Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor… Yara izlerini cesurca sergiledi: Peruklardan bıktım!

Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı, kendisi de “Real Housewives of Beverly Hills” adındaki reality şovla yıldızı parlayan bir oyuncu olan Teddi Mellencamp, 2022’de yakalandığı ölümcül cilt kanseri melanomayı geçirdiği sayısız ameliyat sonrasında yenmişti.

2025’in hemen başında geçmeyen baş ağrıları başlayınca migren olduğunu düşünen Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı: Kanser iyileşmemiş, vücuduna yayılmıştı.

Beyninde çok sayıda tümör bulunan Teddi Mellencamp önce acil bir ameliyata grmiş ve bu tümörlerin bir kısmı alınmış, alınamayacak durumda olanlar için de ünlü oyuncuya hemen kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler uygulanmaya başlamıştı.

Doktorlar yaşama şansını yüzde 50’den fazla görmezken yoğun tedaviler ve azmiyle hastalığını yenen Teddi Mellencamp yine de yaşadıklarının sadece ruhsal değil fiziksel sonuçlarını da ömür boyu taşımak zorunda…

4. evre kanser hastası olduktan sonra birçok ameliyat geçiren en sonunda da beyninden tümör alınan ünlü oyuncunun kafası geçirdiği ameliyatların izleriyle dolu…

Ünlü oyuncu ameliyat ve kanser tedavisi yüzünden kazıttığı saçlarını yeniden uzatmaya, eskiden beri simgesi olan uzun sarı saçlarına yeniden kavuşmaya çalışıyor. Ancak bu zorlu süreçte peruklardan yardım alıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün yine cesur bir hamleyle “Peruklardan bıktım” yazdığı bir sosyal medya gönderisinde beyin ameliyatından kalan izlerini cesurca sergiledi.

Artık imzası haline gelen uzun, sarı saçlarının bir fotoğrafını da şimdiki haliyle birlikte paylaşan Teddi Mellencamp saçları yeniden uzamaya başladığı için artık peruk takmakta da zorlanmaya başladı.

Ünlü oyuncu takipçilerinden tavsiye istemek ve saç uzatma yolculuğunu paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu ve “Bu soru, kanserle mücadele eden tüm arkadaşlarıma yönelik,” diye söze başlayarak “Çok yardımcı oldunuz ve son birkaç aydır kullandığım harika peruklar için inanılmaz önerilerde bulundunuz. Ama şimdi sorum şu, şimdi ne olacak? Saçlarım peruklar için çok uzun ve peruklardan bıktım. Ama ne yapmamız gerekiyor?” diye sordu.

Hayranları yorumlarda Teddi Mellencamp’ın kısa saçlı görünümünü övdü ve onları saklamak yerine şekillendirmeyi denemesini önerdi.

Ayrı yaşadığı eşi Edwin Arroyave’den iki kızı bir de oğlu olan ünlü oyuncu bu süreçte en büyük desteği de ondan aldı. Ünlü çift aslında ayrılmış olsalar da Edwin Arroyave, bu zorlu süreçte eski eşini hastanede bile hiç yalnız bırakmadı.

Vücudunda şu anda kanserli hücre kalmayan ancak kanseri tamamen yendiğini söyleyebilmesi için önünde birkaç yıllık bir süreç daha olan Teddi Mellencamp, fiziksel sağlığıyla ilgili olumlu haberi aldıktan beri, duygusal ve zihinsel olarak da iyileşmeye odaklanmış durumda.

Şubat ayında verdiği röportajda “Terapiye gidiyorum. Kendimi yeniden bulmak, o huzuru, o mutluluğu, o neşeyi bulmak için gerçekten çok çalışıyorum” diyen Teddi Mellencamp zorlu hastalık sürecindeki dürüstlüğü ve kendi durumundaki hastalara umut olmak için yaptığı paylaşımlarla herkesin takdirini topladı.