Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...

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'ÖZLEDİM'

Ekranların sevilen oyuncusu Aylin Kontente, siyah beyaz aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

BEYAZIT ÖZTÜRK





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Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.

HANDE YENER





Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.

SANEM ÇELİK





Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

SEZEN AKSU





Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

YELİZ YEŞİLMEN





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Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.

ÖZCAN DENİZ





Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.

HÜLYA AVŞAR





Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.

SERDATR ORTAÇ





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Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...

OKAN BAYÜLGEN





Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...

SADRİ ALIŞIK





Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.