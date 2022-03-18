Ünlü oyuncudan 53 yaş pozu... Ben neden yaşlanmıyorum?

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Esra Dermancıoğlu Bige Yalın'ın çektiği fotoğrafa "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Çok eski dostum Bige... Yeteneklim benim! Ya bir de… Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm değil :)" notunu düştü.

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Esra Demancıoğlu'nun paylaşımı, magazin dünyasının 40'lı yaşlarını geride bırakan ve paylaşımları ile gündem yaratan ünlüleri getirdi.

İşte genç kızlara taş çıkaran o isimler...

EDA TAŞPINAR

Tatil denilince ilk akla gelen isimlerin başında geliyor Eda Taşpınar...

Yılın 12 ayı da bronz teniyle dolaşan sosyetik güzel, fiziğine de dikkat ediyor. Her dönem fit olan 41 yaşındaki Taşpınar, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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YEŞİM CEREN BOZOĞLU

En son 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu tatil sezonunu erken açan isimlerden.

Mide küçültme ameliyatı ve sporla istediği görünüme kavuşan ünlü oyuncu 110 kilodan 52 kiloya kadar düştü. 46 yaşındaki Bozoğlu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

CANSU DERE

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, iddialı fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 290 bini aşkın beğeni geldi.

ZEYNEP TOKUŞ

Uzun süre önce ekranları bırakan oyuncu Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.

44 yaşındaki ünlü isim yaptığı zor hareketlerle dikkat çekiyor. Fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Tokuş en son Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmde rol aldı.

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BİLGE ÖZTÜRK

43 yaşındaki Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz yaz yurtdışı tatiline çıktı.

Bermuda'ya giden çiftten Bilge Öztürk, bikinili fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Öztürk'ün fit vücudu dikkat çekti.