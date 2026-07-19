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Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim!

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#Mandy Moore#Anne Olan Ünlüler#This İs Us
Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 17:10

Uzun yıllardır oyunculuk yapsa da rol aldığı çok sevilen dizisiyle yıldız bir isim haline gelen ünlü oyuncu evlenip yuva kurduktan sonra işini ve annelik mesaisini bir arada yürütmeye başlamıştı.

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This Is Us adlı diziyle tanınan Mandy Moore müzisyen Taylor Goldsmith ile 2018’de evlendi ve 8 yıllık bu evliliğin son 4 yılında 3 çocuğu oldu.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

Toz pembe bir gelinlik giyerek evlenen ünlü oyuncunun evliliğindeki mutluluğu da toz pembe peri masallarına benziyor…

Bir yandan mesleğine devam ederken bir yandan da üç çocuğunu büyüten Mandy Moore annelik yolculuğu hakkında da oldukça açık sözlü bir yıldız.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram Story videosunda karnını gururla göstererek, "3,5 yılda 3 çocuktan sonra vücudum işte böyle" dedi ve herkesin saklamak istediği kusurlarını hayranlarına göstererek takdir topladı.

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Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

42 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımında şortunu aşağı çekerek karın derisini çekiştirdiği videosunda “işte artık böyle sarkık bir derim var” dedi.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

Mandy Moore hamilelik ve doğum sonrası kilolarını vermiş olsa da aslında yine de istediği formda olmadığını itiraf ettikten sonra spor salonunda çekilmiş görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Moore takipçilerine "Uzun vadede daha güçlü olmak için kararlıyım" dese de çok beceriksiz olduğunu ve spor konusunda doğal bir yeteneği ya da dayanıklılığının olmadığını da açıkça itiraf etti.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

Madny Moore ve 40 yaşındaki müzisyen kocası Kasım 2018'de evlendi ve üç yıl sonra ailelerini büyütmeye başladılar.

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5 yaşındaki oğulları August (lakabı Gus) Şubat 2021'de, ardından Oscar (lakabı Ozzie) Ekim 2022'de dünyaya geldi.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

Çiftin 1 yaşındaki kızları Louise "Lou" ise Eylül 2024'te doğdu.

Ocak ayında Moore, duygusal bir açıklamayla ailesini genişletmeyi bıraktığını ve bir daha çocuk sahibi olmayacağını açıkladı.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

O zamanlar Instagram üzerinden yazdığı mesajda, "Güzel ailem için sonsuz minnettarım VE artık bebek sahibi olmayı bıraktığımı ve tekrar hamile kalmayacağımı bilmek belli bir üzüntü veriyor" dedi.

Ünlü oyuncudan cesur paylaşım: İşte dört senede üç çocuk doğurmuş sansürsüz halim

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Yıldız isim mayıs ayında da Anneler Günü paylaşımında hislerini hayranlarıyla paylaşmış ve “Anne olmak, düşündüğümden hem çok daha fazlası hem de değil. Sevinç, yorgunluk, korku, hayal kırıklığı ve en önemlisi de sarsılmaz sevgiyi özetlemek imkansız. Hepsi birbirine karışmış durumda. Biliyorum ki her ebeveyn kendini en şanslı hissediyor ve biz de istisna değiliz. Anne olmak, bu hayattaki en sevdiğim şey. Nokta.” demişti.

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#Mandy Moore#Anne Olan Ünlüler#This İs Us

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