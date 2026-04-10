Ünlü oyuncudan büyük sürpriz… Gizlice evlenip ikinci çocuğuna çoktan kavuşmuş!

#Gizlice Evlenen Ünlüler#Jonah Hill#Olivia Millar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 10:54

Sinema dünyasının en ünlü yıldızlarından biri dün verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili sırları bir bir verdi. Ünlü oyuncunun gizlice evlendiği ve baba olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.

Komediden politik gerilimlere ve gişe canavarı filmlere kadar oynamadığı rol kalmayan, Hollywood’un en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Jonah Hill’in evlendiği ve ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı.

Jonah Hill, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Olivia Millar ile evlendiğini ve yakın zaman önce de ikinci çocuklarını kucaklarına aldığını açıkladı.

"Superbad" filmiyle hafızalara kazınan yıldız oyuncu dün Interview dergisi için Martin Scorsese ile sohbet ederken bu büyük haberi verdi.

Röportajda Scorsese'ye, "Artık iki çocuğum var. İşlerimi ona göre ayarlıyorum. Film yazmayı seviyorum, çekmeyi seviyorum, ama beni artık ailemden ayırabilecek az iş var” diyen Jonah Hill yeniden baba olduğunu bu sözlerle duyurmuş oldu.

Röportajın başka bir yerinde Hill, sevgilisi Olivia Millar'dan "eşim" olarak bahsetti ve böylece iki çocuğunun annesiyle gizlice evlendiğini de böylece itiraf etmiş oldu.

Jonah Hill, hafta başında New York'ta yeni filmi "Outcome"u tanıtırken yüzük parmağında bir alyansla görüntülenmişti.

Jonah Hill ve Olivia Millar ilk kez Ağustos 2022'de birlikte görüntülenmiş Mart 2023'e gelindiğinde, Hill ve Millar’ın ilk çocuklarını bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Sinema sektöründen olmayan, bir giyim mağazası sahibi olan Olivia Millar alışveriş yaparken paparazzilere yakalanmış ve karnının büyüdüğü görülünce hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Millar da o sırada dondurma yerken yüzük parmağında bir yüzük takarken de görüldü.

Çift bebeklerinin doğum tarihi, cinsiyeti ve adını kamuoyuna hiç açıklamadı.

Jonah Hill, 2019'da Gianna Santos ile nişanlanmıştı, ancak çift bir yıl sonra ayrıldı.

2022'de Sarah Brady ile birlikteyken, ünlü oyuncunun profesyonel sörfçüye evlenme teklif ettiği iddia edilmiş ancak bu haberler sonradan yalanlanmıştı.

Gözden KaçmasınTutunduğu her dal kırıldı… Şimdi de ölmüş kayınvalidesi Diana’dan medet ummaya başladı… ‘Onun adını da lekeleyecek’Tutunduğu her dal kırıldı… Şimdi de ölmüş kayınvalidesi Diana’dan medet ummaya başladı… ‘Onun adını da lekeleyecek!’Haberi görüntüle
