki aktris, bir romandan uyarlanan “It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle sinemaya geri dönmüştü.

Blake Lively filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni'yle birlikte rol aldı.

Blake Lively'nin uzun bir aradan sonra beyaz perdeye döndüğü son filmi onun açısından deyim yerindeyse tam bir kâbusa dönüştü

FİLM HER ANLAMDA "HAYAL KIRIKLIĞI" OLMUŞTU... BOMBA SONUNDA PATLADI

Eleştirmenlerden geçer not alamayan ve gişede de aradığını bulamayan filmle ilgili çekim sürecinde gerginlikler yaşandığı söylentileri birkaç aydır gündemdeydi.

Haberin Devamı

En sonunda Lively Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını 'yok etmeye' çalışmakla suçladı.

Basına yansıyan bu ciddi suçlamalara göre Justin Baldoni filmin çekimleri süresince Blake Lively’ye cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi ve hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.

Filmin başından sonuna kadar Blake Lively ve Justin Baldoni arasında sorunlar yaşandığı haberleri basına daha önce de sızmıştı... Lively en sonunda Baldoni'den şikâyetçi oldu ve onu cinsel tacizle suçladı

ÜNLÜ OYUNCUDAN ROL ARKADAŞINA TACİZ SUÇLAMASI!

Blake Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli saha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia ediyor.

Blake Lively'nin şikâyetlerine göre filmin çekimleri sırasında yaşananlar yüzünden sette “düşmanca” bir çalışma ortamı oluştu ve tüm ekip bir toplantı yapmak zorunda kaldı.

Lively ve Baldoni filmin tanıtım toplantıları ve galalarında bile bir araya gelmekten kaçınmıştı

Haberin Devamı

Hatta bu toplantıya Blake Lively’nin eşi Ryan Reynolds da katıldı.

Toplantıda Justin Baldoni’nin Lively'ye artık “çıplak video veya kadın görüntüleri” göstermemesi ve geçmişteki “porno bağımlılığından” ve cinsel yaşantısından bahsetmeyi bırakması konusunda uyarıldığı söyleniyor.

Filmin çekim aşamalarından tanıtım kampanyasına kadar tüm aşamalarda gerginlikler yaşandığı uzun süre konuşulmuştu

"İTİBARIMI YOK ETMEYE ÇALIŞTI"

Blake Lively, filmi hem yöneten hem de başrolünü oynayan Baldoni ve ekibinin onun itibarını "yok etmek" amacıyla bir “manipülasyon" kampanyası başlattığını da söylüyor.

Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra Blake Lively hakkında olumsuz haberler yaydığı ve bir oyuncu olarak itibarını yok etmek istediği de iddialar arasında.

Lively ve Baldoni filmde evliliklerinde sorunlar yaşayan bir karı kocayı canlandırmıştı

Haberin Devamı

Blake Lively Justin Baldoni'nin mesajlaşmalarında "Blake Lively'nin gömülmesini istediği" ve "Onu yok edeceğimizi yazamayız" gibi ifadeler kullandığını söylüyor.

Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.

Blake Lively Ryan Reynolds'la evlendikten sonra peş peşe dört çocuk annesi olmuş, oyunculuk kariyerini ailesine öncelik vermek istediği için geri plana atmıştı

"UMARIM BU ŞİKÂYETİM BAŞKALARININ DA İŞİNE YARAR"

Haberin Devamı

Blake Lively tüm bu yaşananlarla ilgili olarak New York Times'a verdiği demeçte “Umarım bu yasal şikâyetim suiistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur” dedi. Ve Baldoni’nin avukatının kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı.