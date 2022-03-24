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Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor!

#Ünlülerden Hamilelik Pozları#Seda Bakan#Başak Dizer
Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

Ekranların ünlü ismi ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu!

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Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü.  

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek hryrcanı yaşayan tek ismi Başak Dizer değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

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KARNI BURNUNDA YENİ POZ

2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer anne olmak için gün sayıyor. İlk bebeğine hamile olan Dizer, karnı burnunda yeni pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Erkek bebek bekleyen Dizer'in paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.

Bebek Tatlıtuğ nisan ayında dünyaya gelecek.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

 

HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, erkek bebek bekliyor.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

Mutlu haberi Instagram paylaşımı ile duyuran Soral, sık sık karnı burnunda poz paylaşıyor. Ünlü çiftin oğulları mayıs ayında dünyaya gelecek.

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Hande Soral: Anne oluyorumHande Soral: Anne oluyorum Haberi görüntüle

SERAY SEVER

Geçtiğimiz hafta baba acısıyla sarsılan Seray Sever de bebek bekliyor.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sever ikiz bebek dünyaya getirecek.

Seray Sever bebeklerinin cinsiyetini katıldığı canlı yayında açıklamış ve kız annesi olacağını söylemişti.

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Seray Severden bebek müjdesi: İkizlerim olacakSeray Sever'den bebek müjdesi: İkizlerim olacakHaberi görüntüle

ECE CEŞMİOĞLU

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Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Kız bebek bekleyen çift yaptıkları paylaşımla kızlarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendiTaner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendiHaberi görüntüle

MERVE ÖZBEY

Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

SİNEM KOBAL

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2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

Mayıs ayında kız bebek dünyaya getirecek olan Kobal'dan hamile pozu henüz gelmedi.

Sinem Kobal ilk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başarmıştı.

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Lalin aylar sonra görüntülendi Lalin aylar sonra görüntülendiHaberi görüntüle

DEMET EVGAR

Bir bebek haberi de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’dan geldi.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor... Kız bebek yükleniyor

İddilara göre 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar'ın üç aylık hamile.

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Demet Evgar onuyla ilgili sessizliğini koruyor.

 

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#Ünlülerden Hamilelik Pozları#Seda Bakan#Başak Dizer

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