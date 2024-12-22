Ünlü oyuncudan rol arkadaşına cinsel taciz davası!

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Uzun yıllardır beyaz perdeden uzak kalan 37 yaşındaki aktris, bir romandan uyarlanan “It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle sinemaya geri dönmüştü.
Blake Lively filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni'yle birlikte rol aldı.
FİLM HER ANLAMDA "HAYAL KIRIKLIĞI" OLMUŞTU... BOMBA SONUNDA PATLADI
Eleştirmenlerden geçer not alamayan ve gişede de aradığını bulamayan filmle ilgili çekim sürecinde gerginlikler yaşandığı söylentileri birkaç aydır gündemdeydi.
En sonunda Lively Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını 'yok etmeye' çalışmakla suçladı.
Basına yansıyan bu ciddi suçlamalara göre Justin Baldoni filmin çekimleri süresince Blake Lively’ye cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi ve hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.
ÜNLÜ OYUNCUDAN ROL ARKADAŞINA TACİZ SUÇLAMASI!
Blake Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli saha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia ediyor.
Blake Lively'nin şikâyetlerine göre filmin çekimleri sırasında yaşananlar yüzünden sette “düşmanca” bir çalışma ortamı oluştu ve tüm ekip bir toplantı yapmak zorunda kaldı.
Hatta bu toplantıya Blake Lively’nin eşi Ryan Reynolds da katıldı.
Toplantıda Justin Baldoni’nin Lively'ye artık “çıplak video veya kadın görüntüleri” göstermemesi ve geçmişteki “porno bağımlılığından” ve cinsel yaşantısından bahsetmeyi bırakması konusunda uyarıldığı söyleniyor.
"İTİBARIMI YOK ETMEYE ÇALIŞTI"
Blake Lively, filmi hem yöneten hem de başrolünü oynayan Baldoni ve ekibinin onun itibarını "yok etmek" amacıyla bir “manipülasyon" kampanyası başlattığını da söylüyor.
Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra Blake Lively hakkında olumsuz haberler yaydığı ve bir oyuncu olarak itibarını yok etmek istediği de iddialar arasında.
Blake Lively Justin Baldoni'nin mesajlaşmalarında "Blake Lively'nin gömülmesini istediği" ve "Onu yok edeceğimizi yazamayız" gibi ifadeler kullandığını söylüyor.
Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.
"UMARIM BU ŞİKÂYETİM BAŞKALARININ DA İŞİNE YARAR"
Blake Lively tüm bu yaşananlarla ilgili olarak New York Times'a verdiği demeçte “Umarım bu yasal şikâyetim suiistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur” dedi. Ve Baldoni’nin avukatının kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı.