Ünlü oyuncudan buruk itiraf: Bu yaşıma geldim hala baba olmadım... Kendimle gurur duymuyorum

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İnsanların giderek daha geç yaşta evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya başladığı günümüzde ünlüler dünyasının yıldız isimleri de bu konuda ellerini pek çabuk tutmuyor…

Ünlü oyuncu Andrew Garfield da bu isimlerden biri.

Ancak söylediğine göre durumundan pek de memnun değil… Yıldız isim 42 yaşında çocuksuz olmaktan "tam anlamıyla gurur duymadığını" itiraf ederken, "çocuk sahibi olmayı ve bir aile kurmayı çok istediğini" söyledi.

Geçen ay 43 yaşına giren oyuncu, doğum gününden önce verdiği bir röportajda, henüz baba olmamış olmaktan "tam anlamıyla gurur duymadığını" ancak gelecekte baba olmayı umduğunu belirtti.

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Andrew, 2025'in başlarından beri oyuncu Monica Barbaro ile birlikte; çift, ilişkilerini geçen yaz Wimbledon'da samimi bir şekilde görüntülenerek doğrulamıştı.

43. yaş gününden önce kaydettiği podcast yayınında konuşan Andrew şunları söyledi: "42 yaşındayım, çocuğum yok ve bundan tam anlamıyla gurur duymuyorum. Yani, çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Bir aile kurmayı çok isterdim."

Andrew, teknoloji ve ekranların çocuklar üzerindeki etkisine ışık tutan filmi “The Magic Faraway Tree”deki rolü üzerine düşünürken aile kurma planlarından da bahsetti.

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Teknolojiye aşırı bağımlılık konusundaki uyarılara rağmen Andrew, filmin "teknoloji karşıtı" olmadığında ısrar ederek şunları ekledi: "Teknoloji karşıtı bir film değil; ancak teknolojinin işleri bizim adımıza nasıl bozup bozmadığına dair bir farkındalık yaratıyor. Ve bu çok hoş bir şey. Benim de yeğenlerim ve vaftiz çocuklarım var. Mesele; çocukların kendileriyle, birbirleriyle, doğayla, kendi öz doğalarıyla, aile birimiyle ve toplumla yeniden bağ kurmasını sağlamak. Bu filmi yapmak ve küçük çocukları olan arkadaşlarımın gelip filmi izlemesi çok tatlı bir histi. Hayatımda aldığım en güzel yorumlar bunlardı diyebilirim."

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Andrew Garfield, özel hayatının gizliliğine son derece önem veren ve ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

Garfield'ın en çok ses getiren ve kamuoyu tarafından en çok takip edilen ilişkisi, The Amazing Spider-Man filmindeki rol arkadaşı Emma Stone ile olan birlikteliğiydi. Film setinde başlayan ve 4 yıl süren bu büyük aşk, 2015 yılında sona erdi. İkili, ayrılıklarından sonra da birbirleri hakkında her zaman sevgi dolu konuştu ve yakın dost kalmayı başardı.

Emma Stone ilişkisinden sonra uzun süre kalbi boş kalan ünlü oyuncu model Alyssa Miller ile 2022 yılının başlarında kısa süreli bir ilişki yaşamıştı ancak bu aşk birkaç içinde sona erdi.

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Şubat 2025'ten beri Top Gun: Maverick filmiyle tanınan başarılı aktris Monica Barbaro ile birliktelik yaşayan Andrew Garfield bu ilişkiyi de meraklı gözlerden sakınmak için çırpınıyor.

İkili, Aralık 2026'da vizyona girecek olan OpenAI krizini konu alan Artificial filminde de başrolleri paylaşacak. Eylül 2026'da verdiği bir röportajda Garfield, ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçınsa da sevgilisinin oyunculuk yeteneğini "olağanüstü ve dönüştürücü" sözleriyle övmekten geri kalmadı…