Ünlü oyuncu ailesinin tarihini anlattı: Kralların soyundan geliyorum... Ama babam mirastan pay alamayınca beş parasız büyüdük!

Önemli rollerini Michael Douglas ile paylaştığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle 30 yaşından sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sharon Stone, filmleri kadar bir yandan da hayatının geçmiş yıllarına dair anlattıklarıyla konuşuluyor.

İşte şimdi bunlara yeni bir halka daha ekledi Stone. Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına konuk oldu ve orada da ilginç açıklamalar yaptı.

BABASI AKIL ALMAZ BİR ZENGİNLİKTEN GELİYORMUŞ

Kadrosuna yeni katıldığı Euphoria adlı dizinin tanıtımı kapsamında Barrymore'un o meşhur sohbet kanepesinde yerini alan Sharon Stone, orada aslında babasının kraliyet bağlantıları olan zengin bir ailede büyüdüğünü söyledi.

Stone, o zaman geçerli olan eski aile kuralları gereği babasının, bu büyük mirastan hak alamadığını bu yüzden de yoksulluk içinde yaşadıklarını anlattı.

O süreçte Stone'un babası da Pennsylvania'ın kırsal kesimlerinde düşük gelirli işlerde çalışmak zorunda kaldı.

"Babam akıl almaz bir zenginlikten gelmişti. Aslında bir kraliyet soyundan geliyordu ve Amerika'ya göç etmişti. Aile soy ağacına bakıldığında Oil City'deki ilk petrol sondajını yapanların da onlar olduğu görülüyor" dedi.

Stone'un babası Joseph, zengin bir aileden gelmesine rağmen kendi babasından gelen mirastan faydalanamadı. Babası öldüğünde küçücük bir çocuk olan Joseph, evlendikten sonra karısı ve çocuklarını da yoksulluk içinde büyüttü.





DEDESİ KÜÇÜKKEN ÖLÜNCE BABAANNESİ ÇOCUKLARIYLA ZORDA KALDI

Ama hayatın onlar için başka planları vardı...

Bir petrol kuyusu açılırken patlama oldu. O olayda da Stone'un dedesi öldü. Babaannesi, aralarında babası Josep Stone'un da bulunduğu üç çocuğuyla birlikte ortada kaldı.

Gerisini de şöyle anlattı Sharon Stone: "Ama babamın annesi para alamadı. Çünkü o dönemde kadınların hiçbir yasal güvencesi ve hakkı yoktu."

Söylediğine göre para, büyük amcalarının 18 yaşındaki en büyük erkek akrabasına gitti.

HER İKİ EBEVEYNİNİN HAYATI DA TRAJEDİLERLE DOLU

Sharon Stone, bu trajik olayın ardından yaşananları da şöyle anlattı: "Babaannem bir akıl hastanesinde hemşire olarak çalışmaya başladı.

Kızını ve o sırada 4 yaşındaki babamı olarak ahırdan bozma bir evde yaşamaya başladı. "

Anlattığına göre Stone'un babası Joseph, yıllarca çalışarak aile evini geri aldı. Ki o sırada o mülk, yıkık dökük bir malikaneydi.

Sharon Stone'un anne ve babasının geçmişi başka trajedilerle de doluydu.

Stone'un ablası Kelly, annesi Dorothy ve babası Joseph, zaman zaman kırmızı halıda yıldıza eşlik ediyordu. Yıldızın annesi de babası da artık hayatta değil.





ANNESİNİN ÇOCUK YAŞTA BİNBİR ACI YAŞADI

Stone'un annesi Dorothy, çok yoksul bir aileden geliyordu. İstismara uğradığı için evinden alındı. Dokuz yaşına geldiğinde çeşitli evlerde hizmetçi, çamaşırcı ve aşçı olarak çalıştı.

Stone'un babasıyla evlendiğinde ise biri 16, diğeri 17 yaşındaydı.

Zorlu bir çocukluk geçiren Sharon Stone, model olarak çalışmaya başlayıp New York'a taşındığında ilk kez kendi parası olduğunu, parayla o zaman tanıştığını da hiç saklamadı.

'KRAL SOYUNDAN GELİYORUM' DEMESİ BOŞUNA DEĞİL

Aslına bakılırsa Sharon Stone'un, "babam kralların soyundan çok zengin bir aileden geliyordu" demesi boşuna değil.

Geçen yıl aile soy ağacını araştıran Finding Roots (Kökleri Bulmak) adlı programa katılan Stone'un baba tarafından ailesinin bu durumu ortaya çıkmıştı zaten.

Programın sunucusu Henry Louis Gates Jr, Stone'a "Avrupa'yı dönüştüren Kral Charlemagne (Şarlman) sizin 38'inci kuşaktan büyük dedelerinizden biri" dediğinde Stone, söyleyecek kelime bulamamıştı.

İlk Kutsal Roma İmparatoru olan Charlemagne, bugünkü Fransa topraklarında hüküm sürdü. Orta Çağ'da Avrupa'yı şekillendiren Charlemagne, Avrupa'nın babası olarak anılıyordu.

Bu araştırmaya göre Stone'un bir başka büyük dedesi de Charlemagne'ın soyundan gelen Hugh Capet'ti.

BOŞUNA 'AVRUPA'NIN BABASI' DEMİYORLAR: Bu arada Sharon Stone'un ailesinin İngiltere'den ABD'ye göç ettiğini hatırlatalım. Orada da kömür madenlerinde işçi olarak hayatlarını kazandıklarını ekleyelim. Yine küçük bir not... Profesör Adam Rutherford'un yaptığı araştırmaya göre aslında Avrupa'da kökleri olan herkesin Charlemagne ile uzaklardan da olsa bir soy bağı var. Rutherford ve University College London’daki ekibinin araştırması, herkesin iki ebeveyni olduğu ve onların da iki ebeveyni olduğu varsayımından yola çıkarak, geriye doğru gidildikçe sürekli genişleyen bir aile ağacı oluştuğunu gösterdi.





ANNE TARAFINDAN DEDESİNİN TACİZİNE UĞRADI

Sharon Stone 2021 yılında piyasaya çıkan The Beauty of Living Twice adlı kitabında zorlu çocukluk yıllarını da anlatmıştı.

Hem ablasının hem de kendisinin, anne tarafından dedesi olan Clarence Lawson'ın tacizine uğradığını anlattı Stone kitabında.

Kendisi 14 yaşındayken büyükbabasının öldüğünü belirten Stone, bundan emin olmak için tabutu dürttüğünü anlattı. Sonra da artık büyükbabasının hayatta olmamasının kendisi için tuhaf bir tatmin duygusu yarattığını ekledi.