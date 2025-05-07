Ünlü oyuncu yıllardır MS hastalığının pençesinde… Acı itiraf gözyaşlarıyla geldi: Artık evden bile çıkamıyorum

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53 yaşındaki yıldız isim Christina Applegate 2021’de MS olarak anılan multipl skleroz hastalığına yakalanıştı.

Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik, otoimmün bir hastalık olan multipl skleroz ne yazık ki henüz tedavisi bulunamamış bir hastalık.

Hollywood'un sevilen yıldızı Christina Applegate yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor

SAĞLIĞI DA ELİNDEN GİTTİ MESLEĞİ DE...

Tedavisi olmayan ancak kimi ilaçlarla verdiği acılar bir nebze hafifletilebilen bu hastalık ne yazık ki Christina Applegate’in sağlığıyla birlikte mesleğini de elinde aldı.

Zorlu mücadelesi boyunca moralini yüksek tutmaya çalışan bir kız çocuk annesi ünlü oyuncu son 4 yıldır hep dik durmaya ve kendisi gibi zorlu hastalıklarla mücadele edenlere örnek olmaya çalıştı.

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Hastalık ilerledikçe yaşamını idame ettirmekte zorlanan Christina Applegate en sonunda katıldığı bir yayında gözyaşlarını tutamayarak acı bir itirafta bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA İTİRAF ETTİ: ARTIK EVDEN ÇIKAMAZ HALDEYİM

Artık evinden çıkamadığını söyleyen Applegate bu hastalığın hayatı boyunca yaşadığı en zor ve acı verici şey olduğunu söylerken kendini tutmakta zorlandı ve ağlamaya başladı.

Applegate'in bu zorlu mücadelede en büyük destekçilerinden biri de artık boyunu aşan biricik kızı

Evden çıkmayı bile bırakan ve artık hayatı sadece dört duvardan ibaret hale gelen Christina Applegate bir yandan espri yapmayı da ihmal etmeden “Artık evden pek çıkmıyorum. Eğer insanlar günlük hayatımın nasıl olduğunu görselerdi, bunu yapamazlardı. Çünkü ben bazen bunu yapamıyorum. Bu gerçekten çok zor” dedi.

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İNSANLAR ONA LANETLENMİŞ GİBİ DAVRANIYORDU

"İnsanlardan duyduğum ilk şey hastalığa nasıl yakalandığım sorusu oluyor. Sanki ben yanlış bir şey yaptım da cezası bu hastalık oldu gibi davranıyorlar” diyen Christina Applegate sadece hastalığıyla değil ona lanetlenmiş gibi davranan insanlarla da mücadele etmek zorunda olduğunu söylüyor.

Hastalığı giderek ilerleyen ve ona hayatı dar eden ünlü yıldız artık evinden çıkamaz hale geldiğini gözyaşlarıyla itiraf etti

Gözden Kaçmasın Sahneye bastonuyla çıktı… Hem kendi ağladı hem de salondakileri ağlattı Haberi görüntüle

Ünlü oyuncu MS'in ilk belirtilerini başrolünü oynadığı Dead To Me dizisinin setinde düştükten sonra fark etmişti.

2019’dan 2022’ye kadar yayınlanan dizinin final sezonunu verdiği sözü tutabilmek için hasta halde tamamlayan Christina Applegate bir daha oyunculuk yapamadı.

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Çok bağlı olduğu babası Robert 'Bobby' Applegate’i de geçen ay kaybeden yıldız isim bu ölümün darbesinin de çok ağır olduğunu anlatıp gözyaşı dökmüştü.

HER ŞEYİN ÜSTÜNE BİR DE BABA ACISI EKLENDİ

Hastalığını "Bu şimdiye kadar yaşadığım en kötü şey” diye anlatan Applegate kendini kötü hissettiği günlerde tuvalete gitmenin bile “sıcak lav üzerinde yürümek” gibi geldiğini söyledi.

Christina Applegate büyük bir cesaret örneği göstererek Altın Küre törenine bu şekilde katılmış ve salondaki konuklar tarafından ayakta alkışlanmıştı

SÜREKLİ DENGESİNİ KAYBEDİYOR, ARTIK AYAKTA DURMAK BİLE ZOR

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Ayak parmaklarının artık sürekli uyuştuğunu ve dengesini de kaybettiğini söyleyen Christina Applegate düşüp kendisini tehlikeye atmak istemediğini söylüyor.

Artık hayatının büyük kısmı hastane ziyaretleriyle geçen ünlü oyuncu sadece ishal ve kusma şikayetleri yüzünden 30 kez hastanelik olduğunu söylemişti.

Son dört senedir her yere bastonuyla giden ünlü oyuncu süslü modeller seçerek kendini havalı gösterdiğini söyleyerek hayranlarıyla şakalaşmayı ihmal etmiyodu

Uzun yıllardır oyunculuk yapan ve birçok dizi ve filmde rol alan Christina Applegate en çok ülkemizde de yayınlanan komedi dizisi “Evli ve Çocuklu” ile hatırlanıyor.