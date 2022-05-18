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Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

#Ünlülerin Aile Pozları#Eski Fotoğraflar#Aile Fotoğrafları
Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Ünlü oyuncu aile pozunu Instagram'da paylaştı, yıllar önceki fotoğrafa beğeni yağdı.

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'ÖZLEDİM'

Ekranların sevilen oyuncusu Aylin Kontente, siyah beyaz aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

BEYAZIT ÖZTÜRK

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

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Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.

HANDE YENER

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.

SANEM ÇELİK

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

SEZEN AKSU

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

YELİZ YEŞİLMEN

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.

ÖZCAN DENİZ

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.

HÜLYA AVŞAR

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.

SERDATR ORTAÇ

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

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Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...

OKAN BAYÜLGEN

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...

SADRİ ALIŞIK

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.

 

 

 

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#Ünlülerin Aile Pozları#Eski Fotoğraflar#Aile Fotoğrafları

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